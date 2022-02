MDG kan vere nøkkelen til at Bergen igjen blir Høgre-styrt

Det spørst om Høgre vågar å opne den døra.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Thor Haakon Bakke og MDG kan gjere det lettare for Høgre å vinne tilbake makta i neste val, dersom dei to partia byrjar å snakke meir saman.

Publisert Publisert I går 05:55

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Unge Høgres leiar i Oslo vil at partiet skal samarbeide med MDG.

Høgre styrte hovudstaden frå 1997 til 2015, men så var det stopp. No styrer Arbeidarpartiet, saman med SV, MDG og Raudt.

Om Høgre klarer å lokke MDG over til seg, vil det endre alt i Oslo-politikken.

Tankane til Emma Erlandsen bør òg tenkjast i heimbyen hennar Bergen. Her styrte òg Høgre byen fram til 2015, før Ap overtok makta.

Vegen fram til ny byrådsmakt for Høgre vil bli mykje kortare om dei klarer å ta frå Ap samarbeidspartnarane deira i sentrum.

MDG, Venstre og KrF er med i det Ap-leia byrådet, som treng støtte frå SV og Raudt eller Sp. Då byrådet i desember landa trasévalet for Bybanen, løyste dei òg den store saka som sende KrF og Venstre i fanget på Ap.

Les også Gerd Tjeldflåt: Bergen Frp er stramma opp. Faren er at dei blir for husreine.

Vegen til makt i Bergen har alltid gått gjennom sentrum.

Den store sigeren til Ap i 2015, var å få både KrF og Venstre over på si side.

Som Harald Victor Hove (H) sa om dåverande byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap) i BT-podkasten 36,9:

«Han vil da ta fra Høyre de to viktigste partnerne de trengte for å gjenoppbygge seg og være et alternativ til neste valg.»

No kan Hove gjer det same mot byrådsleiar Roger Valhammer (Ap). For vegen til makt går framleis gjennom sentrum.

Harald Victor Hove (H) har sett på at byrådet har styrt Bergen sidan 2015. I 2023 ønskjer han å overta makta.

Utan sentrumspartia, var Hove i 2019 avhengig av eit Frp i fritt fall og protestpartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Bergen Frp har nyleg stått opp att, og partilaget siktar seg inn på byrådsmakt i 2023. Men i denne perioden har partiet ekskludert to av sine tre bystyrerepresentantar.

FNB har mista tre av elleve representantar, og oppslutninga er vekke på målingane. Ironisk nok har dei endra namn til Folkets parti FNB.

Sjølv små vibrasjonar kan få korthus til å falle – både Frp og FNB har blitt råka av små og store jordskjelv dei siste åra.

Hove bør vere glad for at han ikkje vart byrådsleiar på dette grunnlaget.

Ligg det an til Høgre-styre etter valet, vil sentrumspartia måtte bestemme seg for kva veg det byrådet skal gå. Mot sentrum – eller mot Frp og FNB?

Sidan 2015 har MDG, Venstre og KrF jobba for å minimere innflytelsen til SV og Raudt. Det blir vanskelegare og vanskelegare med tida.

Det gjer eit skifte til Høgre lettare.

I tillegg er det lett å finne folk i desse sentrumspartia som kan tenkje seg eit Høgre-samarbeid som ikkje inkluderer Frp og FNB. Mange av desse er litt lei av å rekommunalisere barnehagar saman med Ap, SV og Raudt.

Men bybanesaka har skapt store sår.

Høgre har òg markert seg mot byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Det er naturleg for eit opposisjonsparti, men det skaper òg utfordringar for eit eventuelt framtidig samarbeid.

Les også Store deler av sentrum kan bli buffersone rundt Bryggen

Emma Erlandsens invitt i Oslo vart ikkje møtt med ståande applaus frå Oslo MDG.

«Hvis Høyre skal lokke oss over til borgerlig samarbeid, så må de nok klare å vise at de ønsker å gjennomføre en enda mer ambisiøs politikk enn det rødgrønne byrådet, og det er det lite som tyder på at de vil», seier gruppeleiar Eivind Trædal (MDG) til Nettavisen.

Haldninga er avventande, ikkje avvisande. Det er nøkkelen.

MDGs viktigaste sak er klimautslepp, som må kuttast svært raskt for at Noreg og verda skal hindre dei verste utslaga av menneskeskapte klimaendringar.

Høgre kan utnytte det hastverket MDG kjenner på.

Partiet har ikkje tid til å sitje i opposisjon, og bør difor vere fleksibel dersom pendelen svingar frå Ap til Høgre. MDG kan òg få betre forhandlingskort på handa av å opne for samarbeid i båe retningar.

I tillegg har MDG blitt vande til å styre, både i Oslo og i Bergen. Dei vil nok gjerne halde fram med det, og då er det dumt å gjere seg avhengig av korleis det går med Arbeidarpartiet.

For å lukkast med å opne døra til MDG, må Høgre vise fram ei grønare side av seg sjølv, enn det partiet har vist dei siste åra.

Høgre har ein liten miljøfraksjon, som vil gå litt lenger enn partiet i klima- og oljespørsmål. Kvar gong det har blitt stilt på spissen på landsmøta, har denne grupperinga tapt med stor margin.

Men fraksjonen har hatt sitt utspring i Bergen, og kan vere noko å bygge på om Høgre vil utforske eit samarbeid med MDG.

Les også Podkast: Pissoaret var sjekkeplassen til homofile i Bergen. I helgene var det kø utanfor.

Opnar Høgre for eit samarbeid med MDG – og gjer det som er nødvendig for å lokke dei over til seg – vil det skape store bølgjer internt.

MDG har òg blitt ein favorittfiende for mange på høgresida – spesielt blant dei som har eit eige kjensleliv knytt til bilen sin.

Det finst ein del av desse i Bergen Høgre.

Bergen MDG var òg langt ute på venstresida før. Det har endra seg.

Høgre må løyse éin sentrumsfloke no. Dei må finne ut korleis dei skal handtere bybanetapet, samtidig som dei skal prøve å gjere seg attraktive for KrF og Venstre.

Utan dei, er det lite håp for Høgre i 2023.

Det er krevjande balansekunst å belite seg i bybanesaka, utan å støyte frå seg eigne medlemmer, veljarar eller potensielle samarbeidspartnarar.

Eit eventuelt MDG-samarbeid gjer det endå vanskelegare å balansere for Høgre. Men gevinsten i andre enden er eit politisk grunnlag som kan styre byen lenge.

Det vil Hove slite med å finne til høgre for Høgre.