Trump lyger av vane. Like ille er at velgerne hans ikke bryr seg.

Så skjedde det. 467 dager etter at Donald Trump avla eden som ny president i USA, kom han med en slags innrømmelse av at han har løyet til amerikansk presse og hele det amerikanske folket.

De 3001 andre usannhetene han serverte i samme tidsperiode har han ennå ikke dementert, men det er kanskje for mye å forvente.

Innrømmelsen kom onsdag kveld, gjennom hans juridiske rådgiver Rudy Giuliani. Han satt foran Trump-tilbeder og programleder Sean Hannity på Fox News og fortalte at jo da, Donald Trump visste om «den generelle avtalen».

Avtalen gikk ut på at Trump hadde betalt tilbake de 130.000 dollarene hans advokat Michael Cohen hadde lagt ut for å tvinge pornostjernen Stormy Daniels til å holde tett om en trumpiansk utroskapsaffære for om lag 12 år siden. Trump har bekreftet det hele på Twitter.

Giulianis ærlighet var sjokkerende, ikke minst fordi president Trump selv har benektet ethvert kjennskap til en slik avtale, foran et samlet pressekorps om bord på presidentflyet Air Force One.

Saken er alvorlig, men hva gjør det, så lenge store deler av velgerne stoler på presidenten sin?

Man kan bli filosofisk i hodet av mindre. President Trump er for tiden «leder av den frie verden», som han liker å si selv, og politisk toppansvarlig for vår viktigste allierte og historisk-økonomiske støttepilar.

Når denne mannen tydeligvis er patologisk løgner, hva sier det om systemet som fikk ham valgt? Hva sier det om den moralske standarden i internasjonal toppolitikk?

Og det underliggende spørsmålet i USA akkurat nå: Er det egentlig så ille at presidenten lyger, så lenge økonomien går på skinner?

Ha meg unnskyldt, men jeg merker det selv. Trangen til å relativisere det rullerende frikshowet i Det hvite hus, er påtrengende. Å ta inn over seg implikasjonene av at en så ubehjelpelig løgnhals sitter på en atomknapp, er for voldsomme til å ta helt inn over seg.

Jeg håper vi kan kalle det en panikkreaksjon, bite tennene sammen, og vente til neste presidentvalg er over. Men da melder spørsmålet seg: Er Trump den nye standarden? Når får Norge sin første Trump?

Utfordringen er jo at det finnes millioner av velgere som liker sånne bløffmakere.

Den tanken svevde rundt i Peer Gynt-salen i Bergen torsdag, da Washington Posts nyhetssjef ble intervjuet på scenen under Nordiske Mediedager av VGs tidligere USA-korrespondent Anders Giæver.

Cameron Barr kunne fortelle at Donald Trump fremdeles har hele 80 prosents oppslutning blant republikanske velgere. Selv om han i gjennomsnitt lyger dem midt opp i fjeset ca. seks ganger daglig, ifølge avisen hans.

Dette er et faktum som er underrapportert i Norge. Kanskje implikasjonene er for tøffe å svelge. Trump er så hipp blant sine egne, at man ikke kan utelukke at han blir gjenvalgt i 2020.

Washington Post er mediet som tettest overvåker Trumps usannheter og selvmotsigelser. Bløff-o-meteret står altså på 3001 pr. 1. mai.

Så hvordan kan det kristenkonservative og moralsk selvbevisste republikanske partiet beskytte og heie på den tvilsomme hushaien fra Manhattan?

Barrs forklaring er at partiet bare vil ha en fyr i det ovale kontor som kan signere på lovforslagene som kommer fra kongressen. Der har republikanerne rent flertall.

Så pragmatisk kan man kanskje være i politikk. Men hva med Trumps hverdagssupportere, er de like hyklerske?

Det irriterer meg at intervjuer Anders Giæver ikke stilte Barr det åpenbare spørsmålet: Hvorfor har ikke Trumps løgner noen negativ effekt på hans egne velgere? Hva betyr det?

Trumps største løgner er alvorlige, og nå så synlige at de ikke er mulig å ignorere. Mange har beskrevet dem i detalj.

En av dem er tidligere FBI-sjef James Comey. Han fikk sparken av Trump i fjor mens han var på besøk i California, i en skur av usannheter. Uten noe forvarsel.

I boken «A Higher Loyalty» skriver han: «Jeg har aldri sett tegn på at det noen gang har vært vondt for Trump å lyge, eller at han har angret på å ha utsatt andre for smerte, noe som er trist og skremmende».

Og føyer til: «Det gjør at jeg syns synd på ham, men det gjør meg også bekymret på nasjonens vegne».

I et debattinnlegg i New York Times oppsummerer tidligere CIA- og NSA-direktør Michael Hayden noen av Trumps monumentale usannheter. Fra det at Ted Cruz’ far var medskyldig i drapet på John F. Kennedy, til påstanden om at Barack Obama var født i Afrika, og derfor ikke hadde rett til å være president.

Hayden bemerker at hver gang Trump blir konfrontert med sine verste løgner, slår han hardt tilbake, med de sedvanlige påstandene om at mediene har en agenda, at alt sammen er falske nyheter.

Dermed undergraver han en av de viktigste kontrollfunksjonene i et demokrati; grundig og undersøkende journalistikk.

Hayden fortsetter, sorgtungt: «Før kranglet vi om verdiene vi knyttet til de objektive realitetene (…), men aldri om de objektive realitetenes eksistens eller relevans».

Felles for Comey og Hayden er at de har vært viktige aktører i de innerste sirkler av USAs sikkerhetstjenester. De sitter på informasjon og kunnskap om nasjonens mørkeste sider, og er vel heller ikke fremmed for løgn som metode for å forlede en bekymret befolkning.

Men mest oppsiktsvekkende er at de bryter med sine egne æresprinsipper og åpenlyst advarer mot nasjonens og forsvarets øverste leder. De mener løgnene, bedraget og mangelen på forståelse for USAs konstitusjonelle innretning gjør Donald Trump til en trussel.

Trumps «fake news»-metode har blitt populær blant populister over hele verden, fordi de ser at den virker.

En ny undersøkelse viser at en tredjedel av amerikanerne ikke stoler på de tradisjonelle mediene. Professor Jay Rosen ved New York University sier til NRK at for svært mange amerikanere er Trump den viktigste kilden til nyheter Trump.

«Dette er slik man ser i autoritære systemer», sier professoren.

I boken «Om tyranni» skriver historikeren Timothy Snyder hvor viktig sannhet er som lim for et demokratisk samfunn.

Han skriver: «Å forlate sannheten er å forlate friheten. Hvis ingenting er sant, så kan ingen kritisere dem med makt, fordi basisen for kritikk er borte».

Og legger til, illevarslende profetisk: «Post-sannhet er pre-fascisme».