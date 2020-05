Kvar mann si høne

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Alle skulle hatt hytte i Hardanger. Sjøutsikt, solide fjell i ryggen. Med dobbeltgarasje, breiband og plass til ein liten potetåker. Alle skulle hatt sitt eige land på landet når antibac går dei på nervane. Alle skulle kunna beisa sine eigne veggar om dei vert permitterte.

Før dei fekk sine eigne hytter på landet, hadde byfolk sine eigne airbnb-hardingar. Dei som budde på landet heile året, flytta opp på loftet eller ned i kjellaren om sommaren for å tena nokre skattefrie, svarte skillingar på byfolk som kunne betala kontant. Så fekk mor og barn feita seg opp på nysilt mjølk og rømmekolle heile skuleferien, medan han far var i byen og lakka golv.

Dei som har fast arbeids- og opphaldsløyve på landet i våre dagar, overlet ikkje nordastova og søre lemen til byfolk. Dei byr ikkje på nysilt mjølk og rømmekolle til nokon som helst. Somme av dei har hytte i byen. Eller på Tenerife. Polakkar lakkar golva deira. Byfolk på landet må vera sine eigne polakkar.

I snart ein mannsalder har nordmenn streva med å bli urbane i hovudet. Før midten av nittiåra var det berre byplanleggjarar og kunsthistorikarar som hadde peiling på kva dette ordet kunne bety. Men same kor stor stas det sidan er blitt med sex in the city, stakk vår indre småbrukar høygaffelen fram. Di meir hipt vi tedde oss, di fleire hytter har norske nyurbanittar bygt. Større og større, tettare og tettare, meir og meir urbant. Men framleis på landet.

Å ha hytte ein stad nede i landa gjer ikkje same nytten. Slike hytter ligg som regel ikkje på eit norskaktig land på landet. Dei skal ikkje beisast. Potetåker kjem ikkje på tale. No er dei ikkje ein gong tilgjengelege. Hytte i Berlin er blitt tomt skryt. Hytte i Hardanger er misunningsverdig.

Det beste vi kan gjera for vår indre småbrukar er å flytta for godt til vårt eige land på landet. Det nestbeste er å skaffa oss arbeids- og opphaldsløyve både på landet og i byen. Med hytte i byen.