Bergen sentrum er i ferd med å døy. Du har din del av skulda.

Det trengst kraftig lut om sentrumslivet skal overleve dette. Heldigvis finst det håp.

Jens Kihl Kommentator

Denne einslege sementblandaren i Gågaten er vel det næraste Bergen kjem smeltedigel om dagen. Foto: Eirik Brekke

Kva er det beste med Bergen? For min del trur eg svaret er at Bergen er verdas minste storby. At det alltid finst noko nytt å oppdage i eit ganske lite sentrum.

Om du spør bergensarane, trur eg så godt som alle vil svare det same: Sentrum har nokre unike kvalitetar vi må ta vare på. Den levande byen er det som gjer Bergen til Bergen.

Seier vi. Og handlar litt på Sartor, litt på nettet og litt frå ein matkasseleverandør. Så droppar vi den kinoturen ettersom Netflix har så mykje bra. Til sentrum kan vi dra på 17. mai og kanskje nokre laurdagar med utepils-vêr.

Sånn var har det vore i årevis. Bergen Sentrum AS har meldt om ti år på rad der stadig mindre av bergenshandelen skjer i sentrum.

Og så kom koronaen. Oljeprisfallet. Permitteringane. Nedstengingane.

Det blir snakka om når vi skal opne opp samfunnet igjen. Men kva om det ikkje blir så mykje å opne opp?

Frå før av var det fleire tunge krefter som drog i retning av eit daudare sentrum:

Politikarane har stort sett opna for at nabokommunane og dei ytre bydelane har fått vekse mest. Dei siste åra har normalen vore at strilekommunane har vakse meir enn Bergen.

Vidare har dei bilbaserte kjøpesentera fått vekse i bergensområdet. I byrådsplattforma Roger Valhammer (Ap) presenterte i haust, seier byrådet nei til nye, store kjøpesenter.

Like fullt var det dåverande fylkesordførar Anne Gine Hestetun, Valhammers partikollega, som opna Lagunen kjøpesenter etter utvidinga seinhausten 2018.

Så er det netthandelen. Frå 1. april er det full moms på alle typar varer vi handlar på nett frå utlandet, også under 350 kroner. Samstundes fjerna regjeringa tollsatsen på kjøp opp til 3000 kroner.

Virke, som organiserer mange butikkar, meinte ordninga var «på trynet» og spurde om politikarane verkeleg hadde lyst på norsk handel.

Vi skal ikkje lengre tilbake enn til november 2018 før Aps fylkesordførar Anne Gine Hestetun hylla nye Lagunen, som blei Noregs største kjøpesenter. Foto: Klemetsen Fred Ivar Utsi (arkiv)

Dei minste butikkane og kafeane, dei som ikkje er ein del av ei stor kjede, er typisk dei som har minst musklar til å stå gjennom denne krisa. Både Dressmann og Espresso House høyrer heime i sentrum.

Men Bergen må vere noko meir enn dei. Kan vi snakke om Torgallmenningens tragedie?

Utviklinga har gått i éi retning i årevis. Dersom vi skal redde sentrum, med barar, konsertscener, butikkar og opplevingar, må det mykje kraftigare lut til.

Aller fyrst trur eg politikarane må samle seg om målet. Nye utbyggingar, samferdsleprosjekt og planar må bli vurdert opp mot dette: Får vi eit rikt og levande sentrum av det?

Ta nye Mindemyren, som er eit av Noregs største transformasjonsprosjekt. Ein ny bydel skal reise seg. Korleis kan vi lage eit område som ikkje blir ein konkurrent til sentrum, men heller bidreg til at folk vil bruke byen vår?

Vidare må kommunen sjå på kva dei kan gjere av reguleringar som er til beste for byen. Fyrste etasje i sentrumsbygardane må bli sett på som ein del av byrommet, slik Byarkitekten arbeider for.

Folie på vindauget? Bort! Reflekterande glas du ikkje kan sjå gjennom? Nei takk! Og kva med å gjere som i Nederland, der gardeigarane ikkje har lov til å la butikklokale stå tomme meir enn eit år?

Og kva gjer kommune, stat og fylke med sine eigne arealbehov? Kanskje kan vi gå vekk frå at offentleg sektor skal lage stadig nye «signalbygg» og heller bruke dei bygga vi har. Ja, dei er kanskje ikkje så praktiske, men dei er jammen meg flotte.

Biblioteket er fantastisk, men det er ikkje så stort. Kva med å utvide ved å flytte ei avdeling eller to til butikklokale som elles ville stått tomme?

Gatene i Bergen er ubehageleg tomme no om dagen, men dei er jammen meg ganske tomme til vanleg òg. Foto: Eirik Brekke

Det finst sikkert fleire offentlege kontor som kunne halde til på gateplan med ei open dør rett inn. Og kanskje kan det neste dagsenteret for eldre liggje i ei av byens handlegater som ein vanleg kafé?

Det kunne vore eit fint tilskot til byen.

No ligg turistnæringa nede. Men om byen ein gong i framtida kan ta inn ein turistskatt, bør den gå til å løfte sentrum.

Det blir allereie jobba med å få dei som eig bygardane til å bli med på eit spleiselag for å gje rom til kulturaktørar og andre. Kan vi få eigne lokale der reparatørar og verkstader kan flytte inn, og der husleiga er til å leve med?

Reparasjon er både miljøvenleg og hyggeleg. Og då kunne pengestraumen frå turistane gå til noko anna enn suvenirsjapper og overprisa rekebagett.

Og så er det oss, då. Om vi vil ha eit levande sentrum i morgon, må vi handle der i dag.