Dei uvaksinerte forlengjer pandemien for alle oss andre

Folk har all grunn til å vere lei no.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Ein pasient vert behandla på intensivavdelinga på Rikshospitalet i Oslo. Halvparten av dei som er lagt inn er ikkje vaksinerte.

Regjeringa er redd for å miste kontrollen. Sjukehusa fryktar kollaps. Folk risikerer levebrødet sitt.

Den nye omikronvarianten har allereie ført til nye innstrammingar, under tre månader etter at folk feira den nasjonale gjenopninga.

Éin av ti personar over 18 år er uvaksinert. Men halvparten av dei som nyleg er lagt inn på sjukehus med korona er ikkje vaksinerte.

Det burde få folk til å spurte til næraste vaksinestasjon – for det betyr at uvaksinerte er grovt overrepresentert på sjukehusa.

Dei står for halvparten av presset på sjukehusa, og dei aller fleste av desse kunne nok tatt vaksinen og redusert risikoen for seg sjølv og andre.

Det er provoserande.

Det verste av alt: Ingenting av dette er overraskande. For me har visst lenge at vaksinane fungerer mot koronaviruset.

Til no har Folkehelseinstituttet (FHI) vist at effektiviteten er 90 prosent mot sjukdom som krev innlegging på sjukehus. Omikronvarianten fører sjølvsagt med seg noko uvisse, men vaksineprogrammet har gått så bra at helsestyresmaktene fortener tillit.

Stikket er eit stort steg for eiga helse, og eit lite steg for resten av landet. Difor bør folk sjå på vaksinen som ei borgarplikt.

Borgarplikt betyr ikkje tvang.

Det er openberre grunnar til at vaksinen bør vere frivillig. Det er nemleg vanskeleg å kombinere tvangsvaksinering og høg tillit til styresmaktene.

Tilliten er gull verdt. Men fridom kjem med ansvar.

Meir enn åtte milliardar dosar har blitt sett verda rundt no. Om ein har vore skeptisk til å ta vaksinen til no, er ein ikkje akkurat først i køen.

Mange stader er vaksinen framleis eit mangelgode. Ikkje i Noreg.

Her får du vaksinen om du kan og vil la deg stikke. Gevinsten er enorm.

Om ein har droppa første eller andre dose av frykt for biverknadane, burde ein sjekke konsekvensane av å faktisk bli sjuk av koronaviruset.

Sjansen for at det skjer, er nemleg stor.

Biverknadane er trass alt sjeldne og som oftast små, samanlikna med konsekvensane av den alvorlege sjukdomen viruset kan utløyse.

Dei som kan ta vaksinen, men som til no har droppa det, bør få opp farten. Resten av samfunnet ventar.

Og samfunnet har venta med stort tolmod. Debatten om koronapass har vore eit teikn på det.

I vår argumenterte eg for at eit slikt pass kunne vere problematisk, av omsyn til dei som då ikkje hadde fått tilbod om vaksine.

I haust dukka debatten opp på ny, og igjen var det avgrensinga av ordninga som gjorde innføringa vanskeleg.

Ein omfattande bruk av koronapass, vil gjere det vanskeleg for uvaksinerte å ferdast i samfunnet. Éin forskjell frå då og no er sjølvsagt at tilgangen på vaksine har blitt langt betre.

Solidariteten går berre éin veg, frå vaksinerte til uvaksinerte.

Me er inne i den mørkaste delen av året, og regjeringa har nett innført nye tiltak. I Bergen blir det endå strammare.

Snart startar det tredje kalenderåret som kan bli dominert av koronaviruset, restriksjonar og smitteverntiltak.

Folk er sjølvsagt lei.

Då er det surt at det finst ein del folk som ikkje har gjort det vesle bidraget det er å ta vaksinen.