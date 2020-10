Det er ikke tiss som kan felle Bertheussen. Det er alt det andre.

Er tissing et ord for kvinner og barn? Det har blitt nasjonalt stridstema under rettsaken mot Laila Bertheussen. Som bevis er det et piss i havet.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Laila Bertheussen møtte opp til påtalemyndighetens prosedyre med en knallgul, hjemmelaget veske, med skrik-emoji og påskriften: «SKYLDIG i å ha TISSET».«Pesspreik si nu æ», svarer hun, på vesken. Foto: Berit Roald / NTB

Laila Bertheussens kunstferdige metakommentarer til sin egen rettssak holder svært høyt nivå.

Onsdag stilte hun i retten med en knallgul, hjemmelaget veske, med skrik-emoji og påskriften: «SKYLDIG i å ha TISSET».

«Pesspreik si nu æ», er svaret Bertheussen kommuniserer via vesken.

Hun har åpenbart humor, og hun har helt rett.

Bruken av ordet «tisse» er språkvitenskaplig sett interessant, men i retten er det en avsporing.

Det er ikke dette som eventuelt vil felle Bertheussen. Det er alt det andre.

Aktor og statsadvokat Marit Formo brukte dagen i retten på å gå gjennom hele det massive bevisbildet. Det dreier seg stort sett om gjenstander fra hjemmet til Wara/Bertheussen, som kan kobles til ulike hendelser. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Dagen for avsluttende prosedyrer startet likevel med enda en passiar om tissing.

Bakgrunnen er at eks-språkdirektør Sylfest Lomheim hevdet i retten at trusselbrevene måtte være skrevet av en kvinne, fordi menn ikke bruker ordet tisse, med mindre de snakker til barn.

Debatten spant videre til Dagsnytt 18, hvor språkforsker Helene Uri mente at en rettssak ikke kan satse på denslags synsing og anekdotiske bevis.

Forsvarer John Christian Elden fikk en siste anledning til å snakke om menn og tissing før prosedyrene startet onsdag. Foto: Jil Yngland

Dermed fikk forsvarer John Christian Elden klemt inn en aller siste krampetrekning i bevisførselen.

Han presenterte UiB-professor Helge Dyviks liste over 151 mannlige forfattere som bruker ordet tisse i sine verk. Ambjørnsen, Bjørnstad, Bjørneboe, Borgen, Gaarder, Kjærstad, Loe, Hoem, Michelet.

Barske menn, og de skriver tisse hele gjengen. Til og med når tøffe typer fyllemiger på biler og fangehull.

Interesssant nok, men som bevis er det et piss i havet.

Tidligere språkdirektør Sylfest Lomheim vitnet i rettssaken forrige uke. Han hevdet at trusselbrevene måtte være skrevet av en kvinne, fordi menn ikke bruker ordet tisse med mindre de snakker til barn. Det har ført til en nasjonal debatt om hva norske menn egentlig sier når de går på do. Foto: Berit Roald

Heldigvis for påtalemyndigheten har de nok av andre bevis å ta av.

Aktor og statsadvokat Marit Formo brukte dagen i retten på å gå gjennom hele bevisbildet. Det er massivt, og stort sett ting fra hjemmet til Wara/Bertheussen, som kan kobles til ulike hendelser:

Frimerkehefte, tusjer, printer og printerpapir som matcher trusselposten.

Rødsprit, tennposer og hyssing som knyttes til bilbrannen.

Skriftanalyser som konkluderer med at brev og tagging sammenfaller med Bertheussens håndskrift.

Et overvåkingskamera som er koblet ut, sensorer som viser at ytterdøren stadig ble åpnet, og en helse-app som avdekker at Bertheussen bevegde seg rundt om nettene.

Bertheussen søkte opp adressen til ekteparet Tybring-Gjedde. Den var ikke offentlig tilgjengelig, så avsenderen må ha visst hvor de bodde.

Påtalemyndigheten legger vekt på at teaterstykket «Ways of Seeing» etterhvert ble en besettelse for Laila Bertheussen, og at hun ble intenst engasjert i å sverte de involverte. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Påtalemyndigheten trakk også frem at Bertheussen har motiv.

De mener teaterstykket «Ways of Seeing» ble en besettelse for henne, og at hun ble intenst engasjert i å sverte de involverte.

I mediedekningen blir alt dette gjerne omtalt som «indisier».

I prosedyren ga statsadvokat Formo et betimelig stikk til dem som har gjort et poeng av at det ikke finnes ett, fellende bevis mot Bertheussen.

«Det gjør ikke at en sak står svakt bevismessig. Mange bevis kan være vel så fellende som ett», sa hun under prosedyren.

Dommerne vurderer uansett ikke ett og ett bevis, men ser på det samlede bildet.

Et av de sterkeste bevisene mot Bertheussen er frimerkeheftet.

Begge trusselbrevene var frankert med bilde av et fyrtårn. I en skuff fant politiet et hefte av akkurat samme type. Det manglet fire frimerker – nøyaktig samme antall som på brevene.

«En rekke tilfeldigheter må være oppfylt hvis frimerket ikke stammer fra dette heftet», sa Formo i retten.

Aktoratet mener det kun er en teoretisk mulighet for det.

Et av Bertheussens sterkeste kort er at hun umulig kan ha postlagt brevene selv. Ett ble sendt fra Norge mens hun var i USA, og to fra Sverige mens hun var i Norge. Påtalemyndigheten har heller ikke funnet ut hvem som eventuelt har hjulpet henne. Foto: Egil Nyhus

Skillet mellom teoretisk og ekte tvil er sentralt for tolkingen av det strenge beviskravet i strafferetten: «Enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode».

Formuleringen er en slektning av «reasonable doubt», som de fleste kjenner fra diverse amerikanske rettsalsdramaer.

Jussnestor Johs. Andenæs skrev i sin tid at «en visshet som utelukker enhver tenkelig tvil sjelden forekommer i virkeligheten».

Det vil alltid finnes en oppkonstruert, teoretisk tvil. Men den er irrelevant. Ifølge Høyesterett er det den fornuftige, forstandige tvilen dommerne skal lete etter.

I denne saken koker spørsmålet ned til om det finnes noen realistisk mulighet for andre gjerningspersoner enn Bertheussen.

«Er brevene som indikerer det, troverdige og realistiske», spurte aktor Marit Formo retorisk.

Spørsmålet er hvilken fortelling som best forklarer bevisene.

Tidligere beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) var en av dem som vitnet mot Laila Bertheussen i retten. Foto: Gorm Kallestad

Uansett er det uomtvistet at Bertheussen umulig kan ha postlagt disse brevene selv. Ett ble sendt fra Norge mens hun var i USA, og to fra Sverige mens hun var i Norge. Påtalemyndigheten har heller ikke funnet ut hvem som eventuelt har hjulpet henne.

Det er et svakt punkt i den store fortellingen, som forsvarer John Christian Elden kommer til å hamre løs på.

«Det vil alltid være uavklarte spørsmål og løse tråder. Men ikke alle uavklarte spørsmål leder til frifinnelse», parerte Formo under prosedyren.

Statsadvokat Marit Formo avsluttet dagen med å si at den samlede rekken av bevis ikke lar seg forklare på noen annen måte enn at gjerningspersonen er Laila Bertheussen. Torsdag fortsetter hennes kollega Frederik Ranke påtalemyndighetens prosedyre i rettssaken. Foto: Berit Roald

Laila Bertheussen kommuniserer helst i veskeform for tiden.

En av veskene hun har spesialdesignet i anledning rettssaken, var hvit med rød sløyfe, og hadde teksten «Retinitis pigmentosa» – det latinske begrepet for innsnevnring av synsfeltet.

Bertheussen mener hele saken mot henne skyldes tunnelsyn hos PST og påtalemyndigheten. Dommernes viktigste oppgave er uansett å se det store bildet.