Vedums vranglære

Her er fem punkter Senterpartiets ruspolitikk bommer på.

Anne Rokkan Kommentator

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jan Bøhler (Sp) vil vrake rusreformen. Argumentene deres baserer seg på halvsannheter og vranglære. Foto: Heiko Junge / NTB

Mandag var Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler ute på tokt. Duoen fra Senterpartiet er avbildet i VG blant knallgule ballonger med smilefjes på – hengt opp ned.

Det visuelle uttrykket minner om en dårlig runde med psykedelia.

Da Vedum og Bøhler fortalte at de ønsker å vrake rusreformen, var argumentene deres omtrent like virkelighetsfjerne.

Her er fem påstander Vedum og Bøhler har kommet med, og hvorfor de er feil.

1 «Rusreformen fører til mer rusbruk» Vedum og Bøhlers hovedargument er enkelt: De synes det er mer enn nok rusbruk i Norge – vi trenger ikke mer. Derfor er de imot rusreformen. Helsedirektoratet, Norsk psykologforening, sykehusene i Vestfold, Østfold og Nord-Norge, Helse Stavanger og Sør-Øst, Riksadvokaten, Helsetilsynet for barnevern og en rekke foreninger for pårørende av rusavhengige er derimot for den. Betyr dette at de ønsker seg mer narkotika i samfunnet? Selvsagt ikke. Russpørsmålet er blitt forsket intenst på over flere tiår. Det er ingen tegn til at å avkriminalisere narkotika gjør at folk bruker mer av det. FN og Verdens helseorganisasjon anbefaler å avkriminalisere narkotika – i folkehelsens navn. 30 land har avkriminalisert og her i Europa er Portugal eksempelet den norske rusreformen har hentet inspirasjon fra. De har opplevd mindre bruk, og langt færre skadevirkninger.

2 «Forbud virker» Vedum uttaler også at vi ikke kan tillate å «slippe til» flere rusmidler, fordi vi allerede har alkohol og tobakk. Tror nasjonalromantikeren Vedum at det eneste nordmenn ruser seg på er akevitt og rullings? All verdens rusmidler er allerede i fritt omløp i Norge – til tross for dagens forbud, og helt uten Vedums invitasjon. Oslo er i europatoppen på amfetaminbruk, og hver fjerde person på byen er ruset på ulike typer partydop. Kokain er blitt allemannseie, og ungdom kan enkelt kjøpe det de måtte ønske seg fra en meny på Snapchat. Vedum forklarer ikke hvorfor løsningen er å fortsette med det samme forbudet.

3 «Alle kan gå rundt med masse narkotika» I forslaget som rusutvalget har kommet med, anbefalte de såkalte terskelverdier for hvor mye narkotika det skal være lov å bære på seg uten å bli straffet. Disse verdiene er høyere enn én brukerdose. – Helt vilt, kaller Jan Bøhler det. Uten å utdype. Forslaget er ikke vilt – det er fornuftig. Det er klokt å la folk handle mer enn én dose om gangen. Dette minimerer kontakten mellom brukerne og organiserte rusmiljøer. Det er heller ikke sånn at politiet blir stående tafatte på gaten. Politiet har akkurat den samme retten til å anholde, ransake og beslaglegge all narkotika de finner. Forskjellen er bare at så lenge funnene er innenfor terskelverdiene, tar de fra deg stoffet og destruerer det, men anmelder deg ikke.

4 «Ungdom blir mer utsatt» Vedum og Bøhler anklager tilhengerne av rusreformen for å skyve hensynet til tunge avhengige foran seg for å få reformen gjennom, men at dette vil gå på bekostning av sikkerheten til barn og unge. For å illustrere poenget, har de tatt med seg tre ungdomsarbeidere som mener det vil bli «vanskeligere å kontakte ungdommene». Hvorfor det skulle bli vanskeligere å få kontakt med unge nå som de ikke trenger å være redde for rettslige konsekvenser, forklares ikke. Noen som derimot har gått i dybden på problemstillingen, er barne- og familieetaten i Oslo. I sitt høringssvar støtter de rusreformen, og skriver at dagens forbud forverrer problemene gjennom «stigmatisering, marginalisering og sosial utstøtelse». Flere andre aktører fra ungdomsmiljøet i Oslo og Groruddalen ønsker også reform. Det er kort sagt ikke sant at vi skal ofre ungdommen for å hjelpe de tunge brukerne. Tvert imot vil en rusreform være positiv for alle. Senterpartiets utsendte bør altså være forsiktig med å anklage andre for å skyve sårbare grupper foran seg, for så å gjøre det selv.

5 «Senterpartiets forslag er bedre» Vedum og Bøhler forstår at det ikke nytter å straffe tungt rusavhengige, og har derfor kokt sammen et forslag til straffeunntak: Dersom du er avhengig, og blir tatt med narkotika gjentatte ganger, skal du slippe straff. Jeg vet ikke om det er mulig å ruse seg på eksos og helmelk, men forslaget fremstår ikke edruelig. I praksis foreslår de at dersom du blir tatt for å ha delt en joint med noen venner, slipper du straff dersom du i fremtiden klarer å ruse deg såpass ofte og mye at du fremstår avhengig. Noen må forklare Vedum hva «insentiv» betyr. Dagens ruspolitikk har, og kommer til å fortsette med å koste norske menn og kvinner liv og livskvalitet. Den er under desperat behov for reform. Det er greit å være skeptisk til liberalisering og stille kritiske spørsmål, men dette er ikke en debatt som er egnet til publikumsfrieri og skremselspropaganda.