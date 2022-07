– KrF vil teste åpent forhold. Det er ofte starten på slutten.

Det er risikabelt for KrF å forlate byrådet nå, skriver BT-kommentator Stig Arild Pettersen.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

KrFs Håkon Pettersen (til h.) kan ikke garantere for at partiet vil gå til valg på å fortsette byrådssamarbeidet med Arbeiderpartiet og Roger Valhammer neste år. Kanskje kutter KrF båndet til byrådet allerede i høst.

I fjor fortalte en venninne meg at hun og samboeren hadde bestemt seg for å prøve «åpent forhold». De planla fortsatt å bli gamle sammen, men de skulle få lov til å ligge med andre.

Forholdet hadde hanglet en stund. Men venninnen min nektet for at dette var et siste, desperat forsøk på å redde det.

Noen måneder senere gikk de fra hverandre.

Nå spørs det om ikke byrådet i Bergen er i ferd med å gjøre det samme.