BT trapper opp klimajournalistikken

Klimaendringene er en sak med voldsom politisk sprengkraft, som påvirker livene våre på et uendelig antall måter. Derfor styrker vi klimajournalistikken i BT.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

KALDT OG FINT: Denne uken har det vært et lite glimt av akeføre, snømannvær og kulde, blant annet på Voss. Men vinterne blir mildere. Foto: Rune Sævig

Frøy Gudbrandsen Sjefredaktør i BT

Gjennom årene har ungene stilt meg mange spørsmål jeg har slitt med å svare på. Med tiden blir man god på både diktning og improvisasjon. Men ett spørsmål synes jeg fortsatt er vondt og vanskelig. Det kom i år igjen: «Blir det vinter i år?»

Jo, det ble litt vinter denne uken. Det ble snøballkrig og aking i år også.

Men det blir varmere. Den kalde, fine tiden blir det mindre av.

I BTs nye klimakalkulator kan du se hvor mye varmere det er blitt der du bor siden du ble født. Der jeg vokste opp, er det blitt to grader varmere. I Bergen har det blitt 1,3 grader varmere på samme tid.

Det varierer selvsagt fra år til år og mellom tiårene. Men trenden er udiskutabel: Det blir varmere.

Temperaturen har økt særlig siden 70-tallet, og forskerne forventer at den vil stige raskere i tiårene som kommer.

Klimaendringene er den viktigste saken i vår tid. Den griper inn i alle deler av samfunnet, og påvirker livene våre på et uendelig antall måter.

Klimajournalistikk er ikke noe nytt i BT. Vi har prisbelønte journalister som har jobbet med dette i en årrekke.

Men nå trapper vi opp. Vi har satt ned en egen gruppe journalister, fra ulike fagfelt, som skal jobbe dedikert med klima. Målet er å gi dere lesere enda bedre journalistikk på et viktig felt, som griper stadig mer inn i hverdagen.

Klimaendringene er en sak med voldsom politisk sprengkraft. Uenigheten går mellom partier, men den går også tvers gjennom partier som Høyre og Arbeiderpartiet.

Elferger og bompenger. Kraftkabelen Northconnect. Vindmøller. Iskanten. Oljenæringens fremtid. Oljeleting i Lofoten. Kjøttproduksjon.

De aller største og viktigste debattene er på en eller annen måte knyttet til klima. Politikerne står foran beslutninger, der alle alternativer er like kontroversielle.

Som enkeltmennesker står vi foran et vell av forvirrende valg i hverdagen. Kortreist kjøtt eller langreist frukt? Fly eller ferge? Det er ikke alltid lett å navigere om man vil kutte egne utslipp.

Å kutte utslipp av klimagasser vil ta årevis. Så vi vet at vi står foran et varmere klima og mye vanskelig vær. Hvordan skal vi tilpasse oss? Hvordan bruker vi skattepengene best når det raser på alle kanter? Hva blir konsekvensene for naturen på Vestlandet?

På toppen av det hele kommer vi stadig nærmere et skifte i norsk økonomi. Sentralbanksjefens årstale stupte rett inn i debatten om hva vi gjør med oljefondet i fremtiden.

Næringslivet på Vestlandet er tungt avhengig av oljeindustrien, og det grønne skiftet betyr at svært mange må jobbe med noe annet enn vi gjør i dag.

Med andre ord, det er nok å ta tak i. Det er mye å være uenig om, og mange valg som må diskuteres fremover. Skikkelig god klimajournalistikk er vårt bidrag.