Dei utvalde

Det er freistande, og kanskje uunngåeleg, å mjuka opp reglane for dei som er vaksinert mot covid. Men det blir korkje enkelt eller komfortabelt.

Ingebjørn Bleidvin Gjestekommentator i BT

«Det var som om eg gjekk rundt med ein usynleg rustning», skriv Ingebjørn Bleidvin om vere vaksinert. På biletet er helsebyråd Beate Husa (KrF) og Kjell Kartveit, som nett har fått første dose vaksine i Sentralbadet. Foto: Eirik Brekke

Nyleg måtte eg til Oslo i jobbsamanheng. Det blei uforvarande eit sosialt eksperiment. Som helsepersonell er eg fullvaksinert. Korleis var det å gå rundt som ein av dei utvalde, dei som er beskytta, dei som ikkje treng desse irriterande maskene?

Svaret er at det var både behageleg og ubehageleg.

Det var først og fremst herleg ikkje å trenga å engsta seg for smitte, karantene, isolasjon, seinverknader og alt som følgjer med. Det var som om eg gjekk rundt med ein usynleg rustning. Eg vurderte til og med å gje bror min ein klem då eg trefte han.

I den store, usikre krigen mot viruset, er kvar og ein klem ein knusande kvardagssiger for vaksinen. Men ettersom me begge er innbitne vestlendingar, var det sjølvsagt mest naturleg å la vera.

Samtidig følgde det eit ubehag med vaksinestatusen. Dei fleste går framleis og ventar. Dei må ha munnbind, halda seg unna sine nære og ha heimekontor på matbordet.

Kva tenkjer dei om å ha fullvaksinerte spradande bekymringslaust rundt i gatene?

I diskusjonen om vaksinepass, eller det meir generelle «koronasertifikatet», deler folk seg i to grupper:

Den eine vil opna opp mest mogeleg, fortast mogeleg, og slik hindra dei økonomiske og menneskelege lidingane nedstenginga fører til. Den andre har ei streng «alle eller ingen»-linje.

«Eg vurderte til og med å gje bror min ein klem då eg trefte han. Men ettersom me begge er innbitne vestlendingar, var det sjølvsagt mest naturleg å la vera», skriv lege Ingebjørn Bleidvin. Foto: ATLE NIELSEN

For den første gruppa er koronasertifikat eit logisk, uunngåeleg og kjærkome resultat av vaksinar og aukande immunitet i befolkninga.

Det siste året har me fleire gonger hatt store, omstendelege prosessar for å berre kunna opna opp samfunnet litt, ei lita stund. Hundretusenvis av koronatestar blei tekne berre for å spara folk to-tre dagar i karantene.

Mykje av dette var basert på usikre tal for smittetrendar og testeffektivitet. Kvifor skal me seia nei til ei mykje større opning, for langt fleire, på langt tryggare grunnlag?

For den andre gruppa er koronasertifikat spikaren i kista for heile pandemisolidariteten. Det er ikkje nok vaksinar til alle, iallfall ikkje enno. Ikkje alle kan ta vaksinar, av helseårsaker.

Det kan bli nødvendig med sesongvaksinering mot korona, med stadige kampar og diskusjonar om kven som skal få først og sist. Dei peikar også på at full frislepp for vaksinerte kan gje lågare oppslutning om det generelle smittevernet.

Både praktisk erfaring og faglege råd sprikar.

Éin jurist kan seie det er diskriminering å nekta folk deltaking i samfunnet på grunnlag av helse. Ein annan jurist kan sei det er ulovleg å innskrenka fridomen til personar som beviseleg ikkje utgjer ein smittefare.

Erfarne, velmeinande folkehelseekspertar frå heile verda går ut i til dels krasse ordelag i begge retningar. Virusmutantar som kanskje, kanskje ikkje, kan snika seg unna vaksinane kompliserer det heile.

Oslo har opna litt att og igjen er det handlande på Karl Johan. «Korleis var det å gå rundt som ein av dei utvalde, dei som er beskytta, dei som ikkje treng desse irriterande maskene? Svaret er at det var både behageleg og ubehageleg», skriv vaksinerte Ingebjørn Bleidvin. Foto: Berit Roald / NTB

Norge er eit lite land, og for internasjonale reiser må me nok fint innretta oss etter kva EU og andre bestemmer. Kva eit koronasertifikat skal gje lov til her heime, kan fort bli vanskelegare å finna ut av.

Det beste ein kan seie om koronasertifikat er kanskje dette: Det er verdt eit forsøk.

Som med mykje anna under pandemien, må me vera førebudde på at koronasertifikatet kan bli endra, vera kortvarig eller langvarig, og at det ikkje vil ha den effekten me ynskjer. Men då har me iallfall prøvd og fått erfaring.

Nettopp det kan visa seg å bli det viktigaste på sikt: At me prøver dette ut i ein situasjon der det ikkje er desperat og akutt nødvendig.

For trass alle katastrofane den har forårsaka, er ikkje covid-19 ein svært dødeleg sjukdom. Det gjer det enklare å argumentera for at det ikkje er så nøye med eit koronasertifikat, og at me må leva med ein del smittefare i kvardagen.

Det neste viruset som blir kasta på oss kan likevel vera noko heilt anna. Ebola-viruset kan fort ta livet av meir enn halvparten som blir smitta. I teorien kan ein sjå for seg eit slikt virus som muterer og blir svært smittsamt og spreier seg over verda.

Vaksinestatusen vil plutseleg vera eit veldig konkret spørsmål om liv og død, og det for langt fleire enn dei eldste og svakaste blant oss. Då er det greitt å ha eit velprøvd system på plass. Det er ikkje lett å finna opp krutet medan nokon skyt på deg.

«Det beste ein kan seie om koronasertifikat er kanskje dette: Det er verdt eit forsøk.», skriv Ingebjørn Bleidvin. Foto: Eirik Brekke

Eit helsesertifikat for å gå på konsert eller reisa utanlands vil ikkje vera det raraste, og heller ikkje det mest bekymringsverdige som har skjedd det siste året.

Kven hadde trudde at me skulle ha ein heil armé av kommunalt tilsette som ringjer rundt og kartlegg livet til hundretusenvis av innbyggarar i detalj?

Kven hadde trudd at staten skulle laga reglar for kor mange du kunne ha på besøk i di eiga stove? Kven hadde trudd at andre enn Se og Hør ville brydd seg med kor mange dei var til bords i statsministerens bursdag?

Koronasertifikatet er langt frå uproblematisk. På sitt beste kan det førebygga mykje einsemd og sjukdom.

Men det er ingen grunn til å tru at det skal føra til mirakel: Det kjem ikkje til å få vestlendingar til å gå rundt og klemma kvarandre i tide og utide.