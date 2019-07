Bergen trenger en nerdekino

Kinoens tid som kulturinstitusjon er på det nærmeste over. Jeg tror det er greit å si det nå.

FÆRRE OG FÆRRE: Hadde jeg vært sjef for Bergen kino, ville jeg vært litt nervøs, skriver Frode Bjerkestrand.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Konkurransen om kinopublikum er i ferd med å bli enda råere. Taperne er de smale og kule filmene.

Filmhusene er snart rene, blockbuster-drevne underholdningsmaskiner med sponsorreklame på setene og byens største snopedisker i foajeen.

Det er visse tegn på at «kvalitetsfilmen» ikke bærer kinomarkedet lenger, for å si det pent.

Kommersialiseringen er på alle måter en varslet og naturlig utvikling.

Men forhåpentlig er det mulig å utvikle et tilbud for dem som virkelig brenner for kinofilm. En skikkelig kino for hardcore filmentusiaster, for eksempel.

Jeg ser de prøver. Men jeg sliter med å tro på kinosjefer som hevder nedgangen i kinobesøket utelukkende skyldes godt eller dårlig vær, eller mangel på overproduserte superheltfilmer, alt ettersom.

Kinobesøket i Norge har riktignok duppet opp og ned mellom elleve og tolv millioner i året de siste årene. Spørsmålet er når det dupper nedover for godt.

Statistikken viser at 2018 var det dårligste kinoåret i Bergen på 30 år. Åtte prosent nedgang fra året før og 34.000 færre solgte billetter første halvår i år, sammenliknet med fjoråret. Også på Odeon Kino Sotra meldes det om nedgang.

Kinoen «as we know it» er utsatt for voldsomme krefter, spesielt i Bergen.

Verst av dem er strømmetjenestene Netflix og HBO, som driver intelligent, lojalitetsskapende kundearbeid.

Det gjør de først og fremst gjennom omfattende produksjon av høyprofilerte serier, som har en tendens til å lenke deg og meg til sofaen over lengre tid – til rundt hundrelappen i måneden.

Den tradisjonelle kinoen har ikke sjans til å konkurrere mot strømmegigantene på pris.

Den andre kampen står mot konkurrenter i nabolaget. Før nevnte Odeon Kino Sotra kan kapre store deler av publikum i en folkerik og voksende region i vest.

Og i høst åpner det nye kinokomplekset i Lagunen kjøpesenter, med ni saler, gratis parkeringsplass og Bybanen rett utenfor døren – i Bergens mest folkerike bydel.

Hadde jeg vært sjef for Bergen kino, ville jeg vært litt nervøs.

Et annet utviklingstrekk bør skape enda mer uro. Krem-målgruppen for både filmprodusenter og reklamebyråer er ungdom mellom 16 og 24 år. De går stadig sjeldnere på kino. I år 2000 var de i snitt ti ganger årlig på kino. I 2016 var tallet mer enn halvert.

I tillegg vet vi at barnekullene fra tidlig 1990-tall var rekordstore. Kullene som nå er på vei inn i tenårene, er betydelig mindre.

Å etablere gode kinovaner hos kidsa, i konkurranse med Netflix, er mildt sagt en bratt oppgave.

Det er neppe en kontroversiell spådom at dette kan gå stygt ut over produksjon og fremvisning av filmer i den smale enden av skalaen.

Kinoen som sliter med besøkstall og bunnlinje vil kanskje vegre seg for å vise fransk kvalitetsfilm med potensial for 85 besøkende i fremtiden. Det er forståelig, men likevel tragisk.

Film er fremdeles et sterkt og relevant medium for formidling av samfunnskritikk og viktig kunnskap – eller ren visuell nytelse.

Slik verden vakler seg fremover nå, er det større behov for god politisk satire og faktabasert opplysning enn på lenge.

Og det er lov å undre seg. Vil filmer som nydelige «The Florida Project» eller sterke dokumentarer som «Diego Maradona» i fremtiden bli skvist ut, lite sett og fort glemt?

Noen bør ta ansvaret for at film som griper, engasjerer og kanskje endrer, fremdeles får en sjanse.

Vi har riktignok en arena for kvalitetsfilm i Bergen. Cinemateket på Verftet USF har en fabelaktig teft for å plukke kvalitetsfilm fra historiens øverste hylle.

Men det bør også finnes et sted for nyere spillefilm og dokumentar som ikke har en sjans til å konkurrere på Lagunen, på Sotra eller i Magnus Barfot i fremtiden.

I Oslo har de forsøkt, med nyskapningen Vega Scene, der de utelukkende skal vise «kvalitetsfilm» og alternativt teater.

Huset er fremdeles «under innkjøring», som det heter. Men det er uansett et prisverdig forsøk på å bevare entusiasmen for det smale, sære og kule.

Forhåpentlig er det rom for en skikkelig nerdekino i Bergen, kanskje i ett av de mange kulturhusene som er under planlegging.

Der bør det gå an å la seg sjokkere og begeistre av knallfilm, uten å bli nedrent av reklame for eiendomsmeglere eller bedøvet av lukten av popkorn «in the morning».

(En liten filmreferanse der til slutt – hvilken film?)

