Arbeiderpartiets vei til makten går gjennom en bonde som ikke eier magemål. Det byr på problemer.

Når Trygve Slagsvold Vedums (Sp) turnébuss kommer sigende ned bakken mot Arna togstasjon, har Senterpartiets frivillige stått parat en stund allerede. Boller og brosjyrer er fortært av trøtte morgenpendlere.

Med storbonden Vedum kommer det liv, spetakkel og musikk på perrongen.

Spellemannen Åsmund Nordstoga har vært med landet rundt og sunget nidviser om robuste reformer og nedbygging av heimevernet.

I Arna stever han noe mer huslig – om sauemjølk og graut og ei god vestlandskone. Han forteller om å leve på «små, krokute, rasfarlege stader».

Så drar han i gang allsang på perrongen – folk stemmer i: sudelida, sudelidei.

– Er du populist, Vedum?

– Vi har ikke snudd kappen, det er vinden som har snudd!

Vinden er god for Vedum, som for tiden kan fryde seg over rekordtall på meningsmålingene. Gjennomsnittet viser tosifret oppslutning siden mars, over 11 prosent i juli.

I Hordaland lukter partiet på to mandater til Stortinget.

Toppen er kanskje nådd, men det er få tegn til at medvinden skal stilne.

Men vindretningen må snart begynne å kjennes i overkant frisk for Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

Vedum er nemlig nøkkelen til kongeriket for Ap, som er avhengig av Senterpartiet for å få flertall.

Denne situasjonen byr på trøbbel, både i valgkampen og når makten skal fordeles til høsten.

Johan Giertsen, som driver nettstedet Poll of polls, forteller at Arbeiderpartiet straffes dobbelt av Senterpartiets popularitet.

For det første lekker Ap velgere til Sp. For det andre har Senterpartiet begynt å få tak i velgere fra Høyre og Frp som tidligere ville meldt overgang til Arbeiderpartiet.

Senterpartiets vekst flytter på brikkene i det politiske spillet. Siv Jensen la seg i bingen med en grisebonde. Jonas Gahr Støre lot seg avbilde med en gris på Instagram. Helseminister Bent Høie (H) og kulturminister Linda H. Helland (H) har ikledd seg Felleskjøpsdresser.

Høyres Facebookside

Men det var kongsbonden Vedum som fikk være overdommer, og som trillet terning når TV 2 skulle kåre den beste bondepolitikeren.

I Arna snakker han engasjert om viktigheten av nærhet til folk på perrongen. Det er trangt, det har kommet flere enn planlagt. Han ser folk inn i øynene, er folkeligheten selv.

Vedum er stolt av sin valgturné, som er innom alle landets fylker. Dagbladet har allerede skrevet sak om hvordan bussen hans er så miljøfiendtlig at den ikke kunne blitt brukt i kollektivtrafikken i Oslo. Men det fnyser nok mange av Senterpartiets velgere av – i Oslo tåler de jo ikke engang dieselbiler.

Tidligere i år laget Vedum en fy-ordliste for politikken, og uttalte at politikere bruker fine ord for å snobbe og jåle seg.

Til BT sier han at fremmedord kan virke fremmedgjørende. At det fineste språket makter å si mye med enkle ord, som lyrikk.

– Men på sitt verste er politikk å si veldig lite med veldig mange ord, sier Vedum.

Og så ler han.

Senterpartiet

Det var denne smørblide tilnærmingen som lot partilederen kvitte seg med konflikt og krangling i Senterpartiet.

Han har en sjelden teft for å finne saker og slagord som engasjerer, for å spille på stemninger som rører seg ute blant mange folk: Nei til sentralisering, ja til distrikt, nei til fjerne byfolk, ja til stolte folk fra bygden.

Det er føkk Oslo og føkk Brussel.

Fortellingene er lette å skjønne, og lette å like – og av og til fullstendig urealistiske.

Det kan gå for langt. Valgekspert Terje Sørensen sier at skyggene fra Senterpartiets tid i regjeringen Stoltenberg kan bli et problem.

Elias Dahlen

Hvis partiets politiske motstandere minner folket på hvordan det gikk med sentralisering, statlige arbeidsplasser til Oslo og nedleggelse av gårdsbruk den gang, kan det bli stygt.

Ap og Sp går nå hånd i hånd mot valgdagen. Det er offisielt. Vedum sier det til hele perrongen:

– Jeg og Jonas har tenkt å styre landet etter valget!

Forholdet til Arbeiderpartiet byr likevel på komplikasjoner.

Vedum er nøkkelen for Støre. Men fester det seg et inntrykk av at alt står og faller med ham, forandrer det valgkampen. Senterpartiets partileder vil få mye mer oppmerksomhet, på Støres bekostning.

Ved valgseier vil Arbeiderpartiet uansett få noen uregjerlige senterpartister i fanget.

Sp var kravstore da de var små. De blir garantert ikke mindre sultne av de feite målingene.

Partiet elsker å refse kommunereformen. Arbeiderpartiet er mot å slå sammen kommuner med tvang, men gråter nok ikke over arbeidet som alt er gjort av Høyre- og Frp-regjeringen.

Støres parti selger seg selv som statsbærende og ansvarlig. Senterpartiet har vært høye på ville valgløfter i over et halvt år.

Elias Dahlen

«No kjem samferdselsminister-verset» roper Nordstoga, og synger om kakser som klipper snorer.

«Men me skal slutte å gjere narr av samferdselsministeren etter valet altså ... hehehe».

Det ser bra ut. Til og med toget som passerer tuter i riktig dur. Sudelidu, sudelida.

Det kan hende vinden har snudd. Men ingen vet bedre enn Hedmarksbonden å sette seil.