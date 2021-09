TV2s Arill Riise fekk kritikk etter førre vekes debatt. Foto: Marit Hommedal/NTB (arkiv)

TV2 arrangerte partileiardebatt også førre veke. Då gjekk det vilt for seg, og alle snakka i munnen på kvarandre.

Programleiar Arill Riise lovar at han i dag skal vere strengare. Og så skal han hysje på partileiarane viss dei masar for mykje, for dei er trass alt i eit bibliotek.

TV2 har jo alltid litt ekstra gimmick. Førre veke var Riise utstyrt med fløyte. Tru om hysjing fungerer betre?