Monica Mæland er på veg ut av politikken. Og så no, når ho kunne nådd heilt til topps.

Det blir ingen ny statsminister frå Bergen med det første.

Publisert Publisert Nå nettopp

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Ein stortingsplass er nødvendig om ein vil opp og fram i Høgre. Når Monica Mæland no har takka nei, er det også eit farvel til slike ambisjonar. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Monica Mæland vil ikkje på Stortinget. Det set ein brutal stoppar for alle som hadde begynt å drøyme om at Fila-tøflane var klar for større oppgåver.

Det har lenge vore ein ønskedraum i Høgre her vest å få lokka Monica Mæland til å stå på partiets liste til stortingsvalet.

Ikkje at Hordaland Høgre er misnøgd med lista dei har. Det er vanskeleg å sikte høgare når ein har Norges statsminister som nummer ein.

Det måtte i så fall vore å få Monica Mæland inn på ein av plassane under.

Tidspunktet kunne ikkje vore betre. Dei siste månadene har på mange måtar vore Mælands gjennombrot nasjonalt. Ho har rett nok sitte i regjering i sju år allereie, men både som nærings- og kommunalminister har det heile gått ganske roleg for seg.

Det var først som justisminister, godt hjelpt av ei koronakrise, at nordmenn flest skulle få sjå den Monica Mæland bergensarane kjenner så godt.

I 2011 gjorde Høgre sitt beste val i Bergen sidan 1979. Etter åtte år som byrådsleiar, fekk Monica Mæland elleville 35,2 prosent av stemmene. Her med Hilde Onarheim og dåverande ordførarkandidat Trude Drevland. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Les også Her ser du Monica Mæland-effekten

Med myndige formaningar som er umogelege å misforstå, har Mæland vist akkurat kor styringsdyktig ho er. Det viste seg å vere akkurat det nordmenn trong i ei uroleg tid. Fila-tøflane og etterveksten gjorde henne samtidig til ein av folket.

Ho hoppa jo heller ikkje akkurat etter Wirkola, som etterfølgjaren til fem meir og mindre mislukka justisministrar frå Frp.

Monica Mæland har fått skinne som ei ekte statskvinne.

Etter dette kunne truleg Mæland vore klar for større oppgåver. Kanskje til og med så store oppgåver som framtidig partileiar og statsminister?

For spekulasjonane om kven som ein dag skal følgje etter Erna Solberg som leiar av Høgre, er for lengst begynt å gå. Solberg vil ha vore partileiar i 17 år neste år. Det kan sjølvsagt hende ho får halde fram som statsminister, men sjansen er nok størst for å gå på eit tap etter åtte år. Å då gå tilbake til opposisjon på Stortinget, vil dei fleste tenke på som eit antiklimaks.

Då Jens Stoltenberg var i same situasjon i 2013 vart redninga jobben som Nato-sjef. Ein liknande internasjonal toppjobb kan også Solberg bli aktuell for.

Men då må Høgre ha ein etterfølgjar. Lenge har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vore nemnt som ein aktuell kandidat. Men denne veka avviste han eit comeback på Stortinget neste år, han skuldar på manglande ambisjonar. Då må me stryke hans namn.

Ine Eriksen Søreide er nok det heitaste namnet no. Ekstremt dyktig, og med tung ballast etter åtte år som først forsvarsminister og no utanriksminister. Men nettopp på grunn av utanriksrolla, kjenner ikkje folk henne så godt. Ho står i fare for å likne litt for mykje på Ap-leiar Jonas Gahr Støre. Med eit litt for perfekt og flinkt ytre kan ho slite med å overtyde folk flest.

For første gong på slottsplassen i 2013, då Mæland blei utnemnt til næringsminister. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

Det var her Mæland kunne vore eit alternativ. Det er snakk om ei dame med ti års erfaring som byrådsleiar i Bergen og sju års erfaring som statsråd. Gjennom dei åra har all kritikk prella av henne, og no er ho i tillegg populær. Men då måtte ho ha takka ja til plass på Stortinget. Utan det, er ho ferdig i rikspolitikken så snart ho går ut av regjering.

Det er også forståeleg at ho har takka nei.

Monica Mæland taper ikkje val. Sist ho sat i opposisjon var i 2003. Sidan då har ho styrt samanhengande, anten i Bergen eller i eit departement.

På valvake med ordførarkandidat Herman Friele i 2003. Dette skulle bli den første av mange valvaker Mæland har kome sigrande ut av. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Det komande valet er det stor grunn til å tru at Høgre vil tape. Det må nærast eit mirakel til for at dei skal halde på makta i dette landet. Ikkje nødvendigvis på grunn av dei sjølve, men fordi samarbeidspartnarane har forvitra.

Dermed ville Mæland truleg enda i opposisjon i minst fire år. Det ville ho neppe likt. Å vere i opposisjon betyr å stadig heve stemma, utan at det får noko å seie. Å stadig kome med forslag som blir nedstemt, og i beste fall jobbe fram minimale endringar. Det handlar meir om politikk i teorien, og lite om endringar i praksis.

Mæland har i alle år vore ein politikar som har levd for gjennomslag, ofte med lite omtanke for bystyre og storting.

No kan ho i staden reise heim til Bergen der resten av familien framleis bur, når ho ein gong i framtida er ferdig som statsråd. Ho kan mangedoble løna si ved å få seg ein jobb i det private næringslivet, partnar i eit større advokatfirma til dømes.

Litt vemodig er det likevel å snart måtte ta eit politisk farvel med Mæland etter alle desse åra.

No får me aldri vite kor langt dei Fila-tøflane kunne gått.