Jeg er hvit og privilegert og bruker feil ord. Er jeg da rasist?

Debatten om rasisme stanger i begrepene.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Drapet på George Floyd har ført til en verdensomspennende debatt om rasisme. Strukturell rasisme er åpenbart et problem her i Norge også, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Bård Bøe

Jeg vokste opp i en snever forstad med masse hvite oljeunger.

Jeg måtte bli syv år og fly helt til USA før jeg møtte en svart person i virkeligheten. De få som ikke var grønnbleke i huden, var adoptert fra Sør-Korea. Folk spiste «negerboller» og bakte «jødekaker», og en av naboene hadde en svart katt som var kalt opp etter den første innvandreren i byen.

Gjør denne kritthvite og ignorante fortiden meg ute av stand til å diskutere rasisme, og forstå hva det handler om?

Bare å skrive dette lille barndomsreferatet, viser hvor vanskelig det er å finne de riktige ordene.

Går det an å nevne at folk faktisk sa «negerbolle», selv om det går tydelig frem av sammenhengen at jeg tar absolutt avstand fra å omtale skumboller med sjokoladetrekk på den måten?

Er det greit å skrive «svart», eller er det en stygg «rasifisering»? Burde jeg valgt «melaninrik» – selv om han neppe ville brukt det om seg selv?

Alle disse begrepene, og alt det innforståtte ved dem, står i veien for en skikkelig samtale på tvers av – ja, hva skal man si? – erfaringer.

Om lag 2000 møtte opp for å demonstrere mot rasisme på Festplassen i Bergen etter at George Floyd ble drept av politiet i USA. Foto: Bård Bøe

Forfatter Ida Jackson beskriver en bakgrunn som er like erkehvit som min. Det får henne til å konkludere med at hun er rasist: vokst opp i en rasistisk kultur i et rasistisk land, og dermed temmelig rasistisk selv.

Mange hevder nå det samme: Vi er alle rasister.

«Å bruke n-ordet som hvit, er rasisme. Punktum», skriver Peivend Ghayori i Bergens Tidende.

Dermed er jeg altså rasist, og dette famlende forsøket på å beskrive drøye ting fra fortiden er det endelige beviset.

«La oss kikke på lille Ida. Blond, blåøyd. Gikk på en skole der det ikke fantes en unge med mørk hud. Leste bildebøker med bare hvite mennesker. Så filmer med bare hvite fjes», skriver forfatter Ida Jackson, og mener alt dette gjør henne til rasist. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Definisjonen av hva som er rasisme, er blitt den nye rasismedebatten, konkluderer politisk redaktør Geir Ramnefjell i Dagbladet.

For meg er det ordboksdefinisjonen: Å dele folk inn i mer eller mindre verdifulle «raser», og behandle dem forskjellig ut fra det. Altså etnisk diskriminering. Dermed er det også veldig fremmed å kalle seg rasist.

Men i den nye rasismedebatten som eskalerte etter drapet på George Floyd, blir kjente begreper fylt med nytt innhold, og erstattet med nye, som bare noen få, rettroende forstår og bruker riktig.

En sånn innforståtthet virker både fremmedgjørende og ekskluderende. Sånne som meg vegrer seg for å delta, av sterk angst for å trå feil eller krenke.

I opprøret mot rasisme og drapet på George Floyd, kommer krav om å felle statuer av rasistiske menn. Foto: Dylan Martinez, NTB SCANPIX

Et av de ulne, importerte begrepene som gir et metaperspektiv på alt dette, er «identitetspolitikk».

Det blir definert som politisk mobilisering ut fra karakteristikker som rase, kjønn og seksualitet.

To kjente eksempler fra 2017 er ansett som identitetspolitikkens norske gjennombrudd: De sterke reaksjonene på at Frp-leder Siv Jensen kledde seg ut som en slags Pocahontas, og på at Torbjørn Røe Isaksen (H) som spøk kalte et quizlag for «Hvit Makt».

«I identitetspolitikkens verden, avgjøres din verdi ikke lenger av hvordan du er som menneske, men etter hvor du plasser deg i et til enhver tid gjeldende offerhierarki, forankret i biologiske, og derfor uforanderlige, kriterier: kjønn, hudfarge, legning, alder», skrev medieviter Alex Iversen i VG. Han kalte det en advarsel.

Identitetspolitikken er et kaninhull, mener han, hvor man klamrer seg til klisjeer som «hvite privilegier» og «kulturell appropriasjon», og hvor argumenter avvises fordi den som fremfører dem har feil kjønn, hudfarge eller legning.

Bevegelsen «Black lives matter» har fått en sentral plass i rasismedebatten som eskalerte etter drapet på George Floyd. Foto: JAY PAUL, NTB SCANPIX

Dette mønsteret er importert fra USA, og likner det som skjer nå.

Faren er at følelser får trumfe argumenter, at ingen prøver å forstå hverandre lenger, de mest krenkede får diktere og humor blir umulig.

Da skjer totalitære og absurde ting, som at «Don't mention the war»-episoden av «Hotell i Særklasse» blir forsøkt sensurert, eller at debattredaktøren i New York Times må gå fordi han ga plass til et innlegg med kontroversielle meninger.

BBC ønsket å fjerne en episode av humorserien Hotell i Særklasse hvor hotelleier Basil Fawlty (John Cleese) gjør alt for å unngå å nevne andre verdenskrig i nærheten av en tysk familie. Foto: Edmond Terakopian, AP

Når forfatter Ida Jackson konkluderer med at hun er rasist, mener hun en form for rasisme som er strukturell og kulturell og nesten umulig å få øye på når du er hvit. «Du kan ikke melde deg ut av den», skriver hun.

«Vi er marinert i det alle sammen», sier Guro Sibeko i Morgenbladets intervjuserie om språket vi bruker når vi snakker om rasisme.

Strukturell rasisme er åpenbart et problem her i Norge også. Hvordan ubevisste, nedarvede holdninger påvirker og former oss, er en nødvendig og viktig diskusjon.

Men hvis premisset er at vi alle er rasister, strander et viktig oppgjør med hvordan folk behandler hverandre i en diskusjon om begreper og stempling.

«Det er noe ubehagelig totalitært over denne formen for antirasisme», som Cathrine Sandnes skriver i Dagbladet.

At jeg skal være rasist bare fordi jeg har vokst opp på et lite mangfoldig sted, og forsøker å beskrive det, er en aksept for at uforanderlige størrelser, som bakgrunn og hudfarge, får definere folk i større grad enn holdninger og oppførsel.

En sånn form for arvesynd reduserer oss alle til et rent produkt av fortid og anegalleri, uten at vi får mulighet til å forbedre eller forandre oss.

Er ikke det også en form for rasisme? Og hva skal vi da kalle dem som faktisk mener vondt med det de sier?