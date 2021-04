Vestlandet markerer seg som en progressiv kraft i russaken

Men det hjelper lite når Ap-leder Jonas Gahr Støre legger opp til en umulig spagat mellom folk som skal få hjelp og folk som skal få straff.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

«La oss i diskusjonen fordele oss på den ene eller andre siden av historien», sa Ap-leder Jonas Gahr Støre håpefullt da han endelig la frem sitt eget syn på rusreformen.

Mange mener nemlig at han nå har plassert seg på helt feil side.

«Narkotika skal være forbudt», konkluderte Støre, og viste til at dette handler om et høykriminelt miljø og solidaritet med ungdom som forviller seg inn i dette.

«Når narkotika er forbudt, bør det ha en konsekvens å være i besittelse og skaffe seg det. Derfor er jeg mot en generell avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt», sa han.

Selv om Støres syn later til å representere flertallet i Arbeiderpartiet, er det mange i partiet som er skuffet.

Det gjelder særlig her på Vestlandet, hvor sentrale folk lenge har markert seg som en progressiv kraft, både i russpørsmålet og i andre saker.

På politisk kvarter denne uken ble Arbeiderpartiet i Bergen omtalt som et «raddisreir» i partiet.

Byrådsleder Roger Valhammer og ordfører Marthe Mjøs Persen ble også spesifikt nevnt i Støres innlegg. Bergen er nemlig et godt eksempel på hva en kommune kan få til med en human og sosialpolitisk tilnærming til narkotika.

Både Persen og Aps tredjekandidat for Hordaland, Eigil Knutsen, er også to av de fire som har tatt dissens i redaksjonskomiteen, altså gruppen som redigerer og finpusser de endelige politiske forslagene som landsmøtet skal stemme over.

Ordfører Marthe Mjøs Persen har markert seg som en progressiv stemme i spørsmålet om rusreform. «Hva med ungdommen som tar ecstasy og blir voldtatt, men ikke tør å si fra om voldtekten i frykt for straff, siden hun allikevel gjorde noe hun ikke burde? Hva med ungdommen som i rus sovner på T-bane-stoppet, blir ranet og banket. Tør han gå til politiet», spør bergensordfører Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Håvard Holme

Alle forslag som ligger på bordet innebærer at narkotika fortsatt skal være forbudt.

Men vestlandsfolket nekter å støtte et forslag som ikke innebærer avkriminalisering for alle. De har dermed sørget for at landsmøtet får stemme over spørsmålet i plenum.

Det er altså duket for kampvotering.

Mye tyder på at avstemningen ikke går reformtilhengernes vei.

Redaksjonskomiteen er satt sammen av folk fra alle fylkeslagene, og bør være nokså representativ for holdningene i partiet.

Flertallet går inn for å sikre avkriminalisering som kun gjelder for tunge rusavhengige. Mens denne gruppen skal møtes med helsehjelp og oppfølging, vil de opprettholde straffereaksjoner for andre brukere.

Forslaget bunner i en bekymring for ungdommer som forviller seg inn i rusbruk.

Jonas Gahr Støre fremstiller det som «to solidariteter»: «Vi skal hjelpe dem med rusavhengighet som trenger hjelp, og være solidariske med dem som ikke er i befatning med rus og ikke skal inn i det», forklarte han overfor landsmøtet.

Støre er også opptatt av at politiet har en viktig rolle i rusbekjempelsen, og mener at de ikke kommer til å bidra til å løse narkotikaproblemet med mindre straffesporet opprettholdes.

Uansett hvordan man argumenterer, er dette et schizofrent forslag som fører rusbekjempelsen inn i en umulig juridisk spagat.

Planen er altså at noen skal få hjelp og noen skal få straff – for nøyaktig samme handling. I en rettsstat hvor alle er like for loven, er et sånt todelt strafferegime uholdbart.

Hvordan skal grensen mellom dem som skal straffes og dem som fortjener hjelp trekkes i praksis?

Det blir kampvotering om rusreform på Ap-landsmøtet. «Ap-folkene i vest er en progressiv kraft. Det hjelper lite når partiet legger opp til en umulig russpagat», skriver politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Eirik Brekke

«Hva med ungdommen som tar ecstasy og blir voldtatt, men ikke tør å si fra om voldtekten i frykt for straff, siden hun allikevel gjorde noe hun ikke burde? Hva med ungdommen som i rus sovner på T-bane-stoppet, blir ranet og banket. Tør han gå til politiet», spør bergensordfører Marte Mjøs Persen (Ap).

Hun har helt rett i at det å skille mellom tunge brukere og andre skaper umulige gråsonetilfeller.

Skal det være opp til politiet å bestemme?

Det er neppe veien bort fra den stygge klassejustisen som preger rusfeltet. Avsløringene om politiets grove overtramp gjør det ikke akkurat ønskelig å øke deres bruk av skjønn i rusetterforskningen.

Vi kan heller ikke ha et regelverk som gir festbrukere insentiver til å gjøre seg til del av en tyngre misbrukergruppe for å slippe straff.

Selv om det kan komme andre muligheter til å liberalisere norsk ruspolitikk, er dette et historisk momentum. Regjeringens forslag til rusreform får flertall hvis Ap stemmer for i Stortinget.

Både Frp og Senterpartiet har vært høylytt mot avkriminalisering av narkotikabruk, og begge er nå ute av regjeringskontorene. Det kan fort endre seg til høsten.

For de ruskonservative partilederne Sylvi Listhaug (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er det nok svært beleilig at det er Jonas Gahr Støre som nå får all vreden fra de rusliberale og hele skylden for en strandet reform.

Støre lover riktignok å gå tilbake til Stortinget og forsøke å samle seg om endringer.

Det hjelper lite hvis løsningen han kommer med ikke er god nok for historien.