Live Aids

Korleis klarte ein pandemi som til no har teke 33 millionar liv nærast å gå i gløymeboka?

Brit Aksnes Journalist, programskaper, forfatter av «Mannemenneske» og filmanmelder for Dag og Tid.

Freddie Mercury i Stockholm i 1986. Foto: Olav Olsen / NTB (Arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Me gjekk inn i ungdomstida med skrekkåtvaringar mot ubeskytta sex, infiserte sprøytespissar i graset, og heilt i starten: smitte frå doringen. Hiv og aids vart brukt om einannan, for om du var hiv-positiv så skulle det lite til for at du utvikla aids.

Og utvikla du aids, så døydde du.

Eg var ikkje sjølv klar over dei hårreisande tala før eg var inn på ein av dei mest brukte nettsidene sidan koronaviruset tok grep, Worldometer, ein slags deprimerande «korona minutt for minutt».

Det er ikkje lystig lesnad om du tek ein tur nedover dei ulike kategoriane.

Les også Siste nytt om korona

Det var her eg kom på å sjekka korleis det stod til med hiv og aids. Worldometer er ikkje alltid like stødig, men gjev nokre enkle og klare peikepinnar om korleis verda har det på helsefronten.

Dei oppgjev at 1,6 millionar har døydd av aids til no i år. Om lag like mange som ein annan pågåande pandemi me naturlegvis høyrer langt meir om.

Kan det stemma?

Ifølgje Unaids og WHO er tala noko lågare, men mellom 690.000 og 970.000 daude kvart år er framleis så eg knapt kan tru det. Forsvann ikkje aids ein gong på slutten av nittitalet?

Fyrste gong aids vart omtala i pressa var i 1981. Det skulle framleis gå nokre år før alle verkeleg fekk auga opp for kva som skjedde.

Homofile og sprøytenarkomane var ikkje ei prioritert gruppe helsemessig på åttitalet, og det såg ut for at desse var overrepresenterte. Det vedgjekk med andre ord ikkje «folk flest».

Ikkje berre det, men «folk flest» meinte på mange måtar at det var sjølvforskyldt.

Sånt blir det ikkje storstilte kampanjar av, og smitta spreidde seg. Så døydde filmstjerna Rock Hudson i 1985. Dei spede forsøka på å skjula legning og sjukdom vart gjeve opp, og aids hadde kravd sitt fyrste kjendisoffer.

Prince i Berlin i 1987. Foto: Andreas Schoelzel / TT NYHETSBYRÅN / NTB (Arkiv)

Og det måtte kjendisar til for å verkeleg få merksemd kring «a big disease with a little name» som Prince song i «Sign o´ the times» frå 1987.

Det vesle namnet var ei forkorting for Acquired Immune Deficiency Syndrome. Overskotet frå Madonna sin «Who’s That Girl»-turné same år gjekk til aids-forsking.

Så døydde Freddie Mercury, berre veker etter at han song «The show must go on». Og siste musikkvideoen han er med i: radmager og bleik.

Det var 1991, og me skjønte knapt omfanget av kva som skjedde der me stod og grein over den tapte storleiken. I 1993 vann Tom Hanks ein Oscar for rolla si som aids-sjuk i Philadelphia, og Bruce Springsteen det same for songen «Streets of Philadelphia».

Til og med det rølpete Sandnes-bandet Ingenting kom med «Hiv positiv» i 1993. Det var ikkje rom for å nekta lenger: «Folk flest» måtte innsjå at den mest redselsfulle pandemien sidan Svartedauden var iblant oss.

Madonna på ein konsert i New York i 1987, til inntekt for aids-saka. Foto: PETER MORGAN / AP / NTB (Arkiv*)

Ein gong var aids det fælaste som kunne skje eit menneske. Bylledekka, skjelettaktige pasientar låg strøydde på overfylte sjukehussalar.

Så kom medisinar, gradvis vart det nye legemiddel som kunne både stagga utviklinga av aids og til og med forhindra at hiv-viruset spreidde seg i kroppen.

Og kven har råd til desse medisinane? Ikkje dei hundre tusenar av menneske som kvart år døyr av aids.

Me spelar «Last Christmas» for fulle mugger kvar einaste år. Mange av den oppveksande generasjonen veit ikkje eingong at det er Wham! som framfører songen.

Endå færre veit at eine halvdelen, George Michael, skreiv låten. Og endå færre veit at sambuaren hans døydde av aids i 1993, og at den vakre hiten «Jesus to a child» (1996), handlar om nettopp partnaren Anselmo.

Faktisk er det grunn til å tru at ungdomar i Vesten er så velsigna at dei knapt veit kva aids er eingong.

George Michael i Oslo Spektrum i 2006. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB (Arkiv)

Det minst overraskande er kanskje at det hovudsakleg er på det afrikanske kontinentet me finn dei fleste hiv-smitta i dag.

Heile 27 prosent av befolkninga i Swaziland er smitta, 38 millionar menneske har hiv verda over og 1,8 millionar av desse er born.

I Noreg er det kring 200 nye smittetilfelle i året. Men me har medisinar. Me har råd til medisinar.

Me har råd til å kjøpa langt fleire korona-vaksinar enn me treng, til og med. Og me har våre eigne problem å ta oss av om me ikkje må ta inn over oss all verdas misere. Og så er det jul.

Ein ni år gammal gut frå Sør-Afrika viser fram aids-medisinane sine, 2014. Foto: Siphiwe Sibeko / REUTERS / NTB (Arkiv)

Mens me i 1984 gledde oss til ribbe og pinnekjøt og hundrelappane fauk midt i den strevsame tida som var julehandel, så kunne Bob Geldof og hans Band Aid, informera oss om at i hungersnaud-ramma Etiopia var det hardare tider på gang, at «the greatest gift they’ll get this year, is life».

Det var Boy George som framførte desse linjene, og i 1995 skreiv han songen «Il Adore» der han skildrar ei mor som snakkar til sonen som held på å døy av aids: «How could you go and die – what a lonely thing to do».

Å vera hiv-positiv kjennest nok framleis einsamt, men dei er mange millionar einsame, som om det var noko trøyst.

Av og til er det freistande å tenkja at det er legemiddelindustrien som ikkje veit at det er jul.

Kanskje det er den Bob Geldof kan stila sin neste versjon til? «Happy Xmas – war is over», song John Lennon og Yoko Ono. Det betydde ikkje at alle verdas krigar var over, men at dei kunne vore over om me hadde vilja det.