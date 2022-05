Dette er ei krisemåling for Ap. Og det kan framleis bli langt verre.

Eit så svakt Ap er det nok vanskeleg å sjå føre seg ei framtid med.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Roger Valhammer (Ap) risikerer at byrådet han leiar vil gå opp i liminga før neste års val.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

«Bergen er ein borgarleg by,» seier folk i Høgre alltid insisterande.

Vel, for første gong på nesten fire år gir ei BT-måling dei rett: Atter ein gong er det borgarleg fleirtal i denne byen.

Det blå overtaket er rett nok marginalt, og med fleire atterhald.

For det første fordrar dette fleirtalet at KrF og Venstre vender ryggen til Arbeidarparti-byrådet dei er ein del av i dag.

For det andre er Høgre, Frp, KrF og Venstre avhengige av eit mandat frå Pensjonistpartiet for å ha reelt fleirtal.

I tillegg ville eit par desimalar i ein annan favør gjere at KrF mistar eit mandat til SV. Då er fleirtalet vekke.

Les også Lederstriden har ikke svekket Høyre

Likevel: Bergen Høgre har lenge vore byens desidert største parti på målingane, men ikkje hatt nokon veg til makta. På denne målinga finst det fleire mogelegheiter. MDG og Senterpartiet er også parti det går an å sjå føre seg ei form for samarbeid med.

Det må kjennast som ei enorm letting på Høgres hus, der dei sitrar etter å igjen få lov til å styre.

Målinga markerer også eit anna skifte i bergenspolitikken. Folkets parti FNB, tidlegare kjent som Folkeaksjonen nei til mer bompenger, entra den politiske scena i 2019 og sjokkerte ein heil nasjon. Men etter eit historisk valresultat på 16,7 prosent i Bergen, gjekk det raskt nedover.

I dag har dei nådd botnen, og får 0,0 prosent.

Framleis er det for tidleg å fullstendig avskrive eit comeback, men akkurat no er bompengeopprøret daudt.

Dette er blant faktorane som ligg bak Høgres høge oppslutnad. Dei har fått tilbake størstedelen av veljarmassen dei tapte til bompengepartiet. Også Frp hentar bompengeveljarar tilbake, og får i denne målinga nesten dobbelt så stor oppslutnad som i førre val.

Valkvelden i 2019 var Trym Aafløy og Folkeaksjonen nei til mer bompengers store gjennombrot i norsk politikk. No er han utmeld, og partiet nærast utradert på målingane.

Men for eitt parti hjelper det ingenting at bompengeopprøret er over.

Arbeidarpartiet gjorde eit elendig val i 2019, men denne målinga er endå dårlegare. Dei endar på 19,2 prosent, berre marginalt større enn SV og Raudt er til saman.

Før kunne dei skulde på bompengane. No har dei inga unnskyldning.

Det er ei krise for byrådsleiar Roger Valhammer og resten av partiet hans. Bakgrunnstala viser at han slit særleg blant folk i sentrum og blant dei under 45 år.

Bergen er ikkje den einaste storbyen der Ap strevar. For eit par veker sidan fekk Ap i Oslo 17,6 prosent på ei måling hos Aftenposten.

Kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen skreiv då at Aps regjeringssamarbeid med Sp kan tenkast å vere skadeleg i storbyane. Ved å bruke mykje tid og pengar i distrikta, blir det mindre igjen til byane.

I Bergen har nok Ap likevel ikkje berre eit storbyproblem, men eit bergensproblem.

Etter sju år ved makta er det vanskeleg å sjå kva som står igjen. Ja, Valhammer har styrt byen gjennom koronapandemien og klarte – forhåpentleg – å lande bybanesaka. Det er vel og bra, men var det alt? Det er framleis vanskeleg å sjå eit større prosjekt og meining med dette byrådet.

Sjølv om det er ille no, kan det bli langt verre.

Slik såg det ut då Valhammer presenterte sitt nye byråd i 2019, med Ap, MDG, Venstre og KrF.

Det største spenningsmomentet no er om Valhammers byråd held saman fram til neste års val.

Dersom Venstre og KrF leikar med tanken om eit sidebyte, må dei snart ta ut separasjon. Sit dei framleis i byråd om eit år, må sentrumspartia også gå til val på vidare samarbeid med eit svakt Ap. Det vil bety eit samarbeid som går endå meir på premissane til Raudt og SV, og vil gi Venstre og KrF svært store forklaringsproblem.

Bli difor ikkje overraska om dei vil prøve å forlate det søkkande skipet. I så fall blir det igjen kaos i bergenspolitikken, og Aps utgangspunkt før neste års val går frå verre til verst.