Dersom ein ordførar skjeller ut tilsette, er det ikkje hemmeleg

Dette har folk rett til å få sjå.

Publisert Publisert Nå nettopp

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Austevoll-ordførar Morten Storebø (H) er blant dei innblanda i ei konflikt om arbeidsmiljøet i kommunen. Sjølv om det er ubehageleg, har folk rett til å få kjenne til slike konfliktar. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Det er spent på rådhuset i Austevoll.

Ei varslingssak om uforsvarleg arbeidsmiljø har sett flaumlyset på i gangane. Saka var opphavleg retta mot rådmannen. Men etter ei stund kom det fram at ordførar Morten Storebø (H) var ein av årsakene til problema.

Han har sjølv vedgått å ha skjelt ut ein kommunalsjef, og er skulda for «udanna oppførsel».

Slike saker dukkar opp i ulike kommunar frå tid til anna. I fjor skreiv BT om store problem med arbeidsmiljøet i tidlegare Os kommune. Året før blei eit elendig forhold mellom ordførar og rådmann i Kvinnherad omtala.

Les også Her er de hemmelige kommentarene om Austevoll-ordføreren

«Dette er ei personalsak», blir me i pressa ofte møtt med, når me prøver å finne ut kva som har skjedd. Med den enkle grunngjevinga nektar kommunen ofte å uttale seg eller gi innsyn i relevante dokument.

Men ei personalsak som omhandlar ein rådmann eller ein ordførar, kan ikkje vere hemmeleg frå offentlegheita.

Dei er dei to øvste leiarane i ein kommune, den eine av dei valt av folket. Då har sjølvsagt folket også rett til å få vite det dersom ordføraren eller rådmannen ikkje utfører jobben slik ein forventar, eller dersom nokon meiner dei ikkje gjer det.

Det inkluderer også korleis dei behandlar sine underordna.

Den øvste leiinga i ein kommune forvaltar stor tillit frå folket. For å bevare denne, skal folk kunne kontrollere kva dei gjer. Denne retten er lovfesta i offentleglova, som sikrar at det offentlege er gjennomsiktig.

Det finst likevel unntak for kva ein kan få vite, til dømes opplysningar underlagt teieplikt. Det er oftast dette kommunane trekkjer fram når dei får spørsmål om ei arbeidskonflikt.

Men når det kjem til spørsmål om korleis offentlege tilsette gjer jobben sin, er teieplikta sterkt avgrensa. Rettleiaren til lova seier eksplisitt at dersom ein offentleg tilsett får ei åtvaring eller mistar jobben, er det ikkje underlagt teieplikt. Då har folk rett til å få vite kva som er skjedd. Også dersom dette gjeld ei straffbar handling.

Det som kan få bli verande hemmeleg, er om det til dømes er sjukdom eller problem heime som ligg bak at nokon ikkje utfører jobben sin slik dei skal.

Terskelen for kva som er av offentleg interesse, blir lågare jo høgare opp i hierarkiet ein kjem. Kva ein ordførar gjer på jobb skal difor ikkje vere hemmeleg. Sjølv ikkje når det er noko som er gale.

Dette kan vere krevjande, og kjennast urettferdig. Skuldingar om dårleg oppførsel kan vere vanskelege å komme i møte, og dei kan vere utan rot i verkelegheita. Det er likevel ikkje grunn i seg sjølv for å halde kritikken skjult.

I mange tilfelle vil sjølvsagt varslingssaker som Austevoll-saka omhandle andre tilsette, lengre nede i hierarkiet. Dei skal ikkje måtte tole det same søkelyset, og desse kan det difor vere grunn til å verne. Likevel må ein kommune streve mot å sleppe ut mest mogeleg informasjon.

Slik er det vanlegvis ikkje i dag. Også i Austevoll-saka var dei første svara BT fekk at saka var underlagt teieplikt. Opplysningar om kva ordføraren er skulda for, var sladda då me først fekk dokumenta. Møtet der varslingsrapporten skal behandlast, var først planlagt lukka for presse og andre tilskodarar.

Etter kvart har kommunen gjort om fleire av avgjerdene. Det er gitt meir innsyn, og planen er no at så mykje som mogeleg av møtet skal vere ope. Det er bra. Men det skjer først etter at BT har fått tak i mykje av informasjonen frå andre kjelder.

Det skal ikkje vere naudsynt, og viser at kommunane ikkje forstår kva rettar innbyggarane deira har. Det er ubehageleg å brette ut konfliktar for open scene. Men når den eine aktøren er ein ordførar eller rådmann, skulle det berre mangle at det skjedde.

Enorm tillit blir gitt frå folket til dei som har slike verv. Skal det halde fram, må folk også få vite om feila dei gjer.

Feil treng ikkje bety at tilliten forsvinn. Å legge lokk på dei er langt meir øydeleggande.