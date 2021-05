Lokalavisa må faktisk få vere lokal

Små samfunn må ta små nyhende på alvor.

Siri Helle Agronom og skribent, Holmedal i Askvoll

Siri Helle er forfattar og journalist, agronom og snikkarassistent, og bur i Holmedal i Askvoll. Foto: Oddleiv Apneseth

Talet på postkontor, bankfilialar og Nav-kontor har gått ned i Noreg det siste tiåret. Og kvar gong ei eining har forsvunne, har vi lese om det og diskutert det i lokalavisa.

Men kva med journalistikken sjølv? Er han skåna for sentraliseringa? Sjølvsagt ikkje – men media sjølve har kanskje ikkje skrive like mykje om akkurat det.

Ein gong hadde Bergens Tidende lokalkontor i mellom anna Førde, Sogndal, Odda, Stryn og på Stord. Då eg vaks opp hadde både Firda og Firdaposten journalistar stasjonert i Askvoll kommune – no er her ingen.

Og vi har vent oss til at nyhende vert laga frå eit skrivebord i eit regionsentrum. Men kva har det å seie for den delen av den kritiske infrastrukturen ei lokalavis er?

Sjølv har eg nyleg flytta frå ein stad der lokalavisa dekte to kommunar (gamle Flora kommune og Bremanger) til ein stad der lokalavisa dekker åtte kommunar (Sunnfjord, Gloppen, Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn, Solund og Gulen) – og det merkast.

Sjølvsagt gjer det det. Sjølvsagt kan ikkje ei avis som dekker åtte kommunar, og så å seie alt frå ein redaksjon i Førde, vere like til stades overalt som ei avis som dekker to.

Sjølvsagt er det lettare å spasere over brua på kommunestyremøte på rådhuset i Førde enn å sette seg i bilen og køyre heilt ut til Askvoll for å høyre politikarar vedta å prioritere husbygging over allmenn tilgang i strandsona. Referatet kan jo lastast ned frå internett.

Tidlegare hadde både Firda og Firdaposten journalistar i Askvoll kommune, men no er det ingen att, skriv Siri Helle. Her frå vakre Bulandet. Foto: Jo Straube (arkiv)

Men eg vert framleis overraska, og litt lei meg, når eg må på Facebook for å oppdage at vi har fått nye flyktningar til kommunen. Når eg kan lese om oppdrettsrømming i mitt område på kyst.no, men ikkje i lokalavisa.

Ein gong var å verte sendt på kommunestyremøte nytta som døme på det mest keisame ein lokalavisjournalist kunne verte utsett for. No, når det meste skjer over ein telefon og via ein skjerm, trur eg mange har sett at det var feil: Det mest keisame som finst, er journalistikk som berre skrapar i overflata.

Vi tenker kanskje for lite over det: Å ha journalistikk som er godt kjent i lokalmiljøet, er like sentral infrastruktur som å ha ein godt kjent brøytebilsjåfør eller postbod. Sjølv oppdaga eg det fyrst når det vart borte. Eg håpar det ikkje var for seint.

