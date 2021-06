De voksnes svik etter 22. juli

Arbeiderpartiets ungdommer sto alene på en øy under angrep. Senere har de også stått alene i oppgjøret.

Anne Rokkan Kommentator

Jens Stoltenberg var statsminister og leder for Arbeiderpartiet i 2011. Det ble aldri tatt noe oppgjør med den politiske retorikken etter terroren – til tross for at AUF ønsket det. Foto: Stein J Bjørge

For to uker siden trykket Morgenbladet et intervju med Unge Høyre-leder Ola Svenneby. Han fortalte om en «aha-opplevelse» i vinter:

Hva som fikk en ung norsk mann til å sprenge regjeringskvartalet i Oslo, og skyte og drepe 69 barn og ungdommer på Utøya en sommerdag for ti år siden, er noe alle burde være med å diskutere.

– Dette angår oss også.

Etter en katastrofe som 22. juli 2011, er det nødvendig å forsøke å finne ut av hva som har gått galt. Målet er åpenbart: Vi må hindre at det skjer igjen.

Terroristen var en samfunnsengasjert mann med rimelig god oversikt over og interesse for norsk offentlighet. Han sendte sitt manifest til over tusen personer han tenkte det kunne «være av stor interesse for».

Som en del av bearbeidelsen, og forebyggingen av nye hendelser, er det helt naturlig å ha en gjennomgang av språket og retorikken i norsk offentlighet. Hvor går grensen mellom debatt og uenighet, og skadelige uttalelser? Hvem har ansvaret for å gi beskjed til dem som krysser denne?

Svenneby har selvsagt rett i at oppgjøret med høyreekstrem ideologi angår alle.

Terroren på Utøya var et konkret angrep på AUF, men det høyreekstreme hatet kan ramme nesten hvem som helst. De siste årene har tankegodset kostet jøder, muslimer, svarte, asiater, homofile og kvinner livet.

Det sier seg selv at Arbeiderpartiet og AUF verken har eierskap til eller ansvar for denne debatten alene.

Så hvor er alle sammen da?

I de ti årene som har gått siden den ufattelige terroren rammet Norge, har vi aldri klart å etablere en skikkelig samtale om disse temaene. Dette er de voksnes svik.

De eneste som har gjort reelle forsøk, er AUF.

I boken «Arbeiderpartiet og 22. juli» viser historiker Hallvard Notaker hvordan daværende AUF-leder Eskild Pedersen gjentatte ganger forsøkte å løfte debatten. Selv om partiet hans hadde lidd betydelige tap og manglet en rekke lokallagsledere og medlemmer av sentralstyret, for ikke å snakke om at de drev sorgarbeid og fulgte opp traumatiserte medlemmer og drev valgkamp, var partiet sultent på å sette debatten på agendaen.

Boken illustrerer tydelig hvordan det oppgjøret med hatretorikk, rasisme, konspirasjonsteorier og høyreekstremisme som AUF lengtet etter, ble myndig avvist av moderpartiets ledere. Det var viktigere for Ap å fremstille seg selv og Jens Stoltenberg som sobre statsfedre, enn å benytte momentumet etter terroren til å rydde i og sette grenser for hva som er greit i den offentlige debatten.



Det nærmeste Eskild Pedersen kom, var da han høsten 2011 foreslo at «politikere i Norge må ta et oppgjør med de i sine parti, organisasjoner eller miljø som bidrar til å legitimere høyreekstremes meninger».

Et ganske rimelig forslag å komme med noen måneder etter Pedersen selv flyktet fra maskingeværet til en høyreekstremist som prøvde å drepe ham, skulle man tro.

Siv Jensen svarte dagen etter med å gå på Stortingets talerstol og påstå at Pedersen forsøkte å gi folk i Frp skyldfølelse for å ville debattere innvandringsspørsmålet.

Og slik forsvant ethvert rom for et konstruktivt oppgjør.

Medlemmer i Ap og AUF har vært redde for å bli beskyldt for å slå politisk mynt på sine døde kamerater. Frykten har på ingen måte vært overdrevet.

Det gikk bare noen måneder før Per Sandberg (Frp) høsten 2011 sto i Stortinget og sa at Ap «til de grader hadde spilt offer» i etterkant av terroren.

I 2018 mente justisminister Sylvi Listhaug at Ap brydde seg mer om terrorister enn nasjonens sikkerhet.

Da partileder Jonas Gahr Støre kom med sine betimelige protester, beskyldte Jan Tore Sanner ham for å «trekke 22. juli-kortet».

Slik står Ap igjen uten mulighet til å bruke det høyst reelle og katastrofale terrorangrepet mot Norge og dem selv som del av en konstruktiv debatt.

Medlemmer av andre partier, særlig på høyresiden, blir samtidig stående uten mulighet til å delta i denne debatten med egne synspunkter og eventuell kritikk av Ap, i frykt for å bli forvekslet med enkelte kollegers usmakelige utsagn. Berøringsangsten får gro.

Resultatet blir at katastrofen i Oslo og på Utøya blir stående igjen som en hendelse uten kontekst eller læringspotensial i det offentlige ordskiftet.

Det er helt ufattelig.

At Ola Svenneby nå tar bladet fra munnen og går AUF-leder Astrid Hoem i møte, er det sunneste som har skjedd denne debatten. Også lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Andreas Brännström, er med på dialogen.

Nå kan endelig AUF få vise at det går an å være kritisk til deler av høyresidens retorikk, uten at det betyr at man skal slutte å diskutere innvandrings- og integreringsspørsmål.

Samtidig kan høyresiden få komme med saklige motargumenter, uten å være redd for å bli oppfattet som slemme.

Det er utrolig at det har tatt så lang tid. Høyresidens berøringsangst er merkelig. Vel vil man vise respekt for ofrene, men de som mistet livet var unge mennesker som brant for debatt og diskusjon.

Å la være å snakke om hva som kostet dem livet er mildt sagt misforstått omsorg.

Vi må prøve å identifisere språk og retorikk som tjener formålet med debatten, og hva som krysser grensen til hatretorikk og egger til splittelse.

Det handler om at det aldri må skje igjen.

Ansvaret for å ha kjørt denne samtalen fullstendig av sporet, er det dagens voksne politikere som må ta. I denne følsomme saken er virkelig ikke de gamle eldst.