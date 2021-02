Hjelp, eg zappar igjen!

På snikande vis kjennest det som om Netflix er det nye lineær-tv.

Brit Aksnes Journalist, programskaper, forfatter av «Mannemenneske» og filmanmelder for Dag og Tid.

«Skitt. Det har skjedd igjen. Zappinga er tilbake!», skriv gjesteskribent Brit Aksnes, og viser korleis Netflix og alle dei andre straumeplattformane i realiteten berre har erstatta TV-kanalane. Her er Olivia Colman som Dronning Elizabeth II i ei scene frå serien «The Crown». Foto: Liam Daniel / Netflix

Det skulle bli tida for å ta opp boka du byrja på for lenge sidan og som eigentleg er både interessant og spennande, men så blir det ikkje til det likevel.

Men NO, no når viruset herjar og den eine nedstenginga tek over for den neste, no skal det bli dreisen på det.

Men var det ikkje nokon som hadde nemnt at alle sesongane av «Mad Men» var tilgjengelege igjen? Var på det Netflix? Nei, tydelegvis ikkje, men det må vel finnast noko anna interessant her?

Biletet viser hovudpersonane i kostymedramaet «Bridgerton», som er tilgjengeleg på straumetenesta Netflix. Foto: Liam Daniel / Netflix

Zapping heiter det på dårleg norsk når ein hoppar frå kanal til kanal, og samtidig blir zappa for all energi i jakta på noko sjåverdig.

Dette var eit velkjent fenomen, særleg utover 2000-talet, då også studentar og andre normalt mindre bemidla hadde råd til tv.

Som den progressive, unge kvinna eg var, så bestemte eg meg for å kutta ut tv-kanalar fullstendig allereie på midten av 00-talet. Ikkje meir meiningslaus zapping – her skulle alt vera plukka frå øvste hylle, og ingenting skulle eg sjå berre fordi det ikkje var noko anna på tv.

På den tida hadde eg jo DVD-spelar, og Platekompaniet forsynte meg med noko unikt: tilgangen på tv-seriar. Plutseleg kunne me kjøpa ein heil sesong og sjå heile greia på ei helg. Og for ei helg!

Netflix-serien «The Queen’s Gambit» handlar om det foreldrelause sjakkgeniet Beth Harmon, og har toppa sjåarlistene i over 60 land. Foto: Ken Woroner / Netflix

Ifølgje verdsveven vart ordet «binge» kåra til årets ord i 2015 av Collins English Dictionary. Det norske ordet seriefråtsing har aldri heilt fått fotfeste, men sjølve fenomenet, det kjenner alle til.

Og frå å ha enkelte gode seriar å velja i på tv og DVD, så eksploderte det med Netflix, fulgt av HBO, Amazon Prime og Apple TV+. Til og med vanleg tv, inkludert statskanalen, kan ein knipsa seg gjennom ikkje-lineært.

Og det er alltid noko å sjå på. Alltid ein ny serie, alltid ein ny film.

Det er berre å trykka forbi alle dei gode seriane du allereie har sett minst ein gong, dei halvgode filmane du òg endte opp med å sjå i mangel på noko betre å ta seg til ein slakk søndagskveld, forbi dei utruleg teite, amerikanske såpekrimmane det etterkvart går tretten på dusinet av.

Når du berre har trykka deg forbi alt dette, så finn du heilt sikkert noko anna middelmådig som du meiner du har høyrt nokon nemna i ei bisetning.

Skitt. Det har skjedd igjen. Zappinga er tilbake!

Eg trudde eg var selektiv! Eg trudde eg var eit menneske med dømmekraft og evne til å ikkje sitta apatisk i sofaen med fjernkontrollen mens eg blar meg ørkeslaust nedover. Netflix og alle dei andre straumeplattformane har i realiteten berre erstatta tv-kanalane.

Å, som eg saknar gamle BVC Videoutleie i Nygårdsgaten!

40 kroner for ein (ganske) nøye utvald film. Ei kjensle av å ha gjort ein innsats for underhaldninga. Og faktisk, ikkje heilt ulikt at ein går inn og betalar for ein film på nettet.

Prisen er som oftast kring 40 kroner. Men det sit lenger inne å spytta ut denne eingongssummen enn å sveipa med tomt blikk inne på plattformane eg allereie betalar for kvar månad.

Aaron Sorkin blei nominert til den prestisjetunge prisen Golden Globe for «The Trial of the Chicago 7», som vert vist på straumetenesta Netflix. Foto: Niko Tavernise / Netflix

Kvifor denne motviljen mot å betala ekstra for å leiga film no enn då? Det er vel som i starten, då ein fekk fleire kanalar å velja i – det må vel finnast NOKO som er verd å sjå på fjernsynet?

Om det er lisenspengar eller Netflix-abonnement, kjennest det likevel for råflott å leiga film i tillegg.

SJEKK: Utanom at det gjorde det altså ikkje før i tida då eg frekventerte videosjappene.

Rett nok hadde eg ikkje mobiltelefon som måtte matast med småpeng for å kjøpa appar og anna. Men nokre av mine finaste barndomsminne er også knytte til telefonen, rettare sagt fasttelefonen i gangen.

Det er haust og helg, det ringer, det er til meg, det er besteveninna mi som bur ein springetur unna gjennom skogen – og utav røyret trillar dei vakraste orda ein 12-åring kunne høyra: «Me har lånt moviebox!».

Utover nittitalet fekk eg overtalt foreldra mine til å kjøpa videospelar. CaMi og Hjørnet kiosk i Norheimsund hadde tilsynelatande uendeleg tilgang på (amerikanske underhaldnings)filmar – det einaste problemet var å finna ein me var einige om å låna.

Så kjøpte me snop og delte alt på kor mange me var som skulle sjå. Kva me brukte til saman i løpet av ungdomsskule- og gymnastida anar eg ikkje – pluss alle filmane me såg på kino. Ein ting kan eg seie: Det var langt meir enn 109 kroner månaden, som er det eg i dag betalar for Netflix.

Og den næraste kjensla til denne meiningslause binginga i dag, er altså å gå inn på ein av dei mange som tilbyr filmleige, anten via smart-tv, telefonen eller datamaskina – itunes, SF Anyway, Blockbuster, Filmarkivet og sikkert ein drøss andre.

Så kan ein kanskje til og med avtala filmkveld med vener, sambuarar eller familie, kjøpa smågodt, laga pizza, krangla litt om kva film ein skal ta – ein skikkeleg nostalgikar ein har sett ørten gongar før, eller ein relativt ny som har slutta gå på kinoen.

Og du har jo eigentleg sjølv funne ut av det – at Netflix er i sin bugnande overflod faktisk ganske mangelfullt når det kjem til stykket.

Og så kan du jo alltids plukka opp den boka, men av og til er det ingenting som slår å slenga seg på sofaen og sjå på noko på tv-en. Det treng berre ikkje vera eit eller anna drit du har scrolla deg fram til på måfå.