Høyres vekst er formidabel. Men SVs opptur bør skremme byrådet like mye.

Ap har falt drastisk på meningsmålingene i Bergen det siste året. Byrådspartiene har til sammen falt 18 prosentpoeng. Det er ingen tillitserklæring fra velgerne.

Men hvor mye handler dette om Bergen? Det er påfallende hvor nær Aps oppslutning ligger de nasjonale målingene. Det samme gjelder KrF og Venstre.

Det er også lenge til neste kommunevalg. Velgerne har nå hodet et litt annet sted. Det har vært flere store rikspolitiske saker som har preget nyhetsbildet. Ikke alle har begynt å gjøre seg opp en mening om hva de skal stemme lokalt neste gang.

Både de som gleder seg og de som sørger over denne målingen, bør forberede seg på at det kan snu kraftig.

Men det vil være en tabbe å tenke at dette bare handler om Jonas Gahr Støre og ikke om byrådet i Bergen. Oppslutningen om Ap holdt seg stabilt over 30 prosent i mer enn ett og et halvt år etter valget.

Siden har noe skjedd. Kanskje først og fremst nasjonalt, men også her i Bergen.

Opposisjonen har våknet litt. Det er temperatur i debatten om byutvikling, og fortettingspolitikken er det delte meninger om. Økte bompenger har skapt en viss uro, og bybanedebatten lever ennå. Høyre fremstår mer som det kjente og trauste som bergenserne tradisjonelt har hatt sans for.

Jeg tror den viktigste forklaringen på velgerbevegelsene her er utviklingen nasjonalt. Men byrådet møter nå større motstand. Det vil tilta etter hvert som vi nærmer oss valget.

Rune Sævig

Valget 2015 var for alvor et lokalt valg i Bergen. Ap gjorde en særdeles god valgkamp i Bergen og Hordaland. Men en vesentlig forklaring på Aps braksuksess var også Høyres udugelighet. Det var til dels et slags protestvalg mot at bergenspolitikken var blitt et sirkus.

Dersom 2019-valget blir litt mer normalt, kan fort nasjonale trender påvirke valgresultatet mer enn sist. Da er Schjelderup avhengig av at Støre finner veien ut av uføret han fortsatt er i.

Selvsagt er det kjedelig for byrådsleder Harald Schjelderup at høyresiden vokser så voldsomt. Men for det sittende byrådet kan SVs vekst være like utfordrende. Selv om kanskje Ap er partiet som bør være minst fornøyd med oppslutningen i Bergen, er det KrF og Venstre som nå har det største problemet. SV er nå mer enn dobbelt så store i Bergen som KrF og Venstre til sammen.

Det var kontroversielt i Ap at Schjelderup foretrakk Venstre fremfor SV. Et moderat byråd ville kunne sikre at Ap beholdt mange av de nye velgerne de knabbet fra et kollapset Høyre.

Men om resultatet blir at SV stormer frem på bekostning av Ap, hvor lett blir det da å holde på den sentrumsnære linjen?

Byrådets retning gir SV gode argumenter i den neste valgkampen. Det er relativt lett å argumentere for at byrådet ikke har tatt store nok skritt.

SV lokalt får også hjelp av en partileder som virkelig har reist seg. Audun Lysbakken gjorde en formidabel valgkamp, der han stilte tydelige krav til hva han ville ha gjennomslag for. Siden har SV unyttet rommet som har åpnet seg til venstre for et Ap i krise.

Debatten om det europeiske energisamarbeidet er et eksempel på at venstresiden i Ap begynner å ta større plass. Støre famler fortsatt. Hans antydninger i valgkampen om å ta en prat med Venstre ble tatt særdeles ille opp.

Tettere kontakt med fagbevegelsen er en av lærdommene etter valgnederlaget i høst. Om slike rikspolitiske tendenser drypper nedover Ap i Bergen, ligger det tynt an for Schjelderups byrådspartnere. Selv om byrådssamarbeidet fremstår fortsatt harmonisk og velfungerende, kan presset for et samarbeid som gir mer synlig endring øke.