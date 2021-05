Så betal for deg, då!

Kva tid skal me få inn i hovudet at prisen for lågtprisa varer er uhorveleg høg, berre ikkje for oss?

Det har vore den eine kjipe overskrifta etter den andre: dei gnitne, norske bøndene som ikkje gidd tilsetja norske bærplukkarar no når utanlandsk arbeidskraft uteblir.

Men kor mykje er du villig til å betala for ei jordbærkorg?

«Kven har lyst til å stå åtte timar i ein åker tre månader i strekk for minsteløn», spør Brit Aksnes. Biletet syner ein jordbærplukkar frå Vietnam i ein åker i Viken. Foto: Heiko Junge

Ja, det finst eksempel på bønder som underbetaler arbeidarane sine, og minsteløna for jordbærplukkarar i fjor var berre på 123 kroner timen – men kven har lyst til å stå åtte timar i ein åker tre månader i strekk for minsteløn?

Eg veit – ein polakk som tener halvparten i heimlandet og som treng pengane meir enn norske ungdommar. Og kven gagnar det? Er det bøndene som gjer seg feite på denne ordninga?

Nei, det er deg og meg det gagnar, som kan kjøpa ei jordbærkorg til 40 kroner. For me vil jo at det skal vera kortreist i tillegg. «Åja, du kjenner det på smaken at det er norske bær», seier me og kosar oss.

Ja, me vil gjerne ha så lokal mat som mogeleg, me vil til og med betala meir for det, skal me tru regjeringa. Men då vil me at det skal vera eksklusive varer, merka med jålete stempel og nasjonalromantikk, til det særskilde høvet, til festmiddagen.

Me snakkar ikkje om den vanlege kjøtdeigen til fredagstacoen. Den kan gjerne vera importert frå kontinentet, og den kan gjerne vera skambilleg.

Daglegvarekjedene skyr ingenting for å lokka til seg kundane, for å pressa ned prisane frå bøndene. Men på eit eller anna tidspunkt går det ikkje lenger.

Ein ting er at me til slutt ikkje kan vera sjølvforsynte, fordi ingen kan leva av å vera bønder lenger. Ein annan ting, og du må gjerne prøva ignorera det ei stund til, er at ikkje alle dyra som skal puttast i plast og sendast nordover til oss, har hatt det like bra.

Og det var ei underdriving, fordi eg ikkje vil avskrivast som dyrevernsfanatikar. Om du kan kjøpa kjøtdeig til under tretti kroner kiloen, så skjønar du sjølv at det skortar ein eller anna plass.

«Bror min har sauer, og til tider er kiloprisen så låg på ein del av dyra at han i praksis går i reint tap», skriv Brit Aksnes. Foto: Alice Bratshaug

Bror min har sauer, og til tider er kiloprisen så låg på ein del av dyra at han i praksis går i reint tap. Alt for at du skal finna så billeg pinnekjøt som råd er i butikken. Då er det ikkje så rart om færre og færre gidd driva gard.

Vil du høyra noko fælt om klesindustrien i verda? Nei, ikkje eg heller.

Eg har høyrt plenty – fabrikkar som rasar saman, unge damer som har ungen på ryggen mens dei sit og syr tolvtimarsdagar på gamle maskiner, ingen sjukeforsikring, ingen velferdsordningar, kjemikaliar som renn rett ut i elvane.

Så ei lita stund passar eg på ikkje å kjøpa dei billigaste kleda laga i Bangladesh, dei du finn på alle butikkar der ei T-skjorte kostar 99 kroner. Endå eg skjønar godt at noko ikkje stemmer prismessig, så gløymer eg jaggu fort.

Tahira er tolv år gamal og syr fotballar i ein pakistansk landsby. «Eg har høyrt plenty – fabrikkar som rasar saman, ingen sjukeforsikring, ingen velferdsordningar, kjemikaliar som renn rett ut i elvane», skriv gjestekommentator Brit Aksnes. Foto: LARS MARTIN HJORTHOL

Den fyrste fløyelsbuksa kjøpte onkelen min i Oslo då han besøkte systera si i 1969. Den kosta 800 kroner. Korleis han hadde råd til det veit han ikkje, det han tente av pengar i dei dagar var heime på garden.

Buksa var blå og kjøpt på Karl Johan og var mest sannsynleg ikkje laga i Bangladesh. I dagens pengar er det 7750 kroner.

Eg vaks opp på same garden, og fekk grine meg til ei Levis-bukse på slutten av åttitalet. Eg skal ikkje sverja, men meiner den kostar rundt 600 kroner, altså i dagens pengar 1150 kroner, og eg ser den ligg til rundt 700 kroner i dag om eg søkjer den rimelegaste som verdsveven har å tilby i norske kroner.

No er det jo ikkje automatisk sånn at dyre klede betyr etiske klede, men finst det nokon lenger som eigentleg trur at det er ok å kjøpa kleda sine i dei rimelege klesbutikkane?

Ungane veks jo så kjapt ut av alt, ein kan jo ikkje ruinera seg på å kjøpa i dyre dommar heller når dei må ha nytt om eit halvår uansett. Dei kan jo ikkje gå rundt i umoderne arveklede heller.

Så får det berre våga seg at det er ungar i India som syr desse kleda – ungen min må ha sko som rullar og blinkar, og dei kan IKKJE kosta meir enn 200 kroner!

Ingen vil at ungen skal bli erta for ikkje å ha kule nok klede, men veit du, då må nokon berre kraftig ta og setja ein stoppar for kva som er lov å importera frå utlandet – det kan faktisk ikkje vera greitt med barnearbeid for at våre barn skal følgja moten frå dei har slutta med bleier.

«Daglegvarekjedene skyr ingenting for å lokka til seg kundane, for å pressa ned prisane frå bøndene», skriv Brit Aksnes. Foto: Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

Dei færraste likar å bli fortalde kva dei skal gjera, og dei fleste likar ikkje å bruka meir pengar enn det som er nett nødvendig.

Du kan lika det eller ikkje, men så lenge me på død og liv skal eta bacon fordi, du veit – bacon! Det er liksom den eine matretten ingen treng å forsvara, endå det knapt finst verre eksempel på industrielt landbruk.

Ja, for kom ikkje her og sei du kjøper dei svindyre pakkane frå den lokale produsenten når du er i butikken og skal handla søndagsfrukosten til heile familien, du gjer jo ikkje det.

Og det er jo frykteleg lettvint å ta med ein steikt kylling til godt under femtilappen, særleg sidan dei økologiske merka ikkje er ferdiggrilla, og den er jo skikkeleg dyr, då. Og har eg ikkje høyrt at dei ikkje har det SÅ mykje betre, sjølv om dei er frittgåande?

Kom an igjen, det du skal putta i munnen var ein gong eit levande dyr. Er det verkeleg så verdilaust? Eller skulle me teke og betalt litt meir for varene våre etter kvart?

Dårleg samvit, seier du? Jaja, det er på høg forbanna tid.