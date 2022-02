Ida Wolden Bache burde fått jobben

Men ikke fordi hun er kvinne.

Anne Rokkan Kommentator

Er det grunn til å hytte med de feministiske høygaflene fordi Ida Wolden Bache ikke ble sentralbanksjef? «Litt ja. Mest nei», konkluderer kommentator Anne Rokkan.

Så er det omsider klart: Det ingen kunne sett for seg skulle bli en bredt debattert ansettelse, noe så tørt som sentralbanksjefen, er gjort.

I valget mellom to kandidater, ble det en mann.

– Det er uheldig at Finansdepartementet ikke fremmet en kvinne, sier investeringsdirektør Alexandra Morris.

– Synd at vi ikke denne gangen heller velger en svært godt kvalifisert kvinne, mener Grieg-gruppens Elisabeth Grieg.

Men er det egentlig grunn til å hytte med de feministiske høygaflene? Litt ja. Mest nei.

Da Vedum under fredagens pressekonferanse ble bedt om å redegjøre for hvilke kvalifikasjoner Jens Stoltenberg har som trumfer Ida Wolden Baches, svarte han at det hadde vært «en helhetsvurdering»:

– Dette er 2022, og jeg må ta en avgjørelse for hva som passer med vår samtid.

Dersom nettopp tidsånden har utgjort gulvet i den helhetlige vurderingen Vedum har gjort, er det ikke helt på jordet å trekke frem et likestillingsperspektiv.

Det er grundig dokumentert at vi har lavere tillit til kvinners intelligens, enn til menns. Vi vet også at til tross for at kvinner tar mer og høyere utdannelse enn menn, er de underrepresentert på de økonomiske fagområdene.

Å eksponeres for kvinner i ledende stillinger er en effektiv medisin for vårt vrangsyn på kjønn og evner.

Sentralbanken har ikke én gang hatt en kvinne til å lede seg siden den ble opprettet i 1816.

Å ansette en kandidat fordi hun er kvinne, og ikke nødvendigvis fordi hun er best, gjør likevel verken kvinner eller feminismen noen tjeneste.

Hele grunnlaget for kvinners krav om likestilling er nettopp at vi skal bli møtt med samme muligheter og forventninger som menn, slik at vi selv kan bevise at vi er gode nok.

Det er én ting vi kan være helt trygge på at Jens Stoltenberg har, som Bache mangler: En vesentlig habilitetsutfordring, skriver kommentator Anne Rokkan.

At valget av ny sentralbanksjef endte med en mann, betyr ikke at finansminister Trygve Slagsvold Vedum ikke liker kvinner. Han burde heller ikke valgt den kvinnelige kandidaten bare fordi hun er nettopp dét.

Det kvinner og landets befolkning for øvrig derimot har grunn til å være forbanna over, er at vi muligens har fått en ny sentralbanksjef som faktisk ikke var den beste kandidaten – til tross for at han altså er mann.

Så hvilke kvalifikasjoner har egentlig skaffet Stoltenberg jobben? I den offisielle resolusjonen står det at Stoltenberg har «meget gode lederegenskaper og svært god formidlingsevne».

Hvilke vurderinger som er gjort av Ida Wolden Bache er ikke beskrevet, og det er dermed uklart hvordan hun vurderes som leder eller formidler – og i hvilken grad hun altså kommer til kort.

Ingen skal anklage hennes nåværende stilling som visesentralbanksjef for å være eksplisitt utadvendt, så det norske folk kjenner dårlig til hennes potensielt karismatiske sider.

Hvordan hun er å ha på middagsbesøk er for øvrig også vesentlig dårligere kjent enn for Stoltenbergs del.

Noe vi derimot vet om Bache, er at hun rent faglig er bedre kvalifisert enn Stoltenberg.

Blant dem som påpeker dette er lederen for NHO, Øystein Dørum.

– Han mangler både teoretisk og praktisk erfaring fra Norges Banks ansvarsområder. Men der vil Ida Wolden Baches erfaring og kompetanse utfylle hans på en svært god måte. Vi vil få en svært sterk sentralbankledelse.

Med andre ord: Stoltenberg kan få jobben fordi Bache skal hjelpe ham med den.

At Bache ellers er godt kvalifisert for stillingen, blir også tydelig ved det flaue faktum at hun skal være Stoltenbergs vikar frem til han er ferdig i Nato i oktober.

Det er én ting vi kan være helt trygge på at Stoltenberg har, som Bache mangler: En vesentlig habilitetsutfordring.

I resolusjonen som begrunner ansettelsen, vies det god plass til å vurdere Stoltenbergs habilitet og uavhengighet. Det er bra, all den tid Stortinget og befolkningen har uttrykt seriøs bekymring rundt dette.

Sentralbanksjef Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er venner og partikolleger.

Habilitet er likevel litt det samme som tillit: Du kan ikke argumentere for at du har det. Det er opp til de du til enhver tid skal jobbe med, og for, å avgjøre hvorvidt de har tillit til deg og uavhengigheten din.

Nå er ikke det å bli sentralbanksjef noen popularitetskonkurranse, og Stoltenberg trenger verken å bli likt av velgere eller Stortinget for å gjøre en god jobb. Tvert imot er det nettopp evnen til å ta vanskelige valg, som gjør det så viktig at sentralbanken og politikken er adskilt.

Alt Stoltenberg gjør som sentralbanksjef, og ikke minst alt han ikke gjør, vil bli gransket nøye. Alt vil analyseres i lys av hans omfattende nett av politiske «vennskap og kjennskap», som han selv kalte det.

Til tross for at ingen mistenker Stoltenberg for å konspirere mot det norske folks økonomi på vegne av Arbeiderpartiet, gjør ikke denne oppmerksomheten det akkurat enklere å fatte nøytrale beslutninger.

I en helhetsvurdering er det derfor mye som taler for at Ida Wolden Bache har vel så mye i legge i potten som Jens Stoltenberg. Ikke fordi hun har omfattende politisk ledererfaring og nettverk, men nettopp fordi hun ikke har det.

Og ikke fordi hun er kvinne, men fordi hun er Ida Wolden Bache.