En statsminister bør aldri sette dømmekraften på pause

Høyre-landsmøtet er over. Erna Solberg (H) må vise at hun forstår hva ytringsfrihet er.

KOMMER BEKLAGELSEN? Vi er mange som venter, Solberg. En beklagelse fra deg er viktig i denne saken, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Publisert: Publisert 17. mars 2019 23:07







Teateret er på kort tid blitt ytringsfrihetens kamparena. Den Nationale Scene har denne vinteren fått to trusler om søksmål og krav om endringer.

Forfatter Vigdis Hjorths mor likte ikke fremstillingen i «Arv og miljø». Filosof Nina Karin Monsen følte seg krenket av «Kim F».

Og i forrige uke eksploderte Black Box-saken i Oslo. Det er en stund siden den kunstneriske ytringsfriheten har fått kjørt seg så hardt her i landet. Statsminister Erna Solberg (H) har selv en del av ansvaret.

Saken om Black Box, justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans samboer tok en dramatisk vending før helgen.

Da ble det kjent at Oslo statsadvokatembeter siktet teateret nettopp for krenkelser av Wara-familiens privatliv. De krevde å få ransake teaterfolkenes hjem, på jakt etter upublisert fotomateriale.

Omtrent på dette tidspunktet snublet Norges statsminister.

Les også Kunstnere og teatersjef siktet etter teaterforestilling på Black Box – dagen før Waras samboer ble pågrepet

Dagen før Tor Mikkel Waras samboer ble pågrepet kommenterte Solberg konflikten mellom justisministerens samboer og Black Box.

«Vi politikere skal tåle å få kjeft for det vi sier og gjør, men det oppleves verre når familien og der vi bor trekkes inn. Det tenker jeg faktisk at de som har laget stykket bør tenke over, at de bidrar til å gjøre det tøffere å være politiker i Norge», sa hun.

Og oppfordret teaterfolkene til å slutte å spekulere om gjerningspersoner og ansvarlige i saken

Dermed gjorde statsministeren tre ting:

Hun spekulerte selv om saken. Hun la skylden for det som hadde skjedd på teateret.

Og så ba hun teaterfolkene, som før dette hadde mottatt massiv hets og kritikk, om «å ha ryggrad til å stå i det». For ordens skyld gjentok Solberg uttalelsene på NRK-programmet Dagsnytt18 før helgen.

Jussprofessor Mads Andenæs mener statsministeren også med dette kan ha bidratt til å legge press på politiet og påtalemyndigheten i saken.

«Uttalelsene virker uforsvarlige og utillatelige i et samfunn som vil verne om ytringsfriheten», sier han til Dagbladet.

Reaksjonene på politiets siktelse har vært like kraftige. Amnesty Norge mener siktelsene og politiets krav smaker av «forsøk på politisk sensur».

Les også Politikere reagerer med sjokk på siktelsen mot Waras samboer

Frykten var naturlig nok at Black Box-siktelsen kunne skape presedens, og føre til politiaksjoner hver gang noen hevder at et teaterstykke forstyrrer privatlivets fred.

Og at det dermed kunne skape frykt og selvsensur blant kunstnere.

Erna Solberg styrer selvfølgelig ikke Oslo-politiet eller statsdvokatene deres.

Men sammenfallet av hennes uttalelser og siktelsene mot mot lederne av Black Box teater var illevarslende, og trolig et lavmål for den kunstneriske friheten i nyere norsk historie.

Spesielt kravet om husransakelse hos kunstnerne minnet om politimaktbruk i regimer vi nødig vil identifisere oss med. Sent søndag kveld valgte Oslo-politiet å henlegge saken, klokelig nok.

De innså sikkert til slutt at de har sovet seg gjennom nyere norsk rettshistorie.

For det er bare fire år siden Høyesterett slo fast at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) brøt loven, da de beslagla upublisert filmmateriale hjemme hos filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen.

Regissøren arbeidet med en film om den radikale islamistmiljøet i Norge, en gjeng PST var svært interessert i. Dommen slo fast at razziaen hos Rolfsen var et overgrep.

HJEMME HOS JUSTISMINISTEREN: Politiet siktet Tor Mikkal Waras samboer i forrige. De mener hun selv skal ha satt fyr på familiens bil. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det er vanskelig å forholde seg til statsministerens mangelfulle vurderingsevne i denne saken.

Ved blankt å avvise kravet om at hun skal beklage, skaper hun usikkerhet.

Kulturfeltet, jurister og samfunnsdebattanter fra hele det politiske spekteret lurer: Forstår Erna Solberg implikasjonene av sine egne uttalelser?

Eller er hun så opportunistisk at hensynet til hennes uregjerlige regjeringspartner Frp står høyere enn prinsipper Norge har gitt sin tilslutning til i Grunnloven? Det med ytringsfrihet og menneskerettigheter og sånt, vet du.

Mye kan ha skjedd. Erna kan ha snakket i affekt, i en dramatisk situasjon, da justisminister nummer seks var på vei ut av regjeringen hennes.

Eller: Erna ønsket kanskje ikke å gå noen ekstra ydmykende kilometre canossagang på vei til landsmøtet.

Landsmøtet er partienes viktigste PR-offensiv, der velgerne skal serveres den rene og nysminkede versjonen av partilederens autoritet. Det er ikke tiden for å legge seg flat.

Les også Solberg kritiserer teateroppsetning etter Wara-hets – får refs av advokat

Vel, landsmøtet er over nå, og nasjonen venter egentlig bare på at statsministeren skal kommentere saken slik en statsminister bør gjøre, prinsippfast og klar.

Her er det hun bør si, er:

«Den kunstneriske ytringsfriheten skal stå sterkt i Norge. Det er et ubestridt prinsipp som vår samfunnsdebatt hviler på. Enhver innskrenking av denne friheten, som sensur, trusler om straffeforfølgelse eller politiaksjoner er ikke vårt demokrati verdig».

Vi er mange som venter, Solberg. En beklagelse fra deg er viktig i denne saken.

Ikke bare for å roe gemytter og befeste vernet om ytringsfriheten. Men også som et signal til politikere, statsadvokater og politiledere som ikke forstår rekkevidden av sin prinsipp- og historieløshet.

Og ikke minst for å vise at du selv forstår hva som står på spill.