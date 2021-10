Straumprisen er høg no. Regjeringa planlegg at forbruket skal opp.

Då må me produsere meir.

Vindkraft er enkelt og billeg å installere, men svært kontroversielt. Men Noreg treng meir kraft om regjeringa skal halde løfta sine.

Denne veka nådde straumprisen eit nytt rekordnivå. I Sør-Noreg var prisen i snitt 143 øre før avgifter tysdag.

For dei fleste av oss betyr dei høge prisane ei sur, men handterleg straumrekning. Me kan trøyste oss med at prisane var rekordlåge i fjor.

For nokon blir dette ei rekning som det er umogeleg å betale.

Mange lever med ein svært stram økonomi, og plutselege endringar kan velte heile reknestykket.

Onsdag kom Støre-regjeringa med sitt første framlegg for å bøte på dei verste konsekvensane av straumprisane. Dei vil auke bustøtta.

Det er eit målretta tiltak som avlastar økonomien til dei som treng det mest. For å få bustøtte, må ein familie på fire i Bergen tene mindre enn 31.790 kroner før skatt. Det svarar til éi årsløn på under 400.000 kroner.

Det er lett å sjå for seg at familiar som tener meir enn dette vil slite med å betale straumrekninga i vinter. Difor vil nok mange som har stemt på Ap og Sp forvente meir frå den nye regjeringa.

Desse akutte tiltaka påverkar ikkje kraftsituasjonen framover. Det er den langsiktige politikken til regjeringa som gjer. Og der er målet at Noreg skal bruke meir straum.

Om dei ikkje får til å auke straumproduksjonen, vil høge straumprisar bli normalt.

Det er heilt nødvendig å bruke rein elektrisitet for å redusere utslepp av klimagassar.

Elektrifiseringa av bilparken har kome eit stykke, men det er framleis langt igjen.

Noreg planlegg å elektrifisere oljeplattformer for å kutte utslepp frå produksjonen av olje og gass. Det er kontroversielt, blant anna fordi det tar kraft frå ny, grøn industri på land.

For det vil regjeringa òg satse på. Ny kraftkrevjande industri, som batteriproduksjon, har fått plass i Hurdalserklæringa.

Alt dette krev store mengder straum.

Det var lite vatn i Sysendammen i Eidfjord kommune i september. Vasstanden stig litt no, men den er framleis rekordlåg.

Dei siste åra har vist at det er lettare å bruke straum enn å produsere den.

Den førre regjeringa prøvde å lage ein samla plan for utbygging av vindkraft. Det feila fullstendig.

Planen vart tolka som første trinn i utbygging av enorme område. I realiteten var det ein prosess som utelukka sårbare område i heile landet frå å bli bygd ut.

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skal lage ein samla plan for alle typar kraftproduksjon, med mål om at Noreg i framtida skal ha eit kraftoverskott.

Det må dei lukkast med, og beviset på kvifor ser me på straumrekninga no.

Vasskraft er avhengig av nedbør. Vindkraft er avhengig av vind.

På Vestlandet har det på 20 år knapt vore mindre vatn i vassmagasina enn det er no. I fjor var det nær det maksimale på 20 år.

På toppen av dette har det blåse mindre på kontinentet.

Det har redusert vår eigen produksjon og det har vore mindre kraft tilgjengeleg for import.

Det blir meir konkurranse om straumen framover. Noreg ligg langt føre på elektrifiseringa, men dei andre kjem etter. I dag bruker mange britar gass til oppvarming. Det skal dei slutte med.

Regjeringa til Boris Johnson kjem difor til å tilby subsidiar på varmepumper, som svarar til nesten 60.000 kroner.

Britane er òg på hogget når det gjeld å bygge ut fornybar kraft. Om planane deira om ei femdobling av havvind innan 2030 slår til, kan britisk havvind produsere meir enn det Noreg bruker av straum.

Det er bra for Noreg, sjølv om me eksporterer både gass og straum. Det vil nemleg gjere meir kraft tilgjengeleg for import når me treng det.

Ein vanleg påstand er at det er eksporten av straum som gjer det dyrt for oss no.

Det er lett å ty til nasjonal statistikk for å prøve å bevise dette. For tala til no i år viser at Noreg eksporterer mykje meir straum enn me importerer, og no er straumprisane høge.

Men årstala er ikkje så nyttige når ein skal vurdere verknaden på straumprisen. Straum er sekundvare. Når straumen er produsert må den brukast.

Me har ikkje batteriteknologi til å lagre ferdigprodusert straum. Det er difor kraftutveksling er så bra.

Noreg kan eksportere kraft når me har meir enn me klarer å bruke, og me kan importere når produksjonen er for låg.

Når Europa går over til meir og meir fornybar kraft, blir kraftutvekslinga viktigare og viktigare.

Vêravhengig kraft er reint, men ustabilt. Då kan me ikkje late som om Noreg er ei øy i verda, og at me skal bruke all straumen vår sjølv.