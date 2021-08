Nei, det går ikkje an å krevje ein betre EØS-avtale. Me må seie den me har opp først.

Det må motstandarane vere ærlege om.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Geir Pollestad (Sp) meiner Noreg kan forhandle om ein ny avtale med EU, før me seier opp EØS-avtalen. Det stemmer ikkje. Foto: Berit Roald / NTB (Arkiv)

EØS-motstandarane på venstresida trekk til seg stadig fleire veljarar. Likevel stig støtta til EØS-avtalen. No er det langt fleire som vil stemme på Senterpartiet, SV og Raudt, enn det er veljarar som vil droppe EØS-avtalen.

Før 2018 var det motsette tilfellet.

Det kan vere to forklaringar på denne endringa.

Ein del veljarar trur nok på Arbeidarpartiet når dei seier det er uaktuelt for å leie ei regjering som rotar til EØS-samarbeidet. Det kan vise seg å vere litt naivt.

Ap må truleg samarbeide med både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å få fleirtal etter valet. I tillegg gjer Raudt det bra på målingane. Alle dei tre partia vil skrote EØS-avtalen.

Ap har òg sagt at dei vil «bruke handlingsrommet aktivt». Det kan i ytste konsekvens bety å seie nei til å innføre nye EU-direktiv. Det har ingen EØS-land gjort før.

Seier Noreg nei til ei rettsakt frå EU, vil EØS-avtalen bli «midlertidig satt ut av kraft» på det råka området.

Det kan få konsekvensar for norsk handel.

Den andre forklaringa kan vere at veljarane i større grad støttar EØS-avtalen, men meiner at saka ikkje er så viktig. Det er forståeleg.

Sp, SV og Raudt går jo til val på mange andre saker enn å melde Noreg ut av EØS.

Fordelane med EØS-avtalen er ofte usynlege. Éin plass fordelane lyser mot oss, er derimot i eksportstatistikken. Som ein open økonomi er mange arbeidsplassar heilt avhengig av gode avtalar med landa me eksporterer til, slik at handelen blir så saumlaus som mogeleg.

Dette gjeld spesielt på Vestlandet, som står for éin tredel av fastlandseksporten i Noreg. Det er altså før ein tar med olje og gass.

Ingen bør ta lett på å rokke ved dette.

Senterpartiets respons? Dei vil melde Noreg ut av EØS, for dei trur at me kan skaffe oss ein betre avtale. Det er alltid bra med betre avtalar, men særleg realistisk er det ikkje. Det har britane fått merke etter brexit.

Det er ei samanlikning Geir Pollestad (Sp) ikkje liker så godt. «Brexit var en helt annen historie enn hva vi ønsker. Vi ønsker ikke bare å forlate EØS-avtalen uten et alternativ», seier han til E24.

Vel. Britane ville ikkje berre forlate EU. Leave-kampanjen lova òg ein betre avtale, men det fekk dei ikkje. Storbritannia har betydeleg større forhandlingsmusklar enn Noreg.

Det er urovekkande kor lett det er for EØS-motstandarar å påstå at Noreg kan få ein betre avtale enn det me har i dag. Spesielt når dei ignorerer spelereglane som finst.

Pollestad meiner at Noreg kan halde fram som EØS-medlem, fram til Noreg har ein ny avtale på plass. Det går ikkje an.

Då Pollestad fekk grei beskjed om det frå Karin Karlsbro som sit i EU-parlamentet, avviste han det med dette utruleg seriøse svaret: «Dette er en svensk liberalist som snakkar som en svensk liberalist.»

Ja vel. Men ho er i det minste ein svensk liberalist som forstår korleis EØS-samarbeidet fungerer.

La oss sjå på kva som faktisk skjedde i Storbritannia, og kvifor det er relevant for norsk EØS-motstand.

I juni 2016 gjekk britiske veljarar inn for å melde Storbritannia ut av EU, med 52 prosent av stemmene.

Forhandlingane om brexit starta derimot ikkje før i mars 2017. Grunnen? Det var då det britiske parlamentet utløyste klausulen om utmelding frå unionen.

Ifølgje EU-reglane, hadde dei då to år på å forhandle seg fram til ein utmeldingsavtale. Det tok litt lenger tid, for utmeldinga vart først formalisert i januar 2020.

Ein liknande regel gjeld for Noreg og EØS. Ifølgje Artikkel 127 i EØS-avtalen, har Noreg ei oppseiingstid på minimum eitt år. Men som med brexit, er det først når oppseiinga er meldt, at forhandlingane kan starte.

Noreg sit med frykteleg dårlege kort i ei forhandling. Med tusenvis av arbeidsplassar i potten, er det eit spel Noreg ikkje bør spele.