Svela har fått kultstatus og er symbolet på alt som er vestlandsk. Korleis skjedde det?

Sakte, men sikkert, erobrar svela heile Norge.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Ein gong var svele noko sunnmørsk. No er den blitt sjølve inkarnasjonen av vestlandsk identitet. ILLUSTRASJON: Marvin Halleraker

Uansett kva du skal i sommar, tør eg vedde på dette: Ein eller annan gong i løpet av ferien kjem du til å stå på eit ferjedekk med ei svele mellom fingrane.

Veldig kvardagsleg, men la oss stoppe opp ved dette ei lita stund. Kvifor er det slik at kvar gong me er om bord i ei ferje, kjøper me automatisk kaffi og, nettopp, svele?

I resten av landet let dei til å tru at me vestlendingar et svele heile tida. Den tjukke takkebaksten har nærast fått kultstatus. Svela er sjølve symbolet på alt som er vestlandsk.

Sjarmerande. Men likevel ikkje heilt rett.

Korleis skjedde dette? Korleis blei svela sjølve inkarnasjonen av vestlandsk identitet?

Etter eit lynraskt forskingsprosjekt, meiner eg å ha funne teikn på at Vestlandet er utsett for eit svelekupp. Og det breier om seg.

Ei ekte MRF-svele skal vere så mjuk at ho ikkje knekk på midten når du brettar henne. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Svela, slik me kjenner henne frå ferja, er ikkje vestlandsk. Ho er sunnmørsk. Ikkje for det, over heile landsdelen finst det ymse typar av søte pannekaker i ulik tjukkleik som har tilfredsstilt vestlandske slikkmunnar i alle tider.

I Rogaland og Sunnhordland finst til dømes svelas kusine, lappane. Dei liknar, men er mindre.

I Hardanger er mjølkekaker det beste ein kan få. Tynne pannekaker. Noregs svar på crêpe.

Sogn og Fjordane har også denne tynne pannekaka. Men for å gjere forvirringa komplett, blir ho der kalla mellom anna svele.

Ferjesvela er sunnmørsk. Eller, ho var i alle fall det.

Ferjeturen er knapt komplett utan kaffi og svele. Her frå strekninga Rutledal-Krakhella-Rysjedalsvika. Foto: Helge Skodvin (arkiv)

Ein gong tidleg på 70-talet, skjedde det som skulle bli starten på svelas ferd ut i verda.

To kloke kokkar kom på kvar sin kant på den geniale ideen: Kva med å steike sveler om bord på ferja? Ingen veit enno kven som var aller først, men på både Solavågen-Festøya og Molde-Vestnes fann dei fram takka.

Fram til då hadde svela vore ukjent sjølv i resten av Møre og Romsdal. Det varte ikkje lenge. Bakverket vart raskt hyperpopulært. Snart lukta det svele på kvar ei ferje i heile fylket.

Svela kjenner ingen fylkesgrenser, og det var berre eit spørsmål om tid før ho spreidde seg vidare. På 90-talet vart ho fast inventar på hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim. Det er også det første tiåret folk hugsar at svele blei servert i Sogn og Fjordane.

Tidleg på 2000-talet slo Møre og Romsdal fylkesbåtar (MRF) seg saman med Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane. I dag kjenner me dei som Fjord1, og dei driv over 60 samband, også i gamle Hordaland, Rogaland og Trøndelag. Det utgjer halvparten av heile ferjemarknaden i landet. Stort sett alle har svele om bord.

Andre ferjeselskap har berre måtte komme etter. I dag er det berre selskapet Boreal som ikkje enno fullt ut har adoptert svela.

Saman med Fjord1 har svela breidd seg utover Vestlandet og resten av Norge. No har dei fleste ferjeselskap her til lands svele på menyen. Her frå Halhjem-Sandvikvåg. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Betyr dette at Fjord1 er ansvarlege for svelas suksess?

Kunne det like gjerne vore mjølkekaker som hadde kultstatusen, dersom berre gamle Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap, seinare Norled, hadde gjort det like godt?

Nei. Dette handlar nok også om sunnmøringar. Dei er gründerar i sjela. Grandiosa, stressless og Hildegunn Moltubakk. Som med så mykje anna har dei skjønt potensialet som låg i svela, og utvikla den som merkevare.

MRF-svela blei eit eige omgrep. Oppskrifta blei trykt på eigne ferjekoppar. Ho hamna til og med på natronpakken.

Nokre vil hugse julekalenderen «Julefergå» på TV2. På ferja «MF Svela» blei du allereie i første episode introdusert for «svelegrepet». Om det ikkje var god underhaldning, var det i det minste god indoktrinering.

I 1996 vart verdas største svele laga i Ålesund. Over tre meter i diameter. Ei spesiallaga takke til 100.000 kroner måtte til, og ho vart visstnok aldri brukt igjen.

I 2011 arrangerte Fjord1 svelemeisterskap for å avgjere kva fylke som hadde den beste varianten.

Til manges forbausing var det Anne Aarskog frå Hordaland, ikkje Møre og Romsdal eller Sogn og Fjordane, som vart heidra med den gylne sveletakka. Kanskje det ultimate dømet på korleis svelas hegemoni hadde spreidd seg.

Anne Aarskog frå Hordaland vann den store svelemeisterskapen i Fjord1 i 2011. Premien var ei nål, forma som ei gyllen sveletakke. Foto: Arkivbilete

I dag kan du få servert svele på veg over Oslofjorden og i Nordland. Minst fotfeste ser kaka ut til å ha fått nord for Trøndelag, der vaflar framleis verkar å vere meir populært.

Her i vest er svela meir populær enn nokosinne. Då mannskapet starta å servere sveler om bord på sambandet Lavik-Opedal over Sognefjorden på 90-talet, laga dei rundt fem liter røre på ein dag. Siste helga i juni i år, laga dei 100 liter. Det gir minst 1500 sveler.

For oss ser det difor ikkje ut til å vere nokon veg tilbake. Svela er ikkje lenger sunnmørsk. Ho er ein del av alle vestlendingar, og det skulle ikkje forundre meg om ho sakte, men sikkert er på veg til å vinne over heile landet.

Som vestlending er det berre å godta at svela dermed representerer deg og din identitet.

Rund, litt sur, litt søt og veldig god.