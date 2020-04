Små feil, store konsekvensar

Det praktiske smittevernarbeidet handlar om balansen mellom å vera ein paranoid regelryttar og ein tilbakelent kaospilot.

Ingebjørn Bleidvin Gjestekommentator i BT

For meg er koronaepidemien ikkje eit «ras» eller ein «eksplosjon». Sjølv tenkjer eg på den som ei stormflo, skriv kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ein kommune ein annan stad i landet fekk to nye smitta nyleg. Desse to hadde til saman seksti nærkontaktar, som no må i karantene og kanskje testast. Ein av desse seksti hadde aleine tretti nye nærkontaktar.

Det seier seg sjølv at ein her ikkje har vore så nøye med rådet om å berre vera med maksimalt fem personar. Slik oppførsel er mildt sagt usolidarisk når ein tenkjer på alle som har mista jobben eller fått utsett ein viktig operasjon.

Ingebjørn Bleidvin (39) kjem frå Ullensvang i Hardanger. Han jobbar som fastlege og kommuneoverlege. I denne serien skriv han for Bergens Tidende om arbeidet med å stoppa korona-pandemien. Foto: ATLE NIELSEN

Det er mange måtar å omtala og forklara koronaepidemien på. For meg er den ikkje eit «ras» eller ein «eksplosjon». Sjølv tenkjer eg på den som ei stormflo.

Havet stig ubønhøyrleg, og bølgjetoppane når stadig nærmare bryggekanten. Me kan førebu oss etter alle kunstens reglar, med sandsekkar, murar og pumper, men veit at vatnet vil finna ein veg inn. Det gjer det alltid.

Dei som har sett havet bryta gjennom eit dike eller ei elva gå over sine breidder, veit at det ofte startar med ei lita sildring. Nokre få dropar som relativt raskt kan setja heile sikringsverket i fare for kollaps.

Slik er smittevernarbeidet, òg.

Dersom éin smitta slepp gjennom, må me skunda oss å finna og isolera vedkomande. Elles kjem flaumen kort tid etter.

Nokre gonger er det altså ikkje smitteverntiltaka som er det svake punktet, men oss menneske. Om uflaksen er der, hjelper det ikkje om ni av ti følgjer Folkehelseinstituttet sine råd lojalt. Ei lita gruppe likeglade urokråker kan gjera at demninga brest fullstendig.

I ein nabokommune hadde ein gjeng på rundt femten stykk teke seg ein påskefest. Ein av deltakarane vart utpå kvelden plutseleg så dårleg at han måtte på sjukehuset.

Ingen hadde sjølvsagt oversikt over om nokon av dei andre på festen hadde symptom, hadde vore utanlands eller hadde vore i kontakt med potensiell smitte før festen.

Difor vart mykje dyrebart smittevernutstyr brukt rundt denne pasienten, og ambulansen måtte smittevaskast og var sett ut av spel nokre timar som resultat av denne festen.

Andre gonger er det uflaks og hendelege uhell som kjem i vegen for handteringa.

Tidleg i epidemien hadde me framleis ikkje fått testa ut rutinane våre skikkeleg, og me hadde ikkje eit smittekontor for å handtera prøvetakinga. Etter mykje styr hadde me fått testa to personar heime ein torsdags ettermiddag, og venta spent heile helga på prøvesvara, medan dei sat i karantene.

På måndagen kom svaret.

Prøvane hadde blitt destruert. Det låg væske i boksen som prøverøyra var frakta i, og laben hadde difor behandla det som lekkasje.

Seinare fann me ut av kva som hadde skjedd. Prøveglasa var så ivrig sprita ned før dei blei lagt i den tette boksen, at det hadde oppstått kondens.

Resultatet i fyrste omgang blei ein ny tur ut for å ta prøvar, og nye dagar med venting og karantene for pasientane.

Vårt arbeid for å få på plass eit fysisk separat smittekontor fekk fart på seg etter at to-tre misforståingar på rad viste kor sårbare me var.

Ein pasient som skulle koma for å ta koronaprøve i bilen utanfor, hadde misforstått og forvilla seg inn på kontoret til den eine legen vår. Me tok prøven der inne, og hang raskt opp ein lapp på døra med «Smitte! Ingen adgang».

Etter ein nøyare prat med pasienten på telefon i etterkant, fann me ut at han slett ikkje var utsett for smitte. Han hadde misforstått eller sagt litt feil. Me gjekk letta heim. Men ingen hugsa på å ta ned lappen på døra.

Noko så enkelt som å bruka stetoskopet for å undersøkja ein smitta pasient har vist seg utfordrande. Vernehetta dekker øyra, og blokkerer for stetoskopet, skriv lege Ingebjørn Bleidvin. Foto: Marita Aarekol

På kvelden kom reinhaldaren.

Hennar arbeidsflyt er annleis enn vår. Det viste seg at ho brukte å gå mellom kontora ved å bruka sidedørene som aldri er i bruk på dagtid, og som me knapt tenkjer over at er der.

Dermed såg ho ikkje plakaten på hovuddøra for ho kom ut i gangen att. Heldigvis kunne me roa ho då ho, lett panisk, ringde og fortalde kva som hadde skjedd. Men om smittefaren hadde vore reell, hadde me hatt eit stort problem.

Andre gonger er det verdas ibuande faenskap som slår til.

Nabokommunen Andøy hadde leigd inn ei stor brakke som skulle fungera som testkontor. På veg ut blåste tilhengjaren med brakka på rett og slett av vegen i eit kraftig vindkast, og landa opp ned. Dermed var legekontoret deira utsett for smitte ei veke på overtid.

Noko så enkelt som å bruka stetoskopet for å undersøkja ein smitta pasient har vist seg utfordrande. Vernehetta dekker øyra, og blokkerer for stetoskopet. Skal me dra hetta halvvegs av? Skal me laga hol over øyra slik at me kan stikka stetoskopet inn der? Kva gjer dette med sikkerheita vår?

Slik er den praktiske smittevernkvardagen.

Ein må vera streng nok til å avdekka feil og manglar, men pragmatisk nok til at samfunnet kan fungera. Paranoid nok til å avdekka feil og manglar, men tilbakelent nok til å la vernesystemet få ein sjanse til å verka og stola på at folk gjer det rette.

Ein gong det komande året vil stormfloa nå ein topp.

Me vil ikkje nødvendigvis vita når toppen er, før den allereie er forbi. Dess fleire me er som tettar små hol og auser ut vatnet frå små lekkasjar no, dess enklare blir det heile å handtera.