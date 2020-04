Gjensyn med gamle venner

Koronakrisen gir samme behov på skjermen som i virkeligheten.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Alle kan finne noen å identifisere seg med i det brede galleriet av personlighetstyper i staben til presidenten i «The West Wing», skriver Eirin Eikefjord. Her er den faderlige stabssjefen Leo McGarry (John Spencer). Foto: HO / Reuters / NTB Scanpix

Noen vil tilbringe kvelden med alvorlig forstyrrede amerikanere som samler på digre kattedyr. Greit nok.

Men da koronakrisen brøt ut og alt ble usikkert, kjente jeg et sterkt behov for noe passe kjent, passe morsomt og passe politisk: Et gjensyn med gamle venner i «The West Wing» – også kjent som TV-serien «Presidenten».

President Jed Bartlet (Martin Sheen) møter stadig nye problemstillinger å løse, deriblant pest. Foto: NRK (arkiv)

Bare for å si det først som sist: Dette er et tips til de mer konservative blant oss.

Serien hadde premiere på NBC i september 1999, så dette er gamle greier. De fleste har sett den minst én gang allerede.

«Oppdag at noen ting faktisk var bedre før», lyder pitchen fra dem som engang sendte serien digitalt. Akkurat nå strømmes den tilsynelatende ikke her i landet. Det kan altså bli nødvendig å grave frem en DVD-spiller fra kottet.

Men, for spesielt interesserte nostalgikere, er det mulig å drømme seg tilbake til en fjern tid, da både statslederen i USA og rådgiverne hans var både smarte, vittige og dannede.

Først og fremst en virkelighetsflukt, altså. Men som veldig mye annet fra historien, er «The West Wing» evig aktuelt – også under en pandemi.

Skuespillerne under utdelingen av Emmy-prisene i september 2000, da serien vant fem Emmy-priser. Foto: SAM MIRCOVICH / REUTERS / NTB SCANPIX (arkiv)

Alle bør finne noen å identifisere seg med i det brede galleriet av personlighetstyper. Nevrotikeren, misantropen, idealisten, alkoholikeren. Den tøffe, den handlekraftige, den naive, den paternalistiske.

Og siden «The West Wing» har alt, har den også en episode om isolasjon og smittefrykt.

I «No Exit» i sesong 5, blir hele staben sperret inne for å hindre utbrudd av en lumsk lungepest.

Ulike folk tvinges sammen i små rom, og blir nødt til å finne ut av det med hverandre. En svært aktuell problemstilling.

Å gå inn i dette hvite huset, innebærer dessuten å legge kynisme til side en stund.

I motsetning til de andre klassikerne fra serierevolusjonen («The Sopranos», «The Wire», «Deadwood»), preges «The West Wing» nemlig av en grunnleggende optimisme. Litt positivitet kan være sunt for tiden.

Det er også mye lærdom i den lakoniske måten president Jed Bartlet møter enhver utfordring på:

Ok. What’s next?