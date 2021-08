Målingane gir desse to lite å smile for

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Erna Solberg (H) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møttest tilfeldigvis på ein ferjekai i Kvinnherad denne veka. Båe slit på meiningsmålingane før valet.

Seks grafar som viser stoda i valkampen.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

No renn det inn med meiningsmålingar, og det er lett å bli forvirra av målingar som sprikar. For det har dei gjort i det siste.

MDG har blitt målt til både 3,5 og 7,2 prosent oppslutning nasjonalt i løpet av dei siste to vekene. Frp har variert frå 7,7 til 11,6. Men alt det blir småtteri, sett opp mot variasjonane til Senterpartiet.

1 Sprik eller fall? Frå 11–17. august kom det målingar som viste ei oppslutning til Senterpartiet på 19,2 prosent og 13,7 prosent. Basert på valdeltakinga i 2017-valet, representerer det spriket over 160.000 veljarar. Men det som i augneblinken ser ut som sprik i målingane, kan vere store veljarvandringar. Når det kjem mange målingar samtidig, skal det mykje til for at alle fangar opp endringar like godt. Me har definitivt ikkje fasit no; den kjem først på valdagen. Men målingane tyder på at Senterpartiet faktisk har falt. Det kjem langt fleire målingar i den låge enden av spekteret for Trygve Slagsvold Vedum og hans Sp.

2 Fire parti kjempar om fire prosent Noko av det mest avgjerande i eit val, er kven som får meir enn fire prosent oppslutning. Dei som kjem over denne sperregrensa, er med i kampen om såkalla utjamningsmandat. Det betyr at eit parti som får 4,0 prosent får langt fleire mandat enn eit parti som får 3,9 prosent. I år er det fire parti som vakar rundt sperregrensa. MDG og Raudt har flest målingar over sperregrensa. KrF har flest målingar under. Venstre er partiet som sprikar minst på målingane – men pilane peiker svakt oppover.

3 Sjansen er framleis stor for regjeringsskifte Sjølv om veljarane ser ut til å vere i stor bevegelse i starten av valkampen, slår det i liten grad ut på det store biletet, nemleg kven som vil sitje med makta etter valet. Trass i ein stor nedgang for Senterpartiet, er det framleis langt fram for dagens fleirtalskonstellasjon, som består av Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF. Høgresida hentar nemleg svært få veljarar over frå venstresida, sjølv om Senterpartiet har falt kraftig.

4 Høgre slit Høgre illustrerer problemet godt for høgresida. Erna Solbergs parti har like mange målingar under 20 prosent på desse to vekene, som dei har målingar over 20 prosent. Det er langt opp til valresultatet i 2017 på 25 prosent. Partiet fekk eit solid oppsving like etter regjeringa stengde landet i møte med koronapandemien i fjor. Heile oppturen ser ut til å vere vekke no.

5 Venstresida styrkar seg Senterpartiets tilbakegang blir først tydeleg når ein ser på mandatfordelinga internt på venstresida. Der har SV og Raudt styrkja seg på kostnad av Arbeidarpartiet og Senterpartiet dei siste vekene. Starten på valkampen har blitt dominert av spørsmålet om kven som skal inn i ei eventuell ny regjering. Det har spesielt Senterpartiet brukt mykje tid på, for å avvise SV. Veljarane har svart med å skifte partipreferanse. SV kjem rett og slett godt ut av å bli forsøkt stengt ute av Senterpartiet.

6 Klimapartia styrkar seg I tillegg til SV, har Venstre og MDG gjort det godt på målingane. Dei er partia som profilerer seg mest som klimaparti, og etter at FNs klimapanel kom med sin nye rapport 9. august, har dei tre partia fått meir støtte hjå veljarane. Det siste året har SV, Venstre og MDG fått støtte frå om lag 15 prosent av veljarane, ifølgje snittet av meiningsmålingane hjå Poll of polls. No ligg dei nært 20-talet samla. Oppgangen har styrkja Venstre og MDGs sjansar til å kome over sperregrensa. Det er framleis ingen teikn til at Frp styrkar seg som ein motreaksjon i klimadebatten.