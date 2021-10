Dagleglivet er ikkje like enkelt for alle. Jan Grue veit ein del om det.

Olaug Nilssen Forfattar

Professor og forfattar Jan Grue (i midten) fekk tidlegare i haust Fritt Ords Pris for 2021, saman med forfattar Bjørn Hatterud og artikkelforfattar Olaug Nilssen (til h.).

Du som er funksjonsfrisk: her er nokre spørsmål til deg.

Saman med underteikna og forfattaren Bjørn Hatterud, blei Jan Grue nyleg tildelt Fritt Ords Pris for sitt arbeid med å synleggjere funksjonshemming.

Under pristildelinga køyrde han opp på scenen i Samfunnssalen i Oslo via ei stor rullestolrampe med raud løpar. På ein måte kan ikkje funksjonshemming bli noko synlegare enn dette.

Men faktum er at det hadde vore mykje synlegare dersom scenen berre hadde hatt trapp, og nokon hadde måtta løfte Jan opp på scenen.

Jan Grue er professor i spesialpedagogikk og forfattar.

Som offentleg person har han tatt på seg den noko utakknemlige oppgåva å skrive og snakke om det usynlege arbeidet han må gjere for å unngå å støyte på barrierar i dagleglivet.

Det kan vere å sikre seg at det er plass til rullestolen om han skal ta tog, eller at heisen på museet han skal besøkje verkar.

Slike ting kan dei fleste funksjonsfriske tillate seg å ta for gitt. Verkar ikkje heisen på museet, går vi opp trappa. Er det ikkje plass til rullestol på toget, set vi oss i eit togsete.

Det er ikkje berre Jan Grue som må legge til rette for seg sjølv før han tar seg rundt i verda.

Personar med funksjonshemming er vår største minoritet, og grunnen til at mange av oss ikkje veit dette, er at personar med funksjonshemming ikkje er tilstrekkeleg synlege i samfunnet.

Det er eigentleg eit paradoks, ettersom personar med funksjonshemming er veldig synlege når dei er synlege, ettersom dei ofte skil seg ut, anten med kroppen eller åtferda.

Det kan vere plagsamt for dei som møter dette, og ikkje er vane med det.

I eit stort intervju med VG 2. oktober, seier Grue: «Man vet jo hvor lett det er å få døren slengt i trynet. Jeg har opplevd at man blir inkludert om man oppfører seg og krever lite. Hvis ikke er man ikke velkommen. (...)

I boka («Hvis jeg faller», red anm.) skriv han om ein episode med trikken, som hadde stoppa utanfor holdeplassen. Det gjorde at høgdeforskjellen var for stor for rullestolen, og trikkeføraren måtte ta ut rampa, som satt fast.

Grue skriv: «Eg prøvde å forklare ham at han måtte sette den på en spesiell måte sånn at jeg skulle komme meg på. Plutselig ble han kjempesint og ropte «Vil du ta trikken eller ikke?».

Du kan jo sjølv tenkje deg. Korleis reagerer du dersom nokon krev noko av deg som du ikkje veit korleis du skal gjere?

Korleis reagerer du dersom nokon krev noko av deg som gjer det vanskeleg å oppfylle andre sine krav, i dette tilfellet alle dei andre på trikken, som vil fram dit dei skal så fort som mogeleg?

Og i framhaldet av dette: Korleis reagerer du om skulen må bruke midlane sine til å bygge om eit klasserom for at ein person med funksjonshemming skal kunne vere der?

Korleis reagerer du dersom dette går ut over fornying av skulens leikeplass for funksjonsfriske barn?

Korleis reagerer du dersom ein person med funksjonshemming må få eit eige kontor, medan alle andre må sitje i opent landskap?

Korleis reagerer du dersom rullestolbrukaren køyrer forbi dokøen og låser seg inn på handikaptoalettet, sjølv om det er lang kø til alle toalett, og andre har stått der og venta i fleire minutt?

Du skal eigentleg ikkje behøve å svare. For det skal ikkje vere opp til enkeltpersonar å bygge ned barrierane for personar med funksjonshemming.

Vi kan alle parkere elsparkesyklane så dei ikkje sperrar fortauet. Vi kan vel klare å ta trappene opp frå Klostergarasjen, viss vi veit at det kjem ein rullestolbrukar eller ein lungeoperert rett bak oss.

Men det er dei som styrer samfunnet som skal syte for at samfunnet er tilrettelagt slik at alle kan ta del.

Det er politikarar som skal lage lover og løyve pengar til den utbygginga, ombygginga og haldningsendringa som trengst for at alle skal kjenne at dei ikkje er til bry.

Dersom samfunnet allereie er tilrettelagt for personar med funksjonshemming, så fungerer dei, og har ikkje lenger funksjonshemming.

Rullestolsrampa Jan Grue brukte då han blei tildelt Fritt ords pris for 2021, var bygd for anledninga.

Det er sjølvsagt ein slags trist ironi i at dette usynlege arbeidet også måtte gjerast når anledninga var ei prisutdeling som nettopp skulle verdsetje dette usynlege arbeidet.

Men det er også ein opplyftande symbolikk i at rampen denne gongen blei ekstra stor og flott.

Frå midt på scenen skrådde rampen ned, med raud løpar midt på, som ein skeiv catwalk eller ei forseggjort låvebru. Rampen blei som ein installasjon i seg sjølv.

Han strakk seg langt ned i salen, og viste med største tydelegheit kva prisen handla om. Men trur du rampen kjem til å bli ståande der?