Vedum er ein god sjelesørgjar for distrikta, men ingen redningsmann

Å redde distrikta ved å blåse opp offentleg sektor vil ikkje fungere.

Hans K. Mjelva

Eit hovudgrep i distriktspolitikken til Senterpartiet er å skaffe fleire offentlege arbeidsplassar. Men for distrikta er det ei dødslinje å tru at ein kan halde seg flytande med offentlege jobbar, når folketalet går ned, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Torstein Bøe

Publisert

Eg burde stemt Senterpartiet til hausten. For ingen andre parti står så tydeleg opp for distrikta, og eg er ein bygdis. Trass i at eg no har budd lengre i Bergen enn i Geiranger, brenn eg for bygda.

Folk må kunne ha eit godt liv og ei framtid utanfor dei store byane, òg på små stader som mi heimbygd. Der er eg og partiets solstråle av ein leiar, Trygve Slagsvold Vedum, heilt på linje.

Problemet er berre at eg ikkje trur heilt på løysingane Senterpartiet vedtok på landsmøtet i helga.

Det grunnleggande problemet for norske distrikt er at dei sakte, men sikkert blir fråflytta. Slik har det vore meir eller mindre heilt sidan industrialiseringa av Noreg i 1840-åra.

Eit lite unntak kom på 1970-talet, i det professor Håvard Teigen omtalar som «Distriktspolitikkens gullalder».

Forteljinga om denne gullalderen har blitt mytiske i det distriktspolitiske ordskiftet. Sjølve kroneksempelet på at det går an å stoppe, eller i det minste bremse flyttestraumen, viss ein berre har politisk vilje.

Det vesle håpet eg hadde om at dette var sant brast då eg las Teigen si bok «Distriktspolitikkens historie i Norge». For kva var det som gjorde susen på 70-talet?

Ikkje landbruket, tvert i mot. Industrien skapte ein del nye arbeidsplassar. Men det som verkeleg monna var ei massiv utbygging av kommunale velferdsordningar, finansiert av staten.

Ei slik opptrapping er det ikkje mogeleg å få til no. Kommunane har allereie sjukeheimar, barnehagar og andre offentlege tenester.

Tvert om er tendensen i mange distriktskommunar nedbygging, etter kvart som elevtala i skulane og det generelle folketalet går ned.

Dei einaste offentlege jobbane som er sikra ei god stund framover i distrikta, er i eldreomsorga.

Eit hovudgrep i distriktspolitikken til Senterpartiet er å skaffe fleire offentlege arbeidsplassar. I sin opningstale til landsmøtet fredag, lova partileiar Trygve Slagsvold Vedum til dømes statlege servicekontor i alle kommunar.

Det vil sysselsetje ein del. I tillegg vil partiet styrke kommuneøkonomien, opprette lensmannskontor, gjenopprette regionale domstolar, styrke distriktshøgskular, lage «bygdevekstavtalar» og løyse opp tvangssamanslåtte kommunar og fylke.

Dei vil òg kutte arbeidsgjevaravgifta for det offentlege i distrikta, noko som gjer at dei kan tilsette fleire for dei same pengane.

Alt dette vil kunne gje ein del ekstra offentlege jobbar, ikkje minst for byråkratar og andre med utdanning. Akkurat det er mangelvare i dei fleste distriktskommunar.

Senterpartiet omtalar sjølvsagt ikkje dette som sysselsetjingstiltak, men som tiltak for å få «gode tenester nær folk». Akkurat som Høgre ikkje omtala sine reformer som sparetiltak, men som måtar å gje folk det same – betre tenester.

At dette handlar om kvaliteten på tenestene er jo ikkje feil, men det er heller ikkje heile sanninga.

For distrikta er det ei dødslinje å tru at ein kan halde seg flytande med offentlege jobbar, når folketalet går ned.

Statsbudsjetta vil bli strammare i åra framover, samstundes som stadig fleire veljarar bur i byane og bryr seg lite sørgjeleg lite om distrikta. Då vil desse jobbane stå lagleg til for hogg.

Forslaga i partiprogrammet for å få fart på næringsutviklinga i distrikta er i så måte betre. Partiet vil utvide områda som får lågare arbeidsgjevaravgift, ordninga Teigen omtalar som «det viktigaste distriktspolitiske tiltaket».

Dei vil òg redusere selskapsskatten i distriktskommunane, gje dei meir inntekter frå vindkraft og havbruk og meir kontroll over eigne inntekter. Rett forma ut kan det siste stimulere kommunane til å satse meir på næringsutvikling.

Distrikta er verd å kjempe for. Men det er ikkje noko lett kamp. For byane dreg.

Heile kulturen, slik han blir formidla gjennom filmar, massemedium og sosiale medium, dyrkar det urbane livet.

Slik var det òg då eg vaks opp på 1970-talet: Lysa frå byen lokka med forteljinga om eit spanande liv der mykje skjedde. I motsetning til Geiranger om vinteren (om sommaren var det liv, men det er ei anna historie).

Denne forteljinga om ungdom som lengtar ut er ein del av den urbane mytologien, men like fullt grunnleggande sann for meg og mange andre bygdisar.

Det hjelper med vakker natur, kule kafear, sportsbarar og kreative påfunn for å sparke liv i ei bygd. Men det har vore vanskeleg å konkurrere med lysa frå byen.

Likevel, noko er kanskje på gang. Heimekontor-revolusjonen under koronapandemien har opna auga til tusenvis av arbeidsgjevarar. Fjernjobbing fungerer.

Når bustadprisane i dei store byane tvinger unge til å busetje seg i triste forstadar, langt unna lysa i byen, er det eit solid argument for å flytte til ein vakrare stad der du får eit større og finare hus for pengane.

Mange distriktskommunar satsar no på at dette vil slå til.

Som Måløy, der Peak Måløy er i ferd med å innreie ei diger fiskebu til eit urban-kult kontorfellesskap. Der vil folk kunne få ein sosial arbeidsplass, sjølv om dei fjernjobbar for ulike bedrifter, eller startar sine eigne.

Og etter arbeidstid kan dei til dømes køyre ein times tid nordover, til den landskjende sufrestranda Hoddevik på Stadlandet.

Lyset er ikkje så verst der heller.