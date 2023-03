Denne maktkampen kan vere godt nytt for Arbeidarpartiet

Tonje Brenna vil bli nestleiar i Ap.

Ap kan få i pose og sekk.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Maktkampar kan vere destruktive. Det har Arbeidarpartiet vist dei siste åra. Difor er det nok få som ser fram til ny personstrid.

Men striden om nestleiarvervet kan likevel bli bra for Ap. For det er to unge, men erfarne kvinner som kjempar om å bli partiets nye nestleiar: Tonje Brenna og Hadia Tajik.

Den nye nestleiaren blir fort favoritt til å overta etter Jonas Gahr Støre, den dagen han går av som partileiar. Difor står svært mykje på spel for dei to, som har to svært forskjellige historier i Ap.

Brenna er på veg opp. Tajik er på veg tilbake.