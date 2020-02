Dette klimatiltaket drep alt det kjem over

Høgre kan halde sitkagrana for seg sjølv. Her i vest vil me kvitte oss med den.

Publisert Publisert Nå nettopp

ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Vestlendingar har i tiår prøvd å bli kvitt sitkagrana frå kvar krik og krok som denne kysten har å by på. Då eg var yngre, gjekk mange arbeidstimar med til å rette opp steingardar som sitkagrana hadde meidd ned.

Det har forma mitt hat for tresorten. Og hatet er rasjonelt: Sitkagrana er eit ugras som tar livet av naturen. Den har ingenting her å gjere.

Likevel vil programkomiteen til Høgre starte utplanting av tresorten igjen, som eit klimatiltak. Det vil vere ei gjentaking av ei av Noregs største miljøtabbar.

Grana vart henta frå Nord-Amerika, og planta langs kysten frå Vest-Agder i sør til Troms i nord. Utplantinga av sitkagran svarar til heile Bergen kommune, fordelt på små og store felt.

Tempoet i utplantinga var høgast på 60- og 70-talet, så trea vert framleis rekna som unge. Likevel har mange vestlendingar jobba hardt for å bli kvitt tresorten. For den er ei plage.

Skogreisinga skulle hjelpe skogbruket, men mange vestlendingar har likevel jobba hardt for å bli kvitt tresorten.

Framlegget kjem opp på Høgre-landsmøtet i slutten av mars. Då inviterer nemleg programkomiteen til debatt om nokre tema som dei arbeider med, sjølv om programmet ikkje skal vedtakast før til neste år.

Me får håpe at det finst nokon på Høgre-landsmøtet som har sett kva den gransorten gjer med naturen, og ikkje berre heng seg opp i korleis den ter seg i eit rekneark. Det er fint at programkomiteen inviterer til debatt om dette allereie no, for då kan framlegget hoggast kjapt ned.

Laksholmen på Askøy, før 300 sitkagran vart fjerna i 2009. Foto: Stein Byrkjeland (Arkiv)

Det er ingen tvil om at sitkagrana er eit billeg klimatiltak. Den veks fortare enn vanleg norsk gran. Trea bind karbon, og bidreg difor til å bremse den oppvarminga som me opplever no.

Klimakrisa kan bli så katastrofal at me bør vurdere alle mogelege tiltak for å stoppe den. Og løysinga på klimakrisa vil vere eit utal av ulike tiltak, der ingenting blir for smått. Skogplanting er difor fornuftig, og ein viktig del av Klimakur 2030, som regjeringa nyleg fekk presentert.

Men noko av grunnen til at Noreg og andre land kjempar mot klimaendringane, er konsekvensane oppvarminga får for det biologiske mangfaldet.

Dyreartar døyr ut i stadig større tempo. Og når ein art døyr, endrar det livsgrunnlaget for andre artar. Naturen kjem i ubalanse.

Det er ein vond syklus som me må kome oss ut av.

Les også Podkast: – Eg vil heller sjå kloden koke enn å melde meg inn i den Facebook-gruppa der

Og det er der sitkagrana er problematisk. Ja, den kan bidra til å bremse konsentrasjonen av CO₂, men det kjem ikkje gratis. Biolog Knut Fægri omtala den som ei pøbelgran. Han kunne tatt hardare i.

Trea er så store, greinene er så lange og det er så tett mellom barnålene at lyset forsvinn frå bakken. Det veit alle som har gått i ein slik skog.

Jorda blir surare. Blomar, bier og anna dyre- og planteliv forsvinn. Sitkagrana får monopol på naturen. Storstilt planting av sitkagran er billeg i kroner, men dyrt for naturen.

Difor er det ikkje lenger lov å plante tresorten utan løyve frå fylkesmannen. Ulovleg planting kan straffast med krav om tilbakeføring, bøter eller i verste fall fengsel.

Bergen har den tvilsame æra å ha Noregs største tre, som er ei sitkagran. Foto: Tor Høvik (Arkiv)

Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot er blant dei som er skeptisk til sitkagran, men seier til VG at klimatiltak av og til må vinne mot miljøomsyn. Det har Bruflot heilt rett i.

Det må nemleg kuttast så mykje i verdas utslepp, at me ikkje har råd eller tid til å vere kresen. Og det er fint at Høgre har byrja å engasjere seg for skogplanting.

Det er ein del av klimaløysinga. Men ein treng ikkje legalisere miljøkriminalitet.

Å plante sitkagran er som å setje ut kongekrabbe i norske fjordar eller la det svartelista villsvinet etablere seg i Noreg.

Gje meg heller ti vindturbinar enn éi sitkagran. Tresorten øydelegg meir enn den gjer godt. Sitkagrana er eit ugras som har blitt påført Kyst-Noreg frå Vest-Agder til Troms.

Les også Den kalles pøbel og kan bli forbudt. For Hans Hordvik er sitkagranen suveren.

I tillegg til å vekse fort, spreier den seg tidleg. Og frøa er så små at dei kan fly fleire hundre meter i vinden. Difor finst ikkje det ei kontrollert utplanting av sitkagran.

Noregs største tre er ei sitkagran, og den står nedanfor Fløyen i Bergen. Det er kanskje den einaste rekorden bergensarar ikkje bør vere stolte over.

Høgre bør lytte til si eiga regjering. I Granavollplattforma skriv dei at regjeringa skal «stoppe planting av og kjempe mot spreiinga av framande artar med høg eller svært høg økologisk risiko, og fjerne slike artar frå norsk natur.»

Skulle regjeringa finne på å endre denne politikken, kjem lyden av motorsag til å ljome over Vestlandet i nye tiår.