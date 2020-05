Dette er fortellingen om en varslet kulturkatastrofe

En tredel av alle nordmenn kommer neppe til Bergen denne sommeren.

Petter Snare Direktør ved Kode og gjestekommentator i BT

Slik så det ut i Bergen sentrum under Tall Ships' Races i fjor sommer. – Vi trenger altså godt over en million av våre landsmenn til Bergen i sommer. Det er omtrent en tredel av alle nordmenn mellom 20 og 66 år. Bergen er sjelden så vakkert som når kirsebærtrærne blomstrer rundt Smålungeren. Men likevel, et slikt mål er helt utopisk, skriver Petter Snare. Foto: Paul Sigve Amundsen

Dugnad og besøkende nordmenn vil aldri kunne redde kultur- og reiselivsbyen Bergen.

Vi har dessverre ikke engang sett starten på de dramatiske konsekvensene pandemien vil få for byen vår.

Regjeringen har åpnet for at flere mennesker kan samles, og Iselin Nybø sier at det er i år vi «skal oppleve alt det vakre Norge har å by på».

Kan vi da forvente oss horder av trøndere på Bryggen og frognerfruer med Gucci-sneakers spaserende i Fjellveien?

Kan vi se for oss toglaster med oslofolk reisende over fjellet i bjørkekledde tog, mens det står en spellemann i hver fjordarm og ønsker den norske turisten tilbake til fedrelandet?

Norges kultur- og turistliv skal altså reddes av den hjemvendte sønn og datter, som endelig har revet flybilletten til Gran Canaria eller Rivieraen og atter vil se lyset i de norske fjell.

Problemet er: Dette kommer ikke til å skje.

I mai til august 2019 var det 518.000 utenlandske liggedøgn ved hotellene i Bergen. I 2020 skulle 700.000 cruiseturister komme til Bergen.

Disse er nå borte fra Bergens gater, sannsynligvis alle som en.

I fjor utgjorde nordmenn 566.000 liggedøgn på bergenske hoteller.

Det var før hele den vedvarende festen som heter maimåned i Bergen ble avlyst.

I tillegg har Norge rekordhøy arbeidsledighet, mange som ikke har hatt lov til å bruke hyttene sine, og mange som vil være redde for å reise.

Vi trenger altså godt over en million av våre landsmenn til Bergen i sommer. Det er omtrent en tredel av alle nordmenn mellom 20 og 66 år.

Bergen er sjelden så vakker som når kirsebærtrærne blomstrer rundt Smålungeren. Men likevel, et slikt mål er helt utopisk.

Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge sier det er helt urealistisk å klare å erstatte de utenlandske gjestedøgnene med norske.

For Bergens næringsliv og de bergenske kulturinstitusjoner er dette dramatisk, særlig fordi vi er den norske turismens episenter.

Bergen er sesongstyrt. Festspill og festivaler har mer eller mindre alle inntekter knyttet opp til sommermånedene.

Kode-museene, der jeg jobber, har en tredjedel av sine inntekter fra private. Halvparten av disse inntektene kommer i juni-august.

Utendørskonserter, spel og turistattraksjoner er helt avhengig av noen få måneder, hvor det i alle fall finnes mulighet for pent vær.

Disse inntektene kan ikke forskyves eller hentes inn igjen. De er tapt. Og for veldig mange er det disse få månedene som skal betale for resten av året.

Det er disse månedene som skal sikre at vi har et høykvalitets kulturtilbud til Bergen og besøkende – året rundt.

Også for de kultur- og næringsdrivende som lever av vår- og høstsesongen er utsikten mildt sagt dystre.

Det vil ikke komme som en overraskelse om kravene til sosial avstand og antallsbegrensing vil vedvare, i en eller annen form, ut året.

Hvis ikke disse reglene blir endret, og det snart, vil hele konferansesesongen i Bergen til høsten bli avlyst. Det vil være uaktuelt å samle hundre- eller tusenvis av mennesker i konferansesaler og rundt lunsjbuffeter.

Dette vil ha ringvirkninger for restauranter som skal servere gjester på representasjonskonto, for barer og utsteder og de som skal levere underholdning.

Teater, opera og klassisk musikk er blant de kulturtilbudene med høyest gjennomsnittsalder for de besøkende.

Med en stor en del av publikum i risikogrupper, og med avstandsbegrensning som tilsier at bare annethvert sete kan fylles, er det mer enn sannsynlig at inntektene kommer til å gå vesentlig ned denne høsten.

Den digitale kulturen har fått et vesentlig løft den siste måneden, men det er et blaff.

Nyhetens interesse for å se kunst på nett kommer til å tape seg, og kultur er uansett en sosial aktivitet. Vi ler og gråter, blir euforiske eller sjokkerte i fellesskap – ikke alene.

Den digitale kulturen gir marginale inntekter for institusjonene – og for de restaurantene, barene, drosjenæringen og andre som lever av at vi faktisk benytter oss av tilbudet i sentrum.

Du tar ikke drosje til Ipaden din.

Så det er positivt med tiltak som åpner for at vi igjen kan oppleve kultur i fellesskap. Men det er ikke tilstrekkelig.

Regjeringen må komme på banen, med konkrete, målrettede støtteordninger som hjelper kulturinstitusjonene. Og dette haster.

Skal vi ha et kulturtilbud i Bergen, og i alle norske storbyer, til sommeren, høsten og neste vår, må vi ha midler å lage et tilbud for, hvis ikke må institusjoner spare seg til fant.

Vi deltar alle i dugnaden for å få pandemien under kontroll. Men hvis dugnaden ikke følges av skippertak for å redde kulturlivet, kan resultatet bli stengte dører og permanent nedlagte institusjoner i årene fremover.

Det er tross alt kulturen som bygger fellesskapet regjeringen baserer sin koronapolitikk på.