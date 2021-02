Mutantene kommer!

En uoversiktlig smittesituasjon krever strenge tiltak. Men de må ikke vare lenger enn nødvendig.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap), medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen og helsebyråd Beate Husa (KrF) advarer mot konsekvensene av at muterte koronavirus sprer seg i Bergen. Etter et krisemøte i helgen, har byrådet bedt regjeringen komme med regionale tiltak. Foto: Bård Bøe

Det er full koronaalarm i Bergen – igjen. To ulike, aggressive mutantvirus herjer. Flere har ukjent smittevei. Situasjonen er uoversiktlig, og dermed alvorlig.

Dette har ført til svært strenge tiltak, som gjelder fra søndag klokken 18 – og minst en uke fremover.

«Ved å være så tidlig ute, har vi et håp om å ta knekken på dette før det eksploderer», sa byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap) på pressekonferansen søndag formiddag.

La oss håpe han har rett.

Bergen har levd under et strengt regime siden tidlig november. Koronatrettheten brer seg. Folk har ofret mye nå. Selv ikke små bygder med få folk har sluppet unna.

Men denne gangen er den nesten totale nedstengingen iallfall lettere å forstå.

Ifølge helsebyråd Beate Husa (KrF) kan mer enn 100 nærkontakter være involvert i utbruddet ved en byggeplass nær bybanestoppet på Fantoft.

Mutantene fører med seg stor risiko for massespredning, og følgene er uoversiktlige.

Søndag ettermiddag var 92 personer i Ulvik smittet av den engelske virusvarianten, og bygden er nærmest stengt ned.

To byggeplasser langs bybanetraseen i Bergen er rammet av den sørafrikanske mutanten. Begge har mange ansatte, og både Fantoft og Kronstad er områder hvor masse folk møtes. Det er allerede påvist smitte i en barnehage i nærheten.

Ifølge helsebyråd Beate Husa (KrF) kan mer enn 100 nærkontakter være involvert i utbruddet.

Pasient null er dessuten ukjent. I flere dager har smittesporere jaktet på den aller første personen som fikk mutanten i kroppen – uten resultat.

Det gjør smittesporing ekstra krevende, og mange kan ha virus i kroppen uten verken symptomer eller grunn til å mistenke det.

Et utbrudd av det sørafrikanske mutantviruset på en byggeplass ved bybanestoppet på Fantoft skal ha mer enn hundre mulige nærkontakter.

Helsebyråden bekrefter at det finnes en sammenheng mellom de to byggeplassutbruddene, men vil ikke røpe hvilken.

Det er ikke veldig spekulativt å anta at det handler om såkalt importsmitte – altså smitte som skyldes arbeidsinnvandring fra utlandet.

Når det gjelder denne formen for smitte, har myndighetene tidligere sviktet kardinalt.

I sommer sikret industrilobbyistene seg romslige fripass da regjeringen ga utenlandske arbeidere fritak fra karantenereglene.

Selv om ulike koronamutasjoner har vært kjent lenge, tok det svært lang tid før grensekontrollen sto i stil med risikoen.

I høst slo Bergens restauranteiere seg sammen om et felles opprop for å overleve koronakrisen. Nå må de stenge dørene igjen. Foto: Ørjan Deisz

Tall fra Helsedirektoratet viser hvor alarmerende få som ble testet på grensen. Verst sto det til på Svinesund, hvor bare 20 prosent ble kontrollert for korona.

På Flesland ble absolutt alle passasjerer testet og sendt i karantene – frem til det plutselig kom kontrabeskjed fra nasjonale myndigheter i januar.

De som kunne dokumentere at de hadde hatt korona, skulle slippe forbi – til tross for at legevakten advarte mot at det var enkelt å få kjøpt falske attester.

Unødvendig mye smitte kan altså spores tilbake til glippen på grensen. Mutantene er ikke noe unntak.

De nye, strenge tiltakene betyr at Bergen og tolv omkringliggende kommuner nærmest stenger ned den neste uken.

Både barnehager, barneskoler og ungdomstrinn får rødt nivå, og kan stenges ved behov.

Alle arrangementer utenfor hjemmet er forbudt, med unntak av begravelser.

Alle idretts- og fritidsaktiviteter blir stoppet.

Svømmehaller, treningssentre, butikker, serveringssteder, biblioteker, kinoer, teatre og konsertsteder stenger.

Munnbind og hjemmekontor er pålagt.

Kort oppsummert: Matbutikker, vinmonopolet og fjellheimen er omtrent det eneste som holder åpent den neste uken. Heldigvis er det fortsatt snø og sol.

Tiltakene har store konsekvenser, for mange.

Serveringsstedene må ikke bare strupe kranene, de må stenge dørene. Butikkene blør. Kulturlivet lider. Både barn, ungdom og toppidrettsutøvere får treningsnekt.

Nav-sjefen i Vestland spår masseoppsigelser og nye permitteringer.

Når myndighetene innfører tiltak med så voldsomme konsekvenser for hverdagsliv og økonomi, må det stilles store krav til forklaringen.

Et viktig prinsipp i smittevernloven er at restriksjonene ikke skal gå lenger enn nødvendig. Jo hardere et forbud rammer, desto mer vanntett må begrunnelsen være.

Smittetallene i Bergen har vært lave de siste ukene, og har knapt bikket 15 i døgnet.

Det er heller ingen vitenskapelig dokumentasjon på at den sørafrikanske mutanten gir mer alvorlig sykdom, ifølge professor i medisinsk biologi Ørjan Olsvik, som er intervjuet av TV 2.

Det kan gjøre det vanskelig for folk å fatte hvorfor situasjonen plutselig er så kritisk.

Kommunen har et stort ansvar for å forklare hvorfor nedstengingen er nødvendig – og for å åpne opp så mye som mulig straks situasjonen tillater det.