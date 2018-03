Hvis justisministeren først skal være en populist fra Frp, er ikke Per Sandberg det verste valget.

Uansett hva jeg foretar meg, så blir det støy. Jeg snakker fra hjerte og lever.

Det sa Per Sandberg under lanseringen av boken sin «Mot min vilje» i 2013.

Det er mye kontroversielt å si om mannen som kan bli landets neste justisminister. Han er dømt for å skalle ned en asylsøker. Kjent som løs kanon og bråkebøtte. Fremskrittspartiets politiske pitbull.

Er han moden for oppgaven? Og hvem skal ellers fylle rollen til Sylvi Listhaug?

Hard mot de harde-Høyre kunne nok tenke seg litt mer kontroll over Justisdepartementet. Men Frp har styrt siden 2013, og har neppe noe ønske om å gi slipp.

I Justisdepartementet går kjernesakene innvandring og kriminalitet opp i en høyere enhet. Justisministeren håndterer terrorister og «monstre» og tøffe virkemidler som straff og våpen.

Det er en perfekt markeringspost for et parti som vil spille på frykt og hevn og moralsk panikk.

Roald, Berit / NTB scanpix

Men det holder ikke å drive med straffepopulisme og kastrere pedoene og liking og deling i det lange løp.

Justisministeren styrer et krevende felt med et voldsomt spenn. Det er en monsterpost. Justisministeren må ha kontroll på kompliserte lovsaker og tunge prosesser. Kjempe mot sterke stater i staten. Håndtere krisen i kriminalomsorgen og ressursproblemene i domstolene og reformen i politiet. Ivareta rikets sikkerhet.

Og så er det dette med rettsstatens prinsipper, som påfallende mange har slitt med.

Etter den lange serien av svake statsråder, trengs mest av alt noen med erfaring og tyngde. Solberg-regjeringen tåler ikke enda en lettbent fersking i et så viktig departement.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Statsministeren har sagt at Frp beholder posten. Det kan jo endre seg, men valgmulighetene er foreløpig begrenset.

Per Sandberg sitter som vikar inntil videre, men kan få oppgaven på permanent basis.

Etter Listhaug-gate er det dristig å toppe departementet med enda en politisk pitbull. Tabbekvoten er full. Det er neppe noe sug i Justisdepartementet etter enda en uforutsigbar figur som snakker fra hjerte og lever.

Samtidig må Frp fôre populistfløyen i partiet. Sandberg appellerer til samme velgersegment som Sylvi Listhaug. Fra justisministerposten kan han snakke til grasroten og være mer triggerhappy både verbalt og politisk.

«En løs skrue», kalte Abid Raja (V) ham i 2006.

Men siden den gang har Per Sandberg vært både nestleder i Frp, fiskeriminister og settestatsråd da Sylvi Listhaug var i permisjon.

Pottetreningen i Fiskeridepartementet har gitt ham erfaring, rolleforståelse og en erkjennelse av at det kan være lurt å lytte til embetsverket. Sandberg er betydelig mer striglet enn den gang han råkjørte og var full på Stortingets talerstol.

Nå er Sandberg kjent som en pragmatisk politiker som har lært av egne tabber og etterhvert forstår hva som kreves av en statsråd. Samtidig er han en garantist mot at partiet «flyter inn i Høyre», som han formulerte det i boken sin.

Jan M. Lillebø

«Per Sandberg har på mange måter klart bedre enn andre Frp-representanter å føre misnøye- og protestvelgernes bekymringer inn i et konstruktivt politisk språk. Her skiller han seg fra Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde», skrev Lars Akerhaug i Minerva forrige gang Sandberg var aktuell for en ministerpost.

Akerhaug tar til orde for en tydelig representant for «det folkelige Frp» i regjeringen, fordi det er en viktig del av stemmegrunnlaget, og fordi denne fløyen får kjenne på kravene til ansvarlighet som stilles til en regjering.

For Frp er kombinasjonen av erfaring og folkelig appell viktig. Og hvis justisministeren først skal være en populist fra Frp, er ikke Sandberg det verste valget.

Jussprofessor ved UiB, Hans Fredrik Marthinussen, lanserte nylig Ove Vanebo som alternativ kandidat. Liberalisten Vanebo er advokat i Kluge, og har bakgrunn som statssekretær for Anders Anundsen (Frp) og leder av FpU.

Vanebo hadde vært et godt valg. Men også professoren erkjenner at det er urealistisk så lenge Frps hovedmotivasjon for å styre justisfeltet er å «ha hånden på innvandringsrattet».

Vanebo selv sammenligner en retur til politikken med å gå tilbake til eks-kjæresten.

«Jeg merker at det er stadig vanskeligere å ha skråsikre meninger om ulike spørsmål, og er nok ingen typisk «partikanin»», svarer han i Advokatbladet.

Nettopp derfor ville Ove Vanebo vært en bra kandidat - og nettopp derfor er han nok ikke det Frp leter etter.

Schrøder, Tor Erik / Scanpix

Vanebo lanserer tre andre navn: landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), statssekretær i Justisdepartementet Sveinung Rotevatn (V) og stortingsrepresentant og tidligere konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Hvis justisministerposten kommer i spill, kan mye skje. Men hvis Frp beholder den, er det en åpenbar løsning å flytte noen som allerede har bygd seg opp erfaring og tyngde som statsråd. Dermed bør også den stødige samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen føyes til på listen.

Spørsmålet er hva Frp vil med Justisdepartementet: Skal det stå for streng men troverdig styring, eller være et sted det fortsatt er greit å kalle pedofile for monstre?

Arnfinn Mauren

Justisdepartementet er statens øverste garantist for rettssikkerhet og rettferdig behandling. Det burde befolkes av kalde hoder og gjennomsyres av prinsipiell tenkning.

Men Frp er en spydspiss mot snusfornuft. Et parti som konsekvent motsetter seg løsninger som «alle eksperter» mener er fornuftige, som Ove Vanebo skriver i Samtiden-artikkelen «Det etablerte Fremskrittspartiet» fra 2013.

Dette grunnsynet strider egentlig mot alt Justisdepartementet bør stå for: sindighet, saklighet og prinsipper.

Vanebo beskriver også Frp som landets mest ytterliggående parti på innvandring, multikulturalisme og strafferettspleie. I disse sakene ligger mye av Frps identitet, og alt dette hører hjemme i Justisdepartementet.

Hittil har justisministerposten vært et oppbevaringssted for populister og pitbuller. Mye tyder på at det forblir slik så lenge Frp får styre.