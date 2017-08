KrFs valgkampåpning på lekeland i Bergen var høylytt. Partileder Knut Arild Hareide har alt å tjene på at det støyer rundt ham frem mot valget.

Det har vært en god valgkampuke for KrF. Onsdag havnet partileder Knut Arild Hareide i en opphetet debatt med Sylvi Listhaug (Frp) på Politisk kvarter på NRK.

Listhaugs angrep er en fordel for KrF, fordi hun gir Hareide mulighet til å ta kraftig til motmæle mot et parti KrF-velgere flest har lite til overs for. Hennes språkbruk («Hareide sleiker imamer oppetter ryggen») var godt over tålegrensen til en gjennomsnittlig kristenvelger. Hareide står klar til å ta dem imot.

Lørdag var enda mer bråkete for KrF, men på en ganske annen måte. Valgkampåpningen var lagt til lekelandet Baluba i Åsane i Bergen. Høye barnehyl kunne høres i bakgrunnen gjennom Hareides tale til de oppmøtte.

Nikita Solenov

Ved å legge valgkampåningen til et lekeland, sender KrF en overtydelig melding om at partiet setter barna først. Den unge artisten Vanja, kjent fra MGP junior, var hentet inn for å opptre. Småunger løp mellom bena hennes mens hun sang.

Er det noe barnefamilier liker, så er det jo gratisting for de små. Spørsmålet er om KrF denne gangen klarer å lokke til seg flere velgere ved å satse på familien. Det er ikke første gang de prøver.

I teorien burde KrFs familiepolitikk kunne appellere til flere. Hareide snakket om «familielandet Norge». Hvilke foreldre vil vel ikke at politikerne skal la de små komme først? «Vi investerer i Norge når vi investerer i familien,» sa Hareide, mens hvinende unger nesten overdøvde han. KrF lover kontantstøtte og høyere barnetrygd, og enda mer skal komme.

Et tidsklemmeutvalg skal finne ut hvordan dette klassiske problemet i norske familier kan løses. En utredning skader sjelden, men det er heller ikke sikkert den gjør så stor forskjell. I praksis finnes det noen grenser for hvor mye politikere kan gjøre med norske familiers tidsbruk.

Nøkkelen til mer ro og tid i familien ligger ikke nødvendigvis i mindre arbeid. Det handler ofte like mye om rotteracet familier lager for seg selv etter arbeidstid. Et utvalg kan neppe gjøre så mye med det. Men selv om norsk arbeidsliv er blant verdens mest familievennlige, kan det bli bedre.

KrF skiller seg de øvrige partiene ved sitt nesten monomane snakk om familien. Selv om barnehageplass har vist seg å være langt mer populært enn kontantstøtte, er sistnevnte fortsatt særdeles viktig for KrF. Kan det tenkes at kontantstøtten har noen skap-tilhengere, siden hele 60 prosent av barnefamilier benytter seg av ordningen på et eller annet tidspunkt?

Det som bør gi KrF størst håp om økt oppslutning inn mot valget, er verdidebatten som har blusset opp. Når samtlige partier plutselig snakker om verdier, bør KrF kunne vinne på det. Det offentlige ordskiftet har åpnet opp for at KrF nå kan snakke om verdiene de i hver valgkamp har ønske å snakke om. Debatten har vært en uklar suppe, der det norske, brunost, menneskerettigheter og kristendom har blitt kokt sammen.

KrFs fordel i verdidebatten, er at partiet evner å formidle noe konkret. På Baluba ramset Hareide opp seks punkter der han krever svar fra de øvrige partiene. Hva vil de gjøre med grunnlovens verdiparagraf? Skolegudstjeneste? Skal søndagen fortsatt være en annereldes dag? Hva med KRLE, aktiv dødshjelp og sexkjøp? Stiller de opp for dem som er forfulgt?

Nikita Solenov

Når Hareide med kraft kaster seg inn i debatten, avslører han hvor vag og grunn forsommerens debatt om norske verdier har vært. Mange velgere vil nok være uenige med KrF i disse sakene, men Hareide har likevel en tyngde og troverdighet når han snakker om verdispørsmål, som fort kan avkle motdebattantene.

Dessverre for Hareide, er det langt lettere å lokke barn til et lekeland enn å sanke stemmer til KrF. Men denne uken har gitt partiet det som trengs aller mest: Oppmerksomhet. For et parti med en agenda litt på siden av det de øvrige partiene sysler med, er det ingen selvfølge.