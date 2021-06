Boikott er det feige svaret

Kunstnerne bommer stygt når de krever knebling av kritikk.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Kunstmiljøet protesterer sterkt på at Are Søberg, mannen bak det kritiske konseptet «Sløseriombudsmannen», ble invitert for å snakke for Ytringsfrihetskommisjonen. Foto: Tomm W. Christiansen

Det pleier ikke storme så voldsomt rundt statlig oppnevnte kommisjoner.

Da jeg ble med i Ytringsfrihetskommisjonen, var det med en dyster forventning om at arbeidet ville mottas som et mildt snork, og raskt gå inn for landing i en nedstøvet departemental skuff.

Men kommisjonen har virkelig klart å skape både raseri og opprør – på komplett uforståelig grunnlag.

Onsdag 23. juni holdt Ytringsfrihetskommisjonen innspillsmøte, der samtidens største kunstkritiske bølle, Are Søberg, deltok.

Søberg er rikingen bak konseptet «Sløseriombudsmannen», som er dypt skeptisk til statens finansiering av eksentrisk kunst.

Så begynte rare og urovekkende ting å skje:

Begard Reza – «det muslimske, skeive alibiet» – trakk seg i protest.

Hun kritiserer kommisjonen for å invitere inn «rasister og hatpredikanter» og prioritere «kulturkrigere» fra ytre høyre – og slik fungere som et politisk verktøy.

En bred allianse i kultursegmentet kastet seg på kritikken.

I et protestbrev hevder Forbundet Norske Dansekunstnere at Ytringsfrihetskommisjonens arbeid bidrar til økt hets av norske kunstnere.

15 av landets foreninger for forfattere, billedkunstnere, oversettere og regissører har signert, og stiller seg spørrende til kommisjonens «praksis og håndtering».

Kunstner Morten Traaviks stykke «Sløserikommisjonen» har skapt sterke reaksjoner, og Festspillene i Bergen trakk seg fra samarbeidet. «De vil ikke ha noe som utfordrer kulturlivet selv», sier Traavik. Foto: Thor Brødreskift

Den såkalte «praksisen» er altså å la en mann med provoserende meninger snakke åpent på en scene.

At det skal føre til grove angrep og krav om boikott og sensur, er irrasjonelt, illiberalt og et symptom på fullstendig intellektuell kollaps i kunstmiljøet.

Logikken synes å være at «Sløseriombudsmannen» må boikottes fordi hans kampanjer har «utløst ekstreme mengder hets».

I Klassekampen forteller forbundsleder i Norske Dansekunstnere, Kristine Karåla Øren, om både drapstrusler og hakekors på dører.

Hetsen enkelte kunstnere utsettes for, er uakseptabel, urovekkende, og kanskje også straffbar.

Det kan ikke tåkelegge det prinsipielle poenget: Dette handler ikke om å beskytte utsatte kunstnere, men hvordan vi som samfunn skal forholde oss til ubehagelige ytringer.

Ytringsfrihetskommisjonen skal utrede rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Kommisjonen er utnevnt av kulturminister Abid Raja (V) og ledet av Kjersti Løken Stavrum. Politisk redaktør Eirin Eikefjord er et av de 18 medlemmene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Skal folk nektes en scene fordi noen reagerer negativt på budskapet deres? Skal en kommisjon som kartlegger ytringsfrihetens kår virkelig drive med sensur?

Man kan gjerne mislike «Sløseriombudsmannen» sin form og metode, men han fremmer legitim kritikk, og den må samfunnet tåle å høre.

Det er snodig at kunstnerne ikke ser det skrikende paradokset:

De krever å ytre seg fritt, men vil kneble andre. De vil ha et behagelig ytringsrom, mens kritikerne skal nektes en scene. De bruker provokasjon som metode, men vil bortvise det som provoserer dem.

Premisset synes å være at norske kunstnere er en skjør og utsatt gruppe som må skjermes mot kritikk og uenighet. Det stemmer ikke.

Filmfolk, forfattere, billedkunstnere og de andre grupperingene som har signert oppropet, er ressurspersoner og intellektuelle som gjerne får støtte av staten for å drive med ulike former for samfunnskritikk.

De bør være godt rustet til å forsvare seg med argumenter.

Når kunstnerorganisasjonene i stedet krever boikott, ønsker de seg ironisk nok en strategi som undergraver alt de driver med.

Over hele Europa er det en sterk og urovekkende tendens til å sensurere kunstuttrykk. I Fritt Ords monitorundersøkelse blir politisk korrekthet og krav om beskyttelse mot krenkelser trukket frem som viktige begrensninger.

Å anerkjenne scenenekt som metode, vil ramme den frie og politiske kunsten hardt.

Den kjente kunstneren Morten Traavik står bak det eksperimentelle teaterstykket «Sløserikommisjonen». Foto: Ørjan Deisz

«Sløseriombudsmannen» Are Søberg svarer med et sitat fra Morten Traavik: «Boikott er krigføring for pyser».

Traavik er regissøren bak «Sløserikommisjonen», et eksperimentelt teaterstykke som tar utgangspunkt i Sløseriombudsmannens kritikk.

Som kunstner i allianse med en kunstfiendtlig aktør, har Traavik måttet tåle tung kritikk fra sine egne. Han er blitt kalt både rasist og fascist, men viker ikke: Man må kunne diskutere åpent med dem man er uenig med.

Ytringsfrihetens grunnidé er å teste argumenter for å søke sannhet. Urimelige påstander må korrigeres, og det krever at flest mulig får komme til orde. Å lytte er verken å anerkjenne eller applaudere, det er simpelthen et forsøk på å belyse flere sider av en sak.

Flere andre kunstnere og organisasjoner var også invitert til møtet, men valgte å trekke seg eller takke nei – fordi de mislikte aktørene på scenen.

Det er en puslete måte å forsvare saken sin på.

Boikott og sensur fører oss bare dypere ned i skyttergravene.

Det er en feig strategi, som gjør både kunsten og den offentlige samtalen fattig.