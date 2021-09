«I åtte år var Solberg den nøkterne leiaren for ei regjering som var alt anna enn det.» Nokre tap er ikkje så vonde. Erna Solbergs valnederlag er eit slikt.

Oslo, 13. september:

– Me visste at me trengte eit mirakel, seier Erna Solberg frå scena.