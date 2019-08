Disse vant (og tapte) partilederdebatten

Frøy Gudbrandsen, Jens Kihl og Morten Myksvoll vurderte debatten. Les BT-kommentatorenes reaksjoner.

Håkon Mosvold Larsen

Oppdatert mindre enn 40 minutter siden

Jonas Gahr Støre (Ap) vant debatten. Han var ikke overlegen, men klarte seg jevnt godt gjennom hele debatten. Venstre-leder Trine Skei Grande startet veldig sterkt, og deler seieren.

Trym Aafløy fikk en kort gjestevisitt om bompenger, og leverte godt til sine kjernevelgere.

KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad var jevnt svak, og tapte attpåtil duellen der han selv valgte tema og motstander. Han er dermed debattens taper.

Jonas Gahr Støre (Ap)

Støre fekk inn ei svært god punchline mot regjeringa på bompengar: Høgre vil ha pause, Frp vil ha mindre, Venstre vil ha meir og KrF veit ikkje. Støre var ikkje like god til å vise fram sine løysingar på feltet – og forsvann så frå debatten.

Han dukka først opp igjen i duellen mot Jensen, då om profitt i velferda. Støre starta på offensiven, men Jensen tok debatten heim frå internasjonale oppkjøpsfond. Ap-leiaren vart gitt ei viktig livsline av KrF-Ropstad, som gav han ein ny duell om valfridom i familien.

Det burde Ropstad aldri gjort. Dette hadde Støre kontroll frå start til slutt – og banninga midtvegs gjorde absolutt ingenting.

Vurdert av Morten Myksvoll

Erna Solberg (H)

Solberg klarer godt å få frem at hun er oppriktig engasjert i å bekjempe rasisme og ekstremisme. Samtidig blir hun noe tørr og abstrakt når hun snakker om internasjonale initiativer mot høyreekstremisme og ekkokammere.

Hun var voldsomt på hugget da hun snakket om kollektiv, bompenger og var kjapp til å slå tilbake på angrepene fra venstresiden. Og hun forsvarte regjeringens klimapolitikk med stor iver.

Men hun snakker åpenbart til sine egne, og overbeviser neppe dem som er tilbøyelige til å stemme MDG. Solberg var jevnt over god i debatten og fikk som den bergenseren hun er snakket svært mye. Men hun var et stykke unna sitt aller beste.

Vurdert av Frøy Gudbrandsen.

Siv Jensen (Frp)

Frp-leiaren har eit godt svar til bompengelista når ho seier at «om du tek valgomaten og svarer ‘veit ikkje’ på alle spørsmål, då får du FNB».

Ho har tydelegvis gjeve opp å vinne mot Trym Aafløy på bompengar, så ho må heller vise at Frp har breiare politikk. Jensen gjer ein god figur mot Støre i debatten om profitt i velferd. Her er ho betre på å snakke om kva visjonar ho har.

Eigedomsskatten er den fyrste saka i debatten der kommunane faktisk har styringa. Debatten blir teknisk, men Jensen får greitt fram at ho er for skattelette.

Vurdert av Jens Kihl

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Vedum er like blid som før sommeren, og det burde han også være så godt Senterpartiet ligger an på målingene. Men i debatten var han ikke på sitt beste. Han klarer ikke å få særlig godt frem hva han vil, bortsett fra mer penger til kommunene.

Han argumenter for at politikken er Oslo-basert og at ikke alle har råd til en elbil. Men han imponerer ikke helt når han slår fast at «alle må gjøre mye» for klimaet.

Det gikk bedre i EØS-duellen med Trine Skei Grande (V), der han fikk frem gamle, gode slagord som «hvem skal bestemme». Men gjennom hele debatten møtte han motstand fra alle kanter.

Det er helt tydelig at flere av partiene har innsett at han stjeler velgerne deres.

Vurdert av Frøy Gudbrandsen

Audun Lysbakken (SV)

Lysbakken brukte god tid på å kome inn i debatten, men slo då hardt til mot regjeringa i klimapolitikken. Viser til at klimautsleppa ikkje gjekk ned i fjor, og sa at regjeringa ville reagert mykje sterkare om det var ein bank og ikkje klimaet som stod i ei krise.

SV-leiaren traff best i bompengedebatten.

Lysbakken har òg gode arbeidsvilkår i diskusjonen om eigedomsskatt, etter at NRK viste kor urettvis skatten kan slå ut.

Trine Skei Grande (V)

Venstre-leiaren snakkar på ein positiv om å byggje «byar som er gode for folk» og får fint fram eigne løysingar. Grande får truverde av å vise til sigrar som elbil-revolusjon og kollektivsatsing og er kanskje debattens sterkaste i denne delen.

Det er derimot svært vanskeleg å forstå kvifor ho vel seg ein duell om EØS-avtalen – i ein lokalvalkamp. Her finst det ikkje mange veljarar.

Vurdert av Jens Kihl

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Ropstad falt helt gjennom i debatten om bompenger og kollektivtilbud. Han viklet seg inn i tunge ord som «konstruktive samtaler», og klarte ikke særlig godt å få frem hva KrF mener. Til hans forsvar er det vanskelig å hevde seg når så mange av de andre politierne er så voldsomt engasjert i akkurat disse sakene.

Ropstad er, naturligvis, mye bedre når han får snakke om valgfrihet til familiene. Han klarte godt å markere avstand til Arbeiderpartiet, og selv om han nok ikke vant over Støre i duellen, fikk han repetert igjen og igjen at KrF vil ha mer valgfrihet til familiene. Det lyktes han å minne velgerne om.

Men det merkbart at Ropstad er fersk som partileder, og det er nok greit for han at det fortsatt er flere uker til valget.

Vurdert av Frøy Gudbrandsen

Une Aina Bastholm (MDG)

Partiet hennar er blant dei som kan tene mest på at bompengar vert tema – ved å vere svært tydeleg for. Ho vart først skikkeleg engasjert eit stykke ut i debatten, då ho gjekk over til å diskutere klima.

Det er tvilsamt om ho lukkast i å lokke nye veljarar til partiet i klimadebatten.

Bjørnar Moxnes (R)

Det tok 35 minutt før Raudt-leiaren kom inn i debatten. Snakkar greitt om at staten må fullfinansiere kollektivtransport i storbyane og at ein kan kutte E18-prosjektet mellom Oslo og Asker, men blir for usynleg i denne delen.

Eigentleg rart, ettersom det finst mange bomkritiske veljarar på venstresida han kan snakke til.

Snakkar derimot godt til eigne veljarar om profitt i velferd, og viser tydeleg at det er kommersielle, ikkje ideelle, som får størstedelen av marknaden. For eit lite parti er det klokt å halde fast på denne eine, tydelege saka og hamre inn bodskapet.

Vurdert av Jens Kihl

Trym Aafløy (FNB)

Aafløy leverer eit knallhardt åtak mot Frp-leiar Siv Jensen fordi bompengane har auka svært mykje med Frp i regjering. Har ikkje eit svar når han får spørsmål om fritt brukarval i eldreomsorga og rotar seg inn i eit langt resonnement om kor mange flyktningar Bergen bør ta mot.

Er betre på problemskildring enn på løysingar. Vinn likevel duellen mot Jensen ved å hamre laus mot «den fordømte bommen».

Vurdert av Jens Kihl