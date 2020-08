Oljenæringa er ikkje død

Norsk industri kan tene pengar på oljen i fleire tiår. Kunsten blir å hoppe av i rett tid.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Medan klimaaktivistar og oljeevangelistar kranglar, held norsk industri fram med å levere varene, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva.

Rundt ein fjellknaus, på ein smal bygdeveg på Askøy dukkar det litt uventa opp ein enorm verkstadhall. Like bortgøymd for folk flest som det meste anna av norsk leverandørindustri. Ute av syne, ute av sinn, kan ein seie.

Equinor og OneSubsea (sistnemnde eig anlegget) har invitert BT og Askøyværingen for å sjå på ei pumpe. Eg tippar det handlar om å prøve å få ut ei positiv historie om norsk oljenæring, for ein gongs skuld. For det er mykje drit for tida.

Pumpestasjonen står klar på djupvasskaia til OneSubsea på Horsøy. RadøyGruppen, som har sveisa saman stasjonen der pumpa skal plasserast, er ein av åtte underleverandørar på prosjektet. Foto: Eirik Brekke

Heilt sidan oljeprisen fall frå historiske høgder i 2014, har mange hengd med hovudet i oljebransjen. Ikkje berre fordi dei feite åra vart erstatta med bråe, brutale kostnadskutt. Men òg på grunn av klimasaka og alt snakket om at oljealderen er på hell.

I sommar har det eine store internasjonale oljeselskapet etter det andre skrudd ned forventningane til framtidas oljepris. Milliardverdiar er avskrive, prosjekt skrinlagt og nye fornybarsatsingar er lansert.

Spesielt British Petroleum (BP) har gått hardt ut. Dei vil redusere produksjonen av olje og gass med 40 prosent innan 2030, og tidoble investeringane i fornybar energi.

Equinor er eit av svært få oljeselskap i verda som framleis trur at oljeprisen vil kome opp att på 80 dollar. Til samanlikning trur BP at den vil bli 55 dollar fatet.

Equinor kan få rett. Så kraftig som kutta i investeringar og leiting har blitt under koronakrisa, kan det bli mangel på olje viss forbruket skulle ta seg kraftig opp utover på 2020-talet.

Men samstundes er det mykje som pekar i motsett retning. Til dømes vil Joe Biden normalisere forholdet til Iran viss han bli president, som gjer at landet igjen kan eksportere olje fritt. Går prisen over 60 dollar fatet, vil dessutan amerikansk skiferolje igjen bli lønsam. Det vil halde prisen nede.

Og så er det sjølvsagt klimaendringane og prisfallet på fornybar energi. Det største trugsmålet mot oljenæringa ligg i denne kombinasjonen.

Den folkelege støtten til klimatiltak blir forsterka etterkvart som konsekvensane av klimaendringane kjem nærmare.

Tørkesommaren 2018 fekk Greta Thunberg til å gå i skulestreik. I sommar har Sentral-Europa, med kjende landbruksområde som Loiredalen i Frankrike og Rhindalen i Tyskland, blitt råka av den tredje tørkesommaren på rad.

Det gjer noko med folk når matproduksjon og tradisjonsrike kulturlandskap blir truga.

Oljenæringa må difor rekne med at fossilt brensel vil få stadig hardare politisk motstand framover. I sommar auka til dømes EU sine klimaambisjonar kraftig. Mellom anna skal dei investere 547 milliardar euro (5800 milliardar kroner) i grøn omstilling i åra 2021–2027.

Viss Biden vinn valet i USA har han lova å gå i same retning.

Resten av verda, då spesielt Kina, kan bli pressa til å gjere det same viss EU gjer alvor av planen om å innføre ein klimatoll.

Ole Økland (til h.), som er ansvarleg for leveransane til Vigdis-feltet i Equinor, fortel om pumpa som skal få meir olje og gass ut av feltet. Kollega Caroline Harvengt og OneSubsea-sjef Mads Hjelmeland følgjer med. Foto: Eirik Brekke

Langs norskekysten er det hundrevis av bedrifter som på ein eller annan måte framleis er svært avhengig av oljenæringa. Det viktigaste som skjedde for dei i sommar, var at Stortinget i juni vedtok ei kraftig, midlertidig skattelette for oljeinvesteringar.

Men den som trudde denne pakken skulle utføre mirakel, fekk ein liten nedtur torsdag. Då kom Statistisk sentralbyrå med nye prognosar for oljeinvesteringar i 2020 og 2021.

I høve til den førre teljinga, som var gjort i mai – før skattepakken – har dei planlagte investeringane auka med to–tre prosent. Men det viktigaste er at investeringane uansett vil gå kraftig ned neste år.

Det store spørsmålet er korleis dette vil utvikle seg vidare. Oljedirektoratet spår at investeringane vil falle svakt fram til 2024, og så falle kraftig. Med mindre ein finn nye, lønsame oljefelt.

Dei gunstige skatteordningane gjer at leitinga etter ny olje kan halde seg oppe lenger i Noreg enn mange andre stader. I praksis betalar staten, altså folket, nærmare 90 prosent av utgiftene.

Men det er ikkje fritt fram: Staten krev at utbyggingsplanane må vere lønsame, òg før skatt. Spørsmålet er kva oljepris staten legg til grunn for vurderinga.

For norsk leverandørindustri skaper alt dette uvisse. Situasjonen er litt som for seglskutereiarane på slutten av 1800-talet. Kvifor ein skulle ein investere i dyre dampskip, så lenge seglskutene framleis tente gode pengar? Dei som held for lenge på seglskutene, gjekk under.

På same måte tener leverandørindustrien framleis rimeleg godt på oljenæringa, og det er ikkje like lett for alle å finne alternativ. Dessutan er det høgst usikkert når og kor brått nedgangen kjem.

Og for det tredje: Produksjonen av olje både i Noreg og elles i verda vil venteleg halde fram i fleire tiår. Då vil oljeselskapa trenge mykje rart som norsk leverandørindustri er blant dei beste i verda på å lage.

Som pumpene til OneSubsea. Dei står på havsens botn frå Sør-Kina-havet til Mexicogolfen, og syg opp olje og gass frå felt som ikkje lenger har nok trykk til at skiten kjem opp av seg sjølv.

Slik får oljeselskapa meir ut av felta, med relativt små investeringar. Relativt. Pumpa vi er invitert til å sjå kostar 1,4 milliardar kroner.

Men Equinor reknar med at ho skal auke oljeproduksjonen på Vigdis-feltet med 11 millionar fat. Sjølv med dagens låge oljepris vil det bety 4,4 milliardar kroner i ekstra inntekter for oljeselskapet.

Denne pumpa er eitt av mange smarte tiltak som gjer at Equinor har meir enn dobla det dei får ut av Vigdis-feltet. Då feltet vart opna i 1997 trudde ein på 200 millionar fat, no ligg prognosen på 455 millionar fat. Det betyr milliardar i statskassen. Foto: Eirik Brekke

Pumpa er eit godt døme på at delar av leverandørindustrien kan leve av oljen i mange år framover, fordi produkta deira rett og slett gjer produksjonen meir effektiv.

Ho er òg ein god illustrasjon på kva næringa betyr for norsk industri, spesielt på Vestlandet:

Åtte ulike selskap har levert delar til pumpa, frå Framo Flatøy og RadøyGruppen til ABB på Kokstad og Westcon i Florø.

Det er her den mykje hylla kompetansen i oljeindustrien ligg, den alle vil ha med over i det som måtte kome etter oljen. Men for mange av dei som driv med dette, vil oljen framleis vere viktigast i mange år framover.

Og nei, det er ingenting gale i det.

215 tonn med høgkvalitets fagarbeid blir løfta på skip for utfrakting til Vigdis-feltet i Nordsjøen. Foto: Eirik Brekke