Ytringsfridom er ikkje ei blankofullmakt for nazistar.

Den nazistiske «Nordiska motståndsrörelsen» (NMR) fekk i førre veke stå midt i Visby sentrum, der Sveriges storpolitiske festival, Almedalsveckan, vart arrangert. Der hadde nazistane ingenting å gjere.

Like ved der politiet lét NMR stå, skulle «Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter» (RFSL) arrangere seminar.

Plasseringa er ikkje tilfeldig. Eitt av dei fremste slagorda til nazirørsla, er «knus homolobbyen». RFSL Ungdom svarte med å innstille sin aktivitet.

Nazisme er meir enn berre slagord. Dei vil ikkje knuse med ord, men med vald. Berre i løpet av Almedalsveckan vart nokre kvinner angripne då dei med regnbogeflagg i handa, ropte slagord mot NMR. Det oppstod òg tumultar då nazistane forsøkte å rive ned eit israelsk flagg.

Medlemmer i rørsla er dømt for to bombeåtak i Göteborg. Ifølgje RFSL, står nazistane står bak eit femtitals åtak mot organisasjonen deira, eller mot Pride-arrangement.

Me har eit ord for folk som bruker vald for å fremje sine politiske syn: Terroristar.

Sjølv nazistar har ytringsfridom. Det er mest utfordrande med det liberale demokratiet: Sjølv dei som vil bryte det ned, skal kunne sleppe til med meiningane sine. Men det går grenser.

Politiets tillatelse førte til ei innskrenking av ytringsfridomen til dei som arbeider for skeives rettigheiter. Folk som vert overraska over at nazistanes hat manifesterer seg i vald, må skjerpe seg.

Dette er ideologien som forsøkte å utrydje jødane.

Når politiet ikkje forstår det, er det vanskeleg å avfeie problematikken med å la politiet balansere offentleg ro og orden opp mot ytringsfridomen til nazistane.

Det er ingen grunn til å tillate at nazistar skal kunne demonstrere kvar som helst. Dei treng ikkje få løyve til å marsjere gjennom byar, der me veit at det nødvendige politioppbodet vil lamme byen heilt. Og dei treng ikkje få løyve til å stå utanfor lokala til ungdom som arbeider for skeives rettigheiter.

Det er ingen som har rett på ein heil by som publikum. Og det er ingen som har rett til å demonstrere like ved dei ein vil knuse.

