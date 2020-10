Taparen i årets budsjett: byrådet

Det må nesten bli løftebrot for byrådspartia. Det er dårleg nytt for byen og godt nytt for høgresida.

Jens Kihl Kommentator

Tysdag la byrådet fram sitt framlegg til 2021-budsjett. Her er byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på veg til møtet. Foto: Eirik Brekke

Synst du byrådets budsjettforslag ikkje var særleg friskt og spanande? Det kunne vore verre. Du kunne nemleg vore medlem av byrådet i Bergen.

Aps viktigaste fotavtrykk er at velferda ikkje er kraftig kutta. Pengane går til tiltak som å finansiere bemanningsnorm i skule og barnehage. Tiltak Ap er samde i, men som fyrst og fremst er saker frå rikspolitikken.

Det blir ikkje Ap i Bergen som kan feira. Dei berre finansierer andres gjennomslag.

Sigeren blir at kommuneøkonomien ikkje går over ende. Det er sjølvsagt bra, men det blir nok ikkje jubel i brystet hos veljarane av det.

Problemet er ikkje isolert til Ap. Dagens budsjettframlegg viser at Bergen ikkje ligg an til å nå målet om å bli ein fossilfri by i 2030. Det må smerte MDG.

Nedlegging av kjøken på sjukeheimar er ikkje noka vinnarsak for KrF. Og ruspolitikken var ein budsjettapar denne gongen, noko som må vere tungt å svelgje for Venstre.

I fjor haust la dei fire partia fram ei byrådsplattform. Det var god stemning då Valhammer-byrådet kom plattforma si. I partia blei den oppfatta som sterk på saker som velferd, arbeidsliv og klima.

Men for å kunne lage fleirtal med Senterpartiet og særleg SV om eit budsjett, var byrådet einige om at deira eigne prioriteringar måtte vente. Dermed blei det ein haust prega av SVs sigrar, fyrst og fremst knytt til auke i sosialhjelpssatsane.

Hausten 2020 skulle det bli meir fest for byrådspartia under budsjettframlegginga. Valløfte og satsingar skulle få god plass.

Så dukka det opp ein aldri så liten pandemi, i tillegg til at økonomien av fleire grunnar er trongare enn venta. Det er på mange måtar ikkje deira eiga skuld, dette. Men byrådet har likevel hamna i eit uføre.

Det finst ulike fleirtal byrådet kan søkje for å få fleirtal. Likevel tyder det meste på at det er Senterpartiet og SV som blir budsjettpartnarane i haust, slik dei blei det i fjor.

SVs gruppeleiar Mikkel Grüner er ikkje redd for å bruke eit tydeleg språk når han snakkar om byrådet.

«Byrådslederen sier nå at han ikke vil begynne å innfri sine egne valgløfter, som gratis SFO. Det gjorde han heller ikke i fjor, så det bør ikke overraske», sa han til BT søndag.

Frå SVs side vil det vere viktig å gjere noko med sosialhjelpssatsane også i år. I tillegg vil dei ha ein klima-siger.

Grüner går nok til forhandlingane med ein god dose sjølvtillit. Ved valet i fjor fekk SV 8,6 prosent. På den siste BT-målinga var talet 12,5 prosent.

Det har lenge vore uro i Senterpartiet i Bergen. No verkar dei noko meir samla enn før, ikkje minst i synet på at det ikkje berre er SV som skal få tydelege sigrar i budsjettforhandlingane.

Prosjektet med bydelsstyre i Bergen blir i budsjettframlegget utsett, og kjøkenet på to sjukeheimar kan bli lagt ned. Det er to saker som Senterpartiet har blinka seg ut å få gjort noko med. Det vil dei nok klare.

Med to budsjett unnagjort er det rett og slett ganske dårleg tid att for byrådet. Det er halvgått løp i fireårsperioden. Blir det gratis SFO? Bilfrie soner? Aktivitetskort med sponsing til barnefamiliar? Mykje tyder på at mange løfte aldri vil bli innfridde.

Det er jo synd for innbyggjarane som hadde håpa på at dette skulle kome.

Og veldig godt nytt for høgresida, som kan gle seg til 2023-valkampen.