Vi må vera snille med krysstoktkapitalistane.

Fattige tyskarar må også få sjansen til stiga i land i Flåm og Geiranger. Før dei har teke sin siste selfi må alle fattige utlendingar få denne sjansen. Utan cruiseskip kjem fattige fjordlausingar seg ikkje lenger enn til Ikea. Köttbullar og lingon og telys.

Om bord kan tyskarar og britar og andre folkestammer sleppa unna med sydenprisar i vårt dyre fedreland, nokre få hundre kroner per døger. Alt inklusiv, reise, köttbullar, losji, muzak, captain’s dinner. Så godt som gratis sprit. Billeg arbeidskraft, billeg tungolje, billeg kloakk. Subsidiar rundt annakvart nes. Skatteparadis, flaggstatparadis, paradisisk profitt. Adam og Eva, nix slange, nix eple i Flåm.

På billegare vis kan knapt nokon framandkulturell ta seg fram langs steinute strender utan eigen oselvar. Og alt anna som skal til. Sydvest, sjøstøvlar, regnponcho. Fenalår, pillehivert, dip. Slik er nordmanns vis. Slik er ikkje utlendings vis. Cruiseskip er turistars oselvar. Alle får. Rai, rai og ompa, ompa til du døyr.

Alle får, fleire skal få. I år 2000 kom 200.000 krysstoktpassasjerar til Noreg. I 2014 kom nærpå 700.000. I 2060 viser prognosane to millionar, fortel vekeavisa Dag og Tid. Krysstoktskipa veks, dei òg. Det aller største er nestennorsk, og rommar nesten sju tusen passasjerar. Smekkfull Fløibane, smekkfull Bryggen. Hadde det berre ikkje vore for at rekordskipa ikkje kjem seg under Askøybrua.

Skal all verdas fjordlausingar stengjast ute frå Bergen, Gateway to the Fjords? På ingen måte. Regjeringa har avsett 173 millionar kroner i Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023 for å sprengja sjø til ny siglingslei i Skjelangersundet i Nordhordland. Null bompengar.

E16? Vossabana? Kjerrevegane på Askøy? Svake grupper må aldri setjast opp mot kvarandre. Rashjelp må ikkje stå i vegen for fjordhjelp. Vi må opna fjordane våre. Vi må opna hjarta våre. Vi må opna lommebøkene våre. Klimagassane frå «Mein Schiff» må sleppast fri. Fattige tyskarar treng oss. Vi må vera snille med krysstoktkapitalistane.