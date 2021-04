Regjeringa må snakke meir saman. Det er tryggingsarbeidet heilt avhengig av.

Dei enda på rett konklusjon etter å ha rota til Bergen Engines-prosessen frå starten av.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tok ikkje sjølvkritikk. Foto: Lise Åserud / NTB

Oppkjøpet av Bergen Engines vart stansa, og det var det rette å gjere. Den bodskapen gjentok justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) fleire gonger i løpet av høyringa måndag.

Ja, oppkjøpet vart stansa. Det er det beste ein kan seie om handteringa av Bergen Engines-saka.

Til deira forsvar: Styresmaktene fekk meir og meir informasjon om oppkjøpet etter kvart som etterretningsorganisasjonane leverte sine rapportar.

Det tok tid å vurdere heile sakskomplekset.

I tillegg er det, ifølgje E-tenesta, ingenting som tyder på at Transmashholding har fått tilgang til sensitiv informasjon i oppkjøpsprosessen.

Sjølv om sluttresultatet er godt, har prosessen vore dårleg. Som første statsråd ut, sa Mæland at det var kritikkverdig at det tok éin månad for regjeringa å faktisk gjere noko med oppkjøpsplanane.

Tid er essensielt dersom det finst sensitive opplysningar som kan kome på avvege.

15. desember gav Justisdepartementet beskjed om oppkjøpet til blant anna Politiets tryggleiksteneste (PST). Først 13. januar byrja PST å jobbe med saka, for det var då oppdraget kom.

Heile tida var det kjent at to sanksjonslista russiske oligarkar stod bak oppkjøpet.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) samanlikna denne byråkratiske stansen med at «huset brenner, men vi har ikke fått noe oppdrag å gjøre noe med det».

Det er treffande, og fungerer som ein god kritikk mot både regjeringa og PST.

Justisminister Monica Mæland (H) tok sjølvkritikk på at handteringa av Bergen Engines-saka kom seint i gang. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bakteppet er alvorleg: Russland bruker oppkjøp som ein måte å omgå vestlege sanksjonar.

Før fekk den russiske marinen nemleg motorar frå ein ukrainsk leverandør. Den russiske invasjonen av Ukraina i 2014 – med etterfølgjande sanksjonar frå blant anna Noreg – førte til at motorleveransane stoppa opp.

Hadde dei russiske oligarkane lukkast i å kjøpe opp Bergen Engines-fabrikken, ville det ifølgje E-tenesta ha styrkja den russiske marinen på sikt.

Mæland var svært insisterande på at press frå pressa og opposisjonen ikkje har spelt inn i handteringa av oppkjøpet. Regjeringa starta nemleg å jobbe med saka før det stod i BT at russiske oligarkar skulle overta Bergen Engines.

Men handteringa har ikkje vore eintydig. Den trege starten vart følgt opp av svært avvisande utsegn frå regjerings- og departementshald.

29. januar vart det sendt ei melding frå Utanriksdepartementet til Rolls-Royce om at oppkjøpet ikkje vile bli stansa – etter dialog med Forsvarsdepartementet.

22. februar sa statssekretær Lars Andreas Lunde i Nærings- og fiskeridepartementet at salet var ein rein kommersiell handel. Det var ein glipp, ifølgje næringsminister Iselin Nybø (V). Ifølgje Mæland skuldast dette at ikkje alle kjente til alt som skjedde internt i departementa.

At ikkje alle veit alt er ei forståeleg forklaring, sjølv om det vitnar om litt manglande kontroll og koordinering i arbeidet mot offentlegheita.

Næringsminister Iselin Nybø (V) innrømma at hennar statsekretær ikkje visste kva regjeringa gjorde då han slo fast at oppkjøpet av Bergen Engines berre var ein kommersiell handel. Foto: Lise Åserud / NTB

Men det forklarer ikkje kvifor utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) viste til Lundes utsegn i Stortinget 24. februar: «I denne saka forholder vi oss til at Nærings- og fiskeridepartementet har sagt at dette er en transaksjon, en kommersiell avtale».

I høyringa meinte Søreide at heile svaret hennar i Stortinget var dekkande. Ho meiner at svaret hennar berre peika på kven som hadde ansvar for saka.

Det er likevel rart at Søreide lena seg på ei utsegn som næringsministeren no seier var ein glipp.

Det ser i beste fall ut som om nokon ikkje har snakka godt saman. Men det er ikkje godt nytt for handhevinga av ei lov som krev god koordinasjon mellom mange departement.

Forklaringa om at ikkje alle hadde kjennskap til saka gjeld heller ikkje for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Under handteringa markerte han seg tidleg med å slå fast at Bergen Engines ikkje var underlagt tryggingslova.

Mæland tok Bakke-Jensen i forsvar under høyringa. Det var nemleg berre ei stadfesting av faktum, meinte ho. Bergen Engines er nemleg ikkje underlagt den lova.

Bakke-Jensen sa derimot meir enn som så. For i same setning som Mæland forsvarte, sa forsvarsministeren at tryggingslova ikkje skulle brukast – noko som no har skjedd.

Stemningsskiftet til Bakke-Jensen gir eit interessant innblikk i regjeringas handtering. Og det er meir.

Så seint som 23. februar samanlikna han motorane Bergen Engines lager med Volkswagen-motorar i Heimevernets bilar.

Han visste om E-tenestas rapport om risiko for kunnskaps- og teknologioverføring til Russland – men han kan ikkje garantere at han hadde lest rapporten sjølv.

To dagar seinare snudde Bakke-Jensen. Då samanlikna han ikkje lenger motorane med dei i ein Volkswagen pickup, men slo fast det openberre: «Nå er det jo ikke noen Sabb-motor vi snakker om. Det dreier seg om motorstyring og kompliserte fartøyer. Dette er høyteknologi.»

Nettopp risikoen for at dette kom på avvege var ein viktig grunn til at regjeringa stansa oppkjøpet nokre veker seinare.

Forsvarsministeren reddar seg litt inn ved at han ikkje var ein del av dei som visste om brevet 15. desember – som ikkje vart følgt opp.

Men kombinasjonen av å vere den som tok minst sjølvkritikk av statsrådane – samtidig som han gjekk mest i klinsj med utanriks- og forsvarskomiteens medlemmer – er ikkje heilt heldig.

Som Martin Kolberg (Ap) slo fast godt utpå ettermiddagen: Det er Bakke-Jensen som har skapt mest forvirring i denne saka.

Regjeringa har rett i at dei ikkje skal fylle opp tryggingslova med altfor mange private selskap – berre for å vere sikker på at ingen oppkjøp som trugar nasjonal tryggleik slepp gjennom.

Men handteringa av oppkjøpsmeldinga svikta. Det tok éin månad før det vart gjort noko.

Høyringar på Stortinget skal sjekke om regjeringa gjer jobben sin. Denne saka handla om tryggingsarbeidet i regjeringa fungerer – og om strukturane er gode nok. Då er det ikkje nok å sjå på sluttresultatet.

Som saksordførar Emilie Enger Mehl (Sp) sa under høyringa: «Det er litt vanskelig å forstå hvem som hadde ansvar for hva.» Slik skal det ikkje vere.

Det er ikkje openbert at regjeringa har handtert denne saka på ein måte som er god nok for Stortinget.