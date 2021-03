Årets hittil flauaste pressekonferanse er ein marerittstart på Høgres valkamp

Statsminister Erna Solberg såg tysdag kveld ut som ein lakei for sin eigen statssekretær.

Jens Kihl Kommentator

Statsminister Erna Solberg (H) møtte pressa til ein hasteinnkalla pressekonfera tysdag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Statssekretær Peder W. Egseth frå Høgre blir sitjande i stillinga si. På ein pressekonferanse tysdag kveld gjorde statsminister Erna Solberg (H) det klart at ho framleis har tillit til Egseth.

Ho la fram ei liste der Egseth ikkje berre har hatt omfattande kontakt med Molde-ordførar Torgeir Dahl, men også med andre Høgre-politikarar med sikte på utspel mot Oslos koronainnsats.

Dette har skjedd samstundes som Høgres mest sentrale statsrådar sat og diskuterte om Oslo burde få fleire vaksinedosar, fordi både dei og helsetoppane i byråkratiet såg at det kan redde liv.

Pressekonferansen fann stad på Statsministerens kontor i Oslo sentrum. Foto: Heiko Junge / NTB

Det må kjennest rart å vere statsminister eller helseminister og stå til rors i full storm på ei vakt som aldri ser ut til å ta slutt, for så å oppdage at ein av dine næraste medarbeidarar bruker dagane på gjere jobben vanskelegare for deg.

Eller som statsministeren sa: «Peder er dyktig, flink – og alle kan gjere feil.»

Ho beklaga at Statsministerens kontor hadde vore involvert i denne saka. Men når omtalen av Torgeir Dahls utfall mot Oslo-folk generelt og Raymond Johansen spesielt ikkje blir omtalt tøffare enn «unødvendig» og «eit sidespor», er nok ikkje saka heilt over.

Jens Stoltenberg blei etter kvart kjent for at han kunne godta mykje av sine statsrådar, men aldri å bli lurt. Det verkar som ei fornuftig line.

Molde-ordførar Torgeir Dahl (H) greidde i helga å fyre opp ein heil Oslo-mot-røkla debatt, som raskt blei til Molde mot røkla. Foto: Berit Roald / NTB (arkiv)

Ikkje berre av omsyn til eige leiarskap, men også fordi innbyggjarane har krav på å vite at dei som styrer nasjonen jobbar samla, målretta og tillitsfullt for vårt alles beste. Det gjeld ekstra mykje i tider som desse.

Ved at Solberg ikkje viser leiarskap og tek farvel med Egseth, står ho att som ei som finn seg i at nære medarbeidarar går bak ryggen hennar.

Det gjer også at problemet ikkje er over.

Høgres to store vinnarsaker er for tida:

Koronahandteringa. Erna Solberg.

Les også Erna Solberg om Oslo-bråket: Har beklaget til Raymond Johansen

No er båe to svekte, takk vere ein av statsministerens næraste medarbeidarar og eit par overivrige lokalpolitikarar. Det kan fort bli farleg om desse to gullkorta, som sjølvsagt heng tett saman, ikkje skin like sterkt som før.

Ei anna side ved saka er det konstitusjonelle ansvaret. Det heiter seg at «Stortinget kjenner berre statsråden». I dette tilfellet er det statsministeren sjølv.

Jo fleire gongar Erna Solberg må stå skulerett og svare for kva hennar medarbeidarar og andre partifolk har gjort, tek det tid, kapasitet og energi frå det Høgre og Solberg eigentleg vil drive med: Ta Noreg ut av pandemien og vinne valet.

Dei neste månadene vil det heilt garantert bli gjort feil i store, Ap-styrte kommunar. Det vil ikkje Høgre-folk kunne kritisere, utan at debatten automatisk vil handle om hendingane frå dei siste dagane.

Les også Morten Myksvoll: No er det rett å prioritere Oslo

Om dei skulle oppleve at Ap eller andre parti driv skiten valkamp, kan Høgre berre gløyme å kritisere det. Det er vanskeleg å tenkje seg eit skitnare spel enn det som har kome fram dei siste dagane, takk vere NRKs gode journalistikk.

Mange Høgre-folk er genuint frustrerte no. Sjølvsagt på grunn av valkamp-poenga som nemnt over, men aller mest på grunn av dette: Dei liker ikkje denne måten å drive politikk på.

Harde utspel mot ein koronasliten hovudstad. Det som verkar som kortsiktig, partipolitisk vinning framfor landets beste. Uriktige opplysningar i Politisk kvarter på NRK. Underordna medarbeidarar som blir oppfatta å ha eigne agendaer. Sånt appellerer ikkje til meir jordnære partislitarar.

Det kan godt hende dette går over. Spel av denne typen har ein tendens til å bli gløymt av veljarane. Men det tærer på eit partiapparat som er hardt pressa etter eit år med pandemi, og der denne typen spel uansett ikkje er særleg populært.

Dette er ikkje fyrste gongen Peder W. Egseth er i hardt vêr på grunn av framferda si. Erna Solberg sikra tysdag kveld at det heller ikkje treng å bli siste.