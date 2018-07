Internett er en upålitelig bjellesau. Altfor mange lar seg lure av falske brukeranmeldelser.

Masseturisme er saueflokkmentalitet satt i system. Dette har reiselivsindustrien oppdaget for lengst, og internett er fullt av nettsider som forteller deg akkurat hvor du bør spise, drikke, sove, rafte, klatre og kjøre.

Vi bør ikke stole på «rådene» vi får, spesielt ikke fra giganter som Facebook, Google og Tripadvisor.

Falske brukeranmeldelser er blitt et eget marked, der såkalte «frilansskribenter» lyger på seg erfaringer for en femtilapp.

De siste årene har anmeldelser fra tidligere brukere, gjester og kunder tatt over for tradisjonell reklame. Brukeranmeldelser burde være mer troverdige enn glossy annonser, trodde vi.

Søker du på nettet etter restauranter, hoteller eller attraksjoner fra Kongsvinger til Kuala Lumpur, er søkeresultatene ofte krydret med skryt fra såkalte «tidligere besøkende», summert i en gradering fra 0 (elendig) til strålende (5 eller 10).

Svært ofte er slik slakt eller skryt avgjørende for turistenes valg. Og ofte kan nettgraderingen være avgjørende for småbedrifters økonomi; kafeer, pensjonater, puber og arrangører.

I forrige uke hadde Dagens Næringsliv en øyeåpnende magasinsak om den såkalte «rykteøkonomien», som fenomenet nå kalles.

Dette er et begrep som beskriver hvordan folks valg og pengebruk i økende grad styres av rykter, i form av «en målbar score som viser i hvilken grad et produkt, tjeneste eller person innbyr til tillit og trygghet».

Saken er rystende, fordi den avdekker hvor omfattende manipulasjonen med denne nye typen markedsføring er blitt. Journalist Emma Tollersrud har selv «kjøpt seg» et bedre rykte ved å betale fem dollar til frilansjournalist «Emilygrace» fra Storbritannia.

Ett døgn tar det, før Tollersrud kan lese skimrende skryt av seg selv på nettet, skrevet av en person hun aldri har møtt.

Slik har markedet for falske brukeranmeldelser spredd seg i stor fart. Og mange bruker dem bevisst for å ødelegge omdømmet til konkurrentene. De bestiller små drittpakker fra leverandører over hele kloden, som så havner usensurert på nettsiden til en bedrift skribenten aldri har vært i nærheten av.

DN refererer til en amerikansk undersøkelse som viser at hele 40 prosent av kundene lar være å kjøpe en vare eller tjeneste etter å ha lest en negativ brukeranmeldelse. Og det å løfte «ratingen» sin etter et angrep fra falske anmeldere, er blytungt arbeid.

Hele 85 prosent av amerikanske brukere oppgir at de stoler like mye på brukeranmeldelser som på personlige råd de måtte få fra venner eller familie.

TripAdvisor.com er blitt selve reiseguruen på nett for svært mange. Nettstedet gjør en omfattende jobb for å stoppe og fjerne falske brukeranmeldelser.

Men den massive strømmen av «brukeropplevelser» gjør det umulig å ha full kontroll. Forskere mener andelen falske anmeldelser kan variere mellom fem og tyve prosent.

I dag henger et anbefalingsmerke fra Tripadvisor høyt. Du kan se dem diskret plassert ved pub- og kafédiskene, også her i Bergen. Merket er avgjørende for å dra nye tilreisende, spesielt nå om sommeren.

Et herlig eksempel på hvor lett det er å manipulere Tripadvisor og deres brukere, er historien fra i fjor om Oobah Butler og hans skur i bydelen Dulwich i Sør-London.

Mr. Butler hadde over tid blitt grundig provosert over å få «tilbud» om betaling på hundre kroner fra restauranteiere for å skrive en positiv brukeranmeldelse, om steder han aldri hadde vært. Han bestemte seg for å gjøre opprør, ifølge Forbes Magazine.

I april 2017 omdøpte Butler skuret i den triste bakgården til «The Shed at Dulwich». Han laget en egen nettside og logo, og markedsførte skuret som et eksklusivt spisested, der du bare kunne komme etter avtale.

Han la ut bilder av matretter, som stort sett var sammensatt av svamper, vaskepulvertabletter og maling (og hans egen fot!). Skuret debuterte aller nederst av Londons 18.149 registrerte restauranter, men steg fort i gradene.

Allerede etter fire måneder hadde den steget til 156. plass på listen, trolig på grunn av at Butler stort sett avviste alle kunder med unnskyldningen om at bordene var booket flere måneder fremover.

Først da «The Shed» nådde førsteplass over alle Londons restauranter i november, skjønte Tripadvisor at noe var galt, og fikk den fjernet. Da var det for seint.

Butlers lille protest viste for alvor hvor enkelt brukeranmeldelser kan manipulere store aktører og bransjer til det absurde.

Verken utestengelse eller trusler om politianmeldelse ser ut til å ha særlig effekt på det svarte markedet av falske brukerforfattere.

Hvor omfattende problemet er her i Norge, er det ingen som kan si noe sikkert om. Men noen burde kanskje bry seg, og forske på fenomenet. Rafting-aktørene i DNs reportasje har alle vært utsatt for en eller annen form for TripAdvisor-tyranni.

Brukerstyrt markedsføring kan føre til at turistene marsjerer i flokk til noe de tror er originalt og eksklusivt. Da har kanskje tusenvis av skuffede reisende vært der før dem. Bergen begynner kanskje selv å bli et eksempel på dette.

Det finnes knapt «hemmelige perler» på internett lenger. Hvis noen oppdager slike i dag, vil de forhåpentlig ha vett til å holde dem – nettopp hemmelige.